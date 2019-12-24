4 lời nói đơn giản của vợ thông minh 'đốt cháy' trái tim chồng

Dù bạn đã cưới nhau bao năm, thì những lời như “Em nhớ anh” hay “Vợ nhớ chồng” cũng có hiệu quả cực kì lớn. Nhưng đừng nói thường xuyên, hãy chọn thời điểm thích hợp nhất để chồng dù đang làm gì vẫn rung động khi nghe được. Chẳng hạn như, nếu chồng đi công tác vài ngày, bạn có thể nói như thế để anh ấy nhanh chóng về nhà hơn. Hay lâu lâu, khi chồng mới đến chỗ làm, hãy dùng lời nhớ thương này để chúc anh ấy một ngày mới tốt lành.

Những cặp vợ chồng hạnh phúc không ngại nói lời nhớ mong nhau, ngay cả khi mỗi ngày họ đều nhìn thấy nhau. Đây là lời nói gợi cho cả hai cảm giác như vẫn còn hẹn hò, nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng để không bị khô khan trong hôn nhân.

Lời thể hiện yêu thương

Lời nói yêu thương không thể thiếu nếu bạn muốn hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Những cuộc hôn nhân rạn vỡ đều là vì thiếu những lời bày tỏ yêu thương dành cho nhau. Trong tình yêu, lời nói ngọt ngào có sức xoa dịu, bồi đắp và gia tăng hứng thú, đặc biệt trong lúc cả hai giận hờn hay gần gũi.

Bạn có thể nói một câu “Em thương anh”, “Em tin tưởng anh” hay bày tỏ tình cảm của bản thân với chồng. Hôn nhân càng lâu dài thì những lời nói này lại càng có tác động lớn đến đàn ông. Không chỉ vậy, nếu bạn nói thường xuyên, vào những lúc mấu chốt thì chồng cũng sẽ dần nói những lời tương tự. Đây là chất xúc tác hiệu quả để vợ chồng luôn giữ được tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn luôn phải học để nói, và học để duy trì tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng không chỉ có cái tình, mà còn cái nghĩa. Lời cảm ơn sẽ nhắc nhau về cái nghĩa cả hai đang có. Sống bên nhau càng lâu thì lời cảm ơn lại càng cần thiết. Đây là cách thể hiện sự biết ơn dành cho bạn đời, giúp họ thấy thỏa mãn, tự hào về những gì bản thân đã làm cho đối phương hay gia đình. Nếu bạn muốn anh ấy cảm ơn vì những hy sinh của bạn dành cho gia đình, hãy học nói cảm ơn với những việc anh ấy đã làm vì chồng con. Lời cảm ơn luôn phải học để nói, và học để duy trì tình cảm vợ chồng.

Lời khen ngợi

Ai cũng thích được nghe khen ngợi, đặc biệt là lời khen từ người bạn đời của mình. Với đàn ông, họ luôn muốn trở nên đặc biệt trong lòng vợ. Họ có nhu cầu được ghi nhận, được tự hào trước vợ. Bởi thế, một người vợ thông minh sẽ luôn dành cho chồng những lời khen “có cánh” vào những lúc đặc biệt. Ví dụ như, hãy khen ngợi khi anh ấy làm tốt một việc ý nghĩa nào đó. Hoặc bạn có thể dùng lời khen làm động lực, ủi an hay thúc giục anh ấy làm việc bạn muốn.

Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo. Và sự khéo léo nhất ở một người vợ là có thể dùng lời nói để “điều khiển” chồng. Đặc biệt là 4 lời nói trên cực kì đơn giản và căn bản nhưng sẽ cho chồng cảm giác được tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Dù là cưới nhau bao năm, vợ khôn ngoan cũng có thể dùng những lời này để “đốt cháy” trái tim chồng, giữ ngọn lửa yêu thương không có ngày vụt tắt trong hôn nhân.