9 điều quyết định cuộc sống về già của phụ nữ, càng biết sớm càng lợi thân

Tình bạn đơn thuần, đáng tin cậy là điều khó tìm trong cuộc sống phức tạp. Vì vậy, nếu đã tìm được một bạn đích thực thì nhất định phải dùng bao dung, chân thành để đối đãi và giữ gìn. Bởi tiền bạc không mua được tri kỷ, chỉ có tấm lòng mới giữ được chân tình. Và càng về già, bạn sẽ càng thấu hiểu tình bạn quan trọng hơn bạc tiền.

Đây là những điều quan trọng cần tích lũy ở tuổi trung niên , quyết định cuộc sống về già của bạn an yên hay sóng gió.

Tập luyện, giữ gìn cơ thể thường xuyên sẽ giúp bạn tránh xa bệnh tật đày đọa khi về già. Chỉ cần mấy mươi phút mỗi ngày với tập luyện, cơ thể sẽ duy trì sức sống, trí óc cũng thoải mái hơn. Từ đó, cuộc sống bản thân cũng được cải thiện, lại là cách giúp tương lai về già nhẹ nhàng hơn.

Theo lời Phật dạy, những gì bạn phải chịu bây giờ đều là từ khởi tâm động niệm mà ra. Những gì bạn trải qua trong tương lai đều là từ hành vi bây giờ mà có. Thiện lương ươm mầm hôm nay sẽ thu hoạch may mắn, chân thành tương lai. Đối xử lương thiện với người khác cũng là thiện đãi với chính mình sau này.

Lắng nghe âm nhạc

Theo nghiên cứu khoa học, âm nhạc là liệu pháp điều trị, phục hồi cơ thể, trí óc của con người. Với âm nhạc, bạn có thể điều chỉnh tâm trạng, tạo cho mình nguồn năng lượng tích cực. Ngoại trừ âm nhạc, những sở thích như nấu ăn, chụp ảnh, sưu tầm… cũng giúp cuộc sống của bạn phong phú hơn.

Tránh xa 2 nỗi khổ của thế gian

Một là khổ vì không có được. Con người muốn hạnh phúc phải sớm học được hai từ chấp nhận. Có những việc không thể thành, có những điều không có được. Không phải vì bạn kém cỏi, mà là cuộc đời này chính là như vậy. Học chấp nhận cũng là học trưởng thành, học giữ tâm an yên, bình thản trước cuộc đời.

Học chấp nhận cũng là học trưởng thành, học giữ tâm an yên, bình thản trước cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Và hai là khổ vì thứ tình cảm không thuộc về mình. Nỗi khổ vì tình là gánh nặng trong đời người. Học được cách buông bỏ người không thuộc về mình là bài học khó khăn, hay thậm chí là nhiều bi ai trong đời. Nhưng nỗi khổ này, một khi vượt qua được, con người sẽ mạnh mẽ, dẻo dai hơn.

Học cách chấp nhận

Có những việc phải chấp nhận thua cuộc, chấp nhận vấp ngã để khôn hơn, để trưởng thành hơn. Bạn có thể chọn lãng quên, hoặc để thời gian giúp bạn thấu đáo. Vì cuộc sống không ngừng đổi thay, bản thân bạn cũng không thể đứng yên một chỗ. Trưởng thành chính là chấp nhận có những chuyện không như ý và phải can đảm để vượt qua.

Thể hiện lòng biết ơn

Giữa người và người được gắn kết với nhau bởi lòng biết ơn. Trong đời, chắc chắn bạn sẽ vô số lần được người khác giúp đỡ, dù lạ hay quen. Họ không cần bạn báo đáp quá nhiều, chỉ cần bạn giữ lòng biết ơn, hay đem lòng biết ơn ấy để giúp đỡ cho người khác. Thể hiện lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta quý trọng những gì mình đang có, tích cực đón nhận cuộc đời nhiều điều bất ngờ này.

Giữa “lửa” trong công việc

Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên sẽ có những việc không thể thay đổi, nhưng cũng có những điều buộc phải thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Một người trưởng thành được đánh giá bởi công việc, thể hiện năng lực và trí tuệ. Thành thục trong công việc sẽ cho bạn đam mê. Đam mê đó sẽ dẫn đường cho bạn đến thành công, tiền bạc và địa vị. Bởi thế, đừng thôi đam mê, đừng thiếu “lửa” trong công việc. Đó là một trong những chìa khóa để đàn bà hạnh phúc.

Không ngừng học hỏi

Con người dù là 50 hay 60 cũng cần học hỏi. Lười biếng và bảo thủ sẽ là vách ngăn cản trở bạn phát triển và hạnh phúc. Và đọc sách là một trong những cách cải thiện trí tuệ và thế giới quan của con người. Nội tâm và trí tuệ của con người sẽ thể hiện qua những trang sách đã từng đọc.

Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên sẽ có những việc không thể thay đổi, nhưng cũng có những điều buộc phải thay đổi. 9 điều trên dù đơn giản nhưng sẽ quyết định cuộc đời về già của phụ nữ.