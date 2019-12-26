8 điều khẳng định bạn là người vợ khôn ngoan

Phụ nữ yêu 26/12/2019 05:19

Cùng một tình huống, một câu chuyện, người vợ khôn ngoan và dại khờ lại có cách cư xử hoàn toàn khác nhau, từ đó mà kết quả cũng khác nhau.

Người vợ thông minhvợ độc đoán không ai tốt hơn ai. Nhưng chắc chắn rằng vợ khôn khéo sẽ dễ dàng có hạnh phúc hơn.

Đây là 8 điều khẳng định bạn là một người vợ khôn ngoan.

1. Khi chồng phạm sai lầm, vợ độc đoán sẽ không ngừng trách: “Em đã nói rồi”, “Sao anh không nghe em”, “Tất cả là do anh”…

Một người vợ khôn khéo sẽ nhìn nhận lỗi sai của chồng theo hướng tích cực: “Dù anh sai nhưng vẫn may là…”, “Không sao, lần sau mình sẽ không sai nữa”, “Em tin anh sẽ có bài học cho mình”.

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Người vợ khôn khéo sẽ tinh tế hướng chồng theo hướng đúng, nhưng với vai trò người đi cùng, hơn là người dạy bảo - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông sẽ là người bị day dứt và khó chịu nhất về lỗi sai của mình. Họ cần vợ thấu hiểu cảm giác đó, hơn là chỉ biết trách móc họ chưa hoàn thiện. Vợ thông minh là người giỏi “giả vờ” trước những lỗi sai nghiêm trọng của chồng, nhưng cũng là người giúp chồng sửa sai và thay đổi.

2. Vợ độc đoán sẽ luôn muốn “nắm đằng chuôi” trong bất kì tình guống khó khăn nào, như chỉ dạy chồng phải làm thế nào cho đúng.

Người vợ khôn khéo sẽ tinh tế hướng chồng theo hướng đúng, nhưng với vai trò người đi cùng, hơn là người dạy bảo.

3. Người mẹ độc đoán sẽ buộc con học giỏi môn toán, và nghĩ rằng con sẽ không thể thành công nếu kém cỏi môn này.

Mẹ thông minh sẽ khuyến khích con làm bất cứ việc gì mà chúng thích, hạnh phúc của con mới là đích đến đúng nhất.

4. Vợ độc đoán quản lý điện thoại, laptop, mail, mạng xã hội của chồng… Họ không để chồng có bất kì không gian riêng nào khi về nhà.

Vợ thông minh cho chồng không gian riêng, nhưng vẫn yêu cầu chồng giữ tôn trọng và cảm giác an toàn tuyệt đối cho họ trong hôn nhân.

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Phụ nữ thông minh lại hay khen chồng - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ độc đoán hay chê bai chồng. Lời khen chồng với họ hiếm hoi tới mức chồng chưa bao giờ có thể nghe được. Họ cho chồng cảm giác bản thân kém cỏi và không có bản lĩnh. Nhưng chính vì vậy, đàn ông lại dễ ngoại tình hơn.

Phụ nữ thông minh lại hay khen chồng. Họ thường xuyên khen chồng, dù chỉ là một việc rất nhỏ. Chồng lại thấy tự hào, hãnh diện vì bản thân có giá trị và bản lĩnh trong mắt vợ.

6. Phụ nữ độc đoán luôn nghĩ mình đúng, ngay cả khi bản thân sai. Họ không cho chồng cơ hội giải thích, cũng không chấp nhận quan điểm khác biệt của chồng. Vì không được thấu hiểu, chấp nhận, đàn ông lại dễ chán vợ hơn.

Phụ nữ thông minh lại luôn lắng nghe chồng, dù là cãi vã lớn thế nào. Lắng nghe là cách thức để vợ chồng thấu hiểu, giải tỏa và thấy dễ chịu bên nhau.

7. Phụ nữ độc đoán công khai thu nhập của bản thân, và luôn nói với người khác rằng mình kiếm nhiều hơn chồng. Dù vậy, họ gián tiếp tổn thương tự trọng của chồng. Không người đàn ông nào thích cảm giác thua kém hơn vợ.

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Người vợ khôn ngoan lại bắt đầu thay đổi từ bản thân và chấp nhận chồng không hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh dù kiếm nhiều hơn được chồng vẫn chọn cách ca ngợi về sự cố gắng không ngừng của chồng. Họ để chồng làm người đàn ông bản lĩnh trong gia đình, và họ là người vợ đứng sau chồng.

8. Phụ nữ độc đoán muốn thay đổi mọi thứ xung quanh, bao gồm cả chồng.

Người vợ khôn ngoan lại bắt đầu thay đổi từ bản thân và chấp nhận chồng không hoàn hảo.

4 lời nói đơn giản của vợ thông minh 'đốt cháy' trái tim chồng

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Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo. Và sự khéo léo nhất ở một người vợ khôn ngoan chính là có thể dùng lời nói để “điều khiển” chồng.

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