4 lời nói đơn giản của vợ thông minh 'đốt cháy' trái tim chồng

Phụ nữ yêu 24/12/2019 05:18

Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo. Và sự khéo léo nhất ở một người vợ khôn ngoan chính là có thể dùng lời nói để “điều khiển” chồng.

Người vợ khôn ngoan luôn biết dùng những lời này để giữ lửa hôn nhân.

Lời bày tỏ nhớ mong

Dù bạn đã cưới nhau bao năm, thì những lời như “Em nhớ anh” hay “Vợ nhớ chồng” cũng có hiệu quả cực kì lớn. Nhưng đừng nói thường xuyên, hãy chọn thời điểm thích hợp nhất để chồng dù đang làm gì vẫn rung động khi nghe được. Chẳng hạn như, nếu chồng đi công tác vài ngày, bạn có thể nói như thế để anh ấy nhanh chóng về nhà hơn. Hay lâu lâu, khi chồng mới đến chỗ làm, hãy dùng lời nhớ thương này để chúc anh ấy một ngày mới tốt lành.

vo khon ngoan 3
Người vợ khôn ngoan luôn biết dùng những lời này để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

 

Những cặp vợ chồng hạnh phúc không ngại nói lời nhớ mong nhau, ngay cả khi mỗi ngày họ đều nhìn thấy nhau. Đây là lời nói gợi cho cả hai cảm giác như vẫn còn hẹn hò, nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng để không bị khô khan trong hôn nhân.

Lời thể hiện yêu thương

Lời nói yêu thương không thể thiếu nếu bạn muốn hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Những cuộc hôn nhân rạn vỡ đều là vì thiếu những lời bày tỏ yêu thương dành cho nhau. Trong tình yêu, lời nói ngọt ngào có sức xoa dịu, bồi đắp và gia tăng hứng thú, đặc biệt trong lúc cả hai giận hờn hay gần gũi.

Bạn có thể nói một câu “Em thương anh”, “Em tin tưởng anh” hay bày tỏ tình cảm của bản thân với chồng. Hôn nhân càng lâu dài thì những lời nói này lại càng có tác động lớn đến đàn ông. Không chỉ vậy, nếu bạn nói thường xuyên, vào những lúc mấu chốt thì chồng cũng sẽ dần nói những lời tương tự. Đây là chất xúc tác hiệu quả để vợ chồng luôn giữ được tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Lời cảm ơn

vo khon ngoan 2
Lời cảm ơn luôn phải học để nói, và học để duy trì tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng không chỉ có cái tình, mà còn cái nghĩa. Lời cảm ơn sẽ nhắc nhau về cái nghĩa cả hai đang có. Sống bên nhau càng lâu thì lời cảm ơn lại càng cần thiết. Đây là cách thể hiện sự biết ơn dành cho bạn đời, giúp họ thấy thỏa mãn, tự hào về những gì bản thân đã làm cho đối phương hay gia đình. Nếu bạn muốn anh ấy cảm ơn vì những hy sinh của bạn dành cho gia đình, hãy học nói cảm ơn với những việc anh ấy đã làm vì chồng con. Lời cảm ơn luôn phải học để nói, và học để duy trì tình cảm vợ chồng.

Lời khen ngợi

Ai cũng thích được nghe khen ngợi, đặc biệt là lời khen từ người bạn đời của mình. Với đàn ông, họ luôn muốn trở nên đặc biệt trong lòng vợ. Họ có nhu cầu được ghi nhận, được tự hào trước vợ. Bởi thế, một người vợ thông minh sẽ luôn dành cho chồng những lời khen “có cánh” vào những lúc đặc biệt. Ví dụ như, hãy khen ngợi khi anh ấy làm tốt một việc ý nghĩa nào đó. Hoặc bạn có thể dùng lời khen làm động lực, ủi an hay thúc giục anh ấy làm việc bạn muốn.

vo khon ngoan 1
Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, thích đàn bà thông minh, nhưng lại chọn một người vợ khéo léo. Và sự khéo léo nhất ở một người vợ là có thể dùng lời nói để “điều khiển” chồng. Đặc biệt là 4 lời nói trên cực kì đơn giản và căn bản nhưng sẽ cho chồng cảm giác được tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Dù là cưới nhau bao năm, vợ khôn ngoan cũng có thể dùng những lời này để “đốt cháy” trái tim chồng, giữ ngọn lửa yêu thương không có ngày vụt tắt trong hôn nhân.

Những kiểu phụ nữ dễ làm hư chồng nhất, chị em liệu có nhận ra mình?

Những kiểu phụ nữ dễ làm hư chồng nhất, chị em liệu có nhận ra mình?

Có người nói, tàn nhẫn nhất trong hôn nhân chính là dạy phụ nữ hy sinh. Bởi vì hai chữ "hy sinh" đó phụ nữ lại vô tình tạo ra những ông chồng vô tâm, tệ bạc...

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng hạnh phúc giữ chồng vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này