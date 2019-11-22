3 thời điểm nhạy cảm phụ nữ nên biết ‘sợ chồng’ để hôn nhân không đổ vỡ

Người đàn bà khôn thì không tranh cãi với kẻ say, đặc biệt đó là chồng mình. Lúc đàn ông không được tỉnh táo nhất, họ dễ mất kiểm soát nếu vợ cứ cằn nhằn, nói nhiều. Huống hồ, bạn nói chuyện với một người say thì chỉ bạn bực, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách giữ lửa hôn nhâ n. Đặc biệt là trong 3 thời điểm nhạy cảm này, họ luôn nhường chồng.

Đây là thời điểm vợ nên biết tỏ ra “sợ” hoặc nể chồng. Dù có thể khi ở riêng với nhau, chồng luôn nhường bạn thì lúc này cũng hãy khôn khéo để chồng “lên mặt” với người xung quanh. Vì với đàn ông, sĩ diện còn quan trọng hơn cả túi tiền. Đàn ông có thể cho vợ tiền bạc không tiếc, chứ vợ mà lỡ động vào tự ái của họ trước mắt người khác thì không yên.

Phụ nữ có thể không hài lòng, khó chịu khi chồng đã về trễ còn uống quá chén. Nhưng dù tâm trạng có tệ thế nào thì bạn cũng hãy đợi đến lúc chồng tỉnh rượu rồi hãy nói năng tử tế với nhau. Giới hạn nhạy cảm nhất của đàn ông là khi say rượu bia. Chất cồn có thể kiểm soát đàn ông và xảy ra lớn tiếng, thậm chí là vũ lực nếu vợ nói những lời không đúng về họ.

Một người vợ thông minh sẽ biết cách vuốt ve cái tôi của đàn ông để anh ấy có thể hiện với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ biết cách vuốt ve cái tôi của đàn ông để anh ấy có thể hiện với người khác. Bằng cách khen ngợi, tỏ vẻ trong mắt mình chồng là tất cả, thậm chí là có chút sợ chồng cũng không sao. Đàn ông thích điều đó, ngay cả khi không hoàn toàn chính xác như cách vợ thể hiện. Đôi khi, “chiều” đàn ông như thế lại là cách giữ hôn nhân bền vững.

Khi có tranh cãi lớn

Thường thì những cuộc tranh cãi lớn nếu không biết kiểm soát sẽ dần tạo thành vết nứt lớn khó lành trong mối quan hệ vợ chồng.

Vợ chồng muốn hạnh phúc phải biết cãi nhau đúng cách. Không cãi khi tâm trạng không tốt, không cãi khi một trong hai đang mất bình tĩnh và không chiến tranh lạnh trong một thời gian dài.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của vợ khôn là nhường nhịn đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng đang trong trạng thái không bình tĩnh, hay mệt mỏi thì vợ nên nhường nhịn. Thật ra, cãi nhau không phải để vợ chồng phân thắng thua, mà là tìm được mấu chốt vấn đề, giải quyết mâu thuẫn. Nếu giữ im lặng để chồng bình tĩnh suy nghĩ lại, không chuyện bé xé ra to thì sẽ dễ tìm được hướng giải quyết. Ngược lại, đàn ông thường cộc tính hơn phụ nữ khi cãi nhau. Nếu ở thời điểm cao trào, bạn lỡ nói một lời không hay, đàn ông có thể không kiềm chế được mà khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn.

Người ta thường nói, phụ nữ là người giữ lửa hôn nhân, là người khéo léo luồn lách gia đình qua những lúc căng thẳng. Vì phụ nữ có thể mềm mỏng và tinh tế hơn đàn ông. Bởi thế, có những lúc bạn nên là người nhường nhịn một chút, lùi về sau một chút để chồng có thời gian bắt kịp những suy nghĩ hay giữ được bình tĩnh trước những tình huống nhạy cảm. Sau đó, bạn có thể giải thích với chồng thì anh ấy cũng thấu hiểu và nể trọng bạn hơn.