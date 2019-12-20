Nếu đưa cho vợ 3 vật này chứng tỏ đàn ông là người chồng chung thủy

Phụ nữ yêu 20/12/2019 05:17

Một người đàn ông chung thủy hay không nằm ở bản lĩnh. Nếu có thể đưa vợ 3 thứ này thì chứng tỏ chồng là người đàn ông không thay lòng đổi dạ bao giờ.

Một người vợ thông minh có thể đánh giá lòng thủy chung của chồng qua việc nhìn xem liệu anh ấy có tự nguyện giao 3 vật này cho vợ không. Nếu có, thì đó chắc chắn là người đàn ông chung thủy, đủ bản lĩnh tránh xa cám dỗ.

Chiếc ví

Đàn ông có hai thứ quan trọng, là lòng tự trọng và ví tiền. Đây là 2 thứ thể hiện giá trị và vị thế của đàn ông. Thu nhập sẽ đo lường năng lực, cũng là phương tiện để thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Và túi tiền quan trọng với đàn ông như tự trọng, mặt mũi, cũng là vật chứng minh tình yêu của đàn ông dành cho vợ.

dan ong chung thuy 1
Một người đàn ông yêu vợ sẽ không ngại giao cho vợ túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu vợ sẽ không ngại giao cho vợ túi tiền của mình. Họ không che giấu bất cứ điều gì về tài chính với vợ, dù là ví tiền, tài khoản ngân hàng, mật khẩu két sắt… Bởi với họ, vợ là người bạn đời đồng hành. Họ tin tưởng vợ sẽ giúp họ quản lý chi tiêu hiệu quả. Lòng tin này chỉ xuất hiện khi đàn ông thật sự yêu thương vợ.

Bên cạnh đó, đàn ông thủy chung không ngần ngại tiêu tiền vì vợ. Nếu họ kiếm được nhiều sẽ cho vợ nhiều, nếu kiếm được ít sẽ cho vợ hết khả năng. Họ không tiếc tiền cho vợ, chỉ cần trong khả năng, chỉ cần giúp vợ vui vẻ, thoải mái hơn.

Ngược lại, đàn ông không yêu vợ nhiều sẽ không yên tâm khi giao hết tiền cho vợ. Họ còn có cảm giác bí bách khi không tùy tiện sử dụng tiền. Đàn ông càng có nhiều tiền trong túi lại càng dễ sa ngã trước cám dỗ. Và nếu không có vợ nhắc nhở, quản thúc, đàn ông sẽ khó nhận ra được điều này.

Trong một gia đình, nếu có vợ giữ tiền, quản lý chi tiêu thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn, cũng thể hiện sự chung thủy tuyệt đối của chồng.

Mật khẩu điện thoại

Điện thoại là nơi có thể chứa đựng nhiều “tội lỗi” nhất của đàn ông. Và với phụ nữ, đây cũng là nơi họ cảm thấy bất an nhất. Một người đàn ông thương vợ sẽ không ngại giao mật khẩu điện thoại cho vợ. Họ không cho rằng đó là việc phiền phức hay ảnh hưởng tới riêng tư cá nhân. Vì nếu làm thế mà vợ thấy thoải mái hơn họ cũng sẵn sàng. Và vì họ không hề làm chuyện gì khuất tất sau lưng vợ, nên không hề thấy sợ.

dan ong chung thuy 2
Đối với một người đàn ông chung thủy, cảm xúc của vợ là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với một người đàn ông chung thủy, cảm xúc của vợ là điều quan trọng nhất. Nếu không phải là việc gì quá đáng, họ sẽ không làm điều vợ không thích, cũng sẽ cho vợ làm việc vợ thấy an tâm.

Một tấm lòng trọn vẹn

Ngoài những vật “chủ chốt” mà đàn ông không giao cho bất cứ ai trên, thì khi yêu chân thành, chung thủy đàn ông cũng sẽ dành trọn tấm lòng cho đối phương. Đó là sự quan tâm chu đáo, lo lắng đủ điều, là để ý từng chút đến người phụ nữ của mình. Không chỉ cho bạn vật chất đủ đầy, người đàn ông chung thủy còn cho bạn sự an tâm về tinh thần. Anh ấy không bao giờ để bạn thấy cô đơn, không khi nào khiến bạn phải tủi thân. Dù không hoàn hảo, nhưng người đàn ông này luôn nỗ lực hết mình cho bạn những gì tốt đẹp nhất.

dan ong chung thuy 3
Cuộc đời phụ nữ hơn nhau ở chỗ có tìm được người đàn ông chung thủy với mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ hơn nhau ở chỗ có tìm được người đàn ông một lòng một dạ với mình cả đời hay không. Chỉ cần như thế, phụ nữ dù phải qua năm tháng êm đềm hay va vấp vẫn giữ được lòng bình yên, ấm áp.

Dấu hiệu mười mươi đàn ông đã hết yêu, phụ nữ nhất định phải biết

Dấu hiệu mười mươi đàn ông đã hết yêu, phụ nữ nhất định phải biết

Cách duy nhất để phụ nữ bớt khổ tâm vì đàn ông là phải tỉnh táo để nhìn thấu trái tim của đối phương. Đây là những dấu hiệu đàn ông hết yêu, phụ nữ không nên bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng đàn ông tốt đàn ông yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này