6 sát thủ vô hình đẩy hôn nhân vào con đường cùng

Phụ nữ yêu 30/11/2019 05:17

Nếu vợ chồng lục đục, hôn nhân rạn nứt thì bạn hãy thử xem lại trong nhà mình liệu có tồn tại 6 “sát thủ” vô hình này không. Nếu có, hãy nhanh chóng tiêu diệt trước khi quá muộn!

Rạn nứt trong hôn nhân đôi khi âm thầm giết chết tình yêu. Vì những mâu thuẫn, bất đồng nhỏ rồi thành lớn, chất chồng khiến cả hai dần chia xa. Nếu vợ chồng lục đục, hôn nhân rạn nứt thì hãy thử nhìn xem trong nhà bạn liệu có tồn tại 6 “sát thủ” vô hình này không.

Chuyện nhà kể hết ra

Chia sẻ với người ngoài không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt là về những chuyện gia đình, vợ chồng. Từ miệng người này sang người khác, có thể một sẽ thành mười, trắng hóa đen lúc nào cũng không biết. Để rồi chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, ngọn nguồn cũng không còn đúng, thì gia đình bạn liệu có yên ổn?

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Vợ chồng lục đục vì chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã rõ - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, có những người thứ ba cứ âm thầm đứng trong tối để tìm cách chia rẽ vợ chồng bạn. Có thể chỉ cần một lời chia sẻ từ bạn, họ có thể giăng bẫy mà bóp chết hạnh phúc hôn nhân của bạn.

Bởi thế, chuyện của gia đình mình thì đừng kể với ai, đặc biệt là những chuyện quan trọng, như tiền bạc, mâu thuẫn vợ chồng. Nếu không thì bạn chính là người tự đem lửa đốt mái ấm của mình.

Xem nhiều “phim đen”

Văn hóa phẩm “đen” có thể là chất xúc tác để vợ chồng hâm nóng tình cảm. Nhưng một khi lạm dụng thì hậu quả khó lường. Nhiều người vì nghiện phim “đen” mà dần mang tư tưởng ngoại tình, và thật sự đã phản bội bạn đời. Bởi khi quá đắm chìm trong phim ảnh đồi trụy, họ dễ mường tượng một nhân tình hấp dẫn hơn bạn đời. Từ suy nghĩ đến hành động rất nhanh chóng mà âm thầm, họ ngoại tình chỉ là sớm muộn.

Ngại tranh luận

Nhiều người không thích tranh cãi với bạn đời, vì họ sợ hôn nhân đổ vỡ. Thực ra, những cặp vợ chồng hạnh phúc mới thường cãi nhau. Họ không tranh cãi để chối bỏ nhau hay tạo khoảng cách trong hôn nhân. Họ tranh cãi để tìm cách hòa hợp, thấu hiểu và sống bên nhau thoải mái hơn. Vì có những mâu thuẫn chỉ khi đặt ra trong một cuộc tranh luận mới có thể giải quyết triệt để.

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Khi có mâu thuẫn, bất đồng mà luôn từ chối lên tiếng hay lắng nghe thì khó mà giữ được hôn nhân bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, khi có mâu thuẫn, bất đồng mà luôn từ chối lên tiếng hay lắng nghe thì khó mà giữ được hôn nhân bền vững. Vì những mâu thuẫn nhỏ theo năm tháng có thể nhiều hơn, hình thành những bất đồng không thể dung hòa nữa. Đây chính là “điểm chết” trong hôn nhân, khi vợ chồng không còn biết phải giải quyết từ đâu hay như thế nào.

Yêu là phải ghen

Ghen có thể là chút ít gia vị để tình yêu say đắm hơn. Nhưng nếu ghen tuông quá “liều” hay vô lý thì hôn nhân sẽ có ngày “chết yểu”. Vì không ai thích bị giam cầm, bị nghi ngờ và thiếu thoải mái trong hôn nhân. Và ghen tuông quá mức có thể là nguyên nhân cho những cảm giác nguy hiểm đó.

Một người vợ khôn ngoan sẽ có cách ghen tinh tế để đàn ông tự ý thức trách nhiệm. Một người chồng thông minh sẽ biết giữ vợ bằng yêu thương và cưng chiều.

Thiếu vắng hẹn hò

Sau kết hôn rồi thì thôi hẹn hò? Đây là suy nghĩ sai lầm của nhiều cặp vợ chồng. Điều tối kỵ nhất trong hôn nhân là cảm giác nhàm chán khi cuộc sống vợ chồng trở thành một thói quen. Bởi thế, vợ chồng phải liên tục có những hẹn hò, tạo sự lãng mạn trong hôn nhân. Đây cũng là cách giữ gìn tình cảm vợ chồng có thể được như ngày đầu.

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Điều tối kỵ nhất trong hôn nhân là cảm giác nhàm chán khi cuộc sống vợ chồng trở thành một thói quen - Ảnh minh họa: Internet

Quá phụ thuộc, dựa dẫm

Dù là phụ thuộc về tài chính hay tinh thần thì cũng không nên. Giữa vợ chồng nên có sự độc lập nhất định. Đàn ông thích phụ nữ tự chủ tài chính, phụ nữ cũng thích đàn ông vững vàng sự nghiệp. Khi hôn nhân có sự độc lập tiền bạc từ hai phía, thì cả hai sẽ công bằng khi giao tiếp chia sẻ. Về tinh thần cũng vậy, quan trọng nhất là thoải mái bên nhau.

Hôn nhân rạn nứt là một quá trình dài khi tình cảm vợ chồng bị bỏ bê và thiếu kết nối. Không phải là ngày một ngày hai, hàn gắn cũng cần thời gian và tâm sức. Khi vợ chồng lục đục, kiên nhẫn và sẻ chia là chìa khóa để kéo nhau về lại vị trí ban đầu.

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