Những kiểu phụ nữ dễ làm hư chồng nhất, chị em liệu có nhận ra mình?

Phụ nữ yêu 18/12/2019 05:12

Có người nói, tàn nhẫn nhất trong hôn nhân chính là dạy phụ nữ hy sinh. Bởi vì hai chữ "hy sinh" đó phụ nữ lại vô tình tạo ra những ông chồng vô tâm, tệ bạc...

Có những người đàn ông trở nên tệ bạc khi họ bắt đầu giàu có. Nhưng cũng có những người đàn ông trở nên xấu xa khi bị vợ “chiều hư”. 

Đây là những kiểu phụ nữ hy sinh quên mình vì chồng nhưng cuối cùng lại làm hư chồng, đồng thời làm khổ bản thân.

Kiểu phụ nữ ôm hết việc nhà vào người

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Đây là những kiểu phụ nữ hy sinh quên mình vì chồng nhưng lại dễ làm hư chồng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi ôm hết mọi việc trong nhà vào người sẽ tạo ra hai kiểu chồng trong hôn nhân, một là ỷ lại vào vợ mà trở nên vô tâm, hai là vì vợ không cần giúp đỡ nên thấy bản thân vô dụng, dần chán về nhà. Đàn ông vô tâm là nỗi thống khổ của đàn bà. Đàn ông chán về nhà sẽ có nhiều cơ hội ngoại tình.

Phụ nữ nên có suy nghĩ làm sao để bản thân thấy hạnh phúc trong hôn nhân, hay làm sao để chồng cảm thấy anh ấy “có ích” với vợ. Đừng một thân ôm hết việc vào người, đàn ông sẽ dần trở nên “hư hỏng” lúc nào không hay.

Thói quen của đàn ông sau hôn nhân là do cách hành xử của vợ quyết định. Phụ nữ để chồng giúp đỡ mình việc nhà không chỉ cho bản thân thời gian chăm sóc bản thân, mà còn giúp chồng ý thức được trách nhiệm với gia đình.

Kiểu phụ nữ không độc lập tài chính

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Độc lập tài chính vừa là cách giúp phụ nữ giữ thế cân bằng trong hôn nhân, vừa là đường lui an toàn nếu hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu thường dại khờ tin vào câu nói “Để anh nuôi em” của đàn ông. Sau hôn nhân, mộng tưởng sẽ dần tan vỡ. Vì không độc lập tài chính, phụ nữ sẽ phải phụ thuộc tài chính vào chồng. Công sức của đàn ông được ghi nhận bằng tiền bạc đem về nhà. Còn công sức của phụ nữ khi ở nhà nội trợ thì mấy ai tính cho được? Huống hồ, khi kinh tế khó khăn, đàn ông gặp áp lực trong công việc, họ có dễ chịu khi vợ chỉ biết ở nhà và không thể gánh vác cùng chồng?

Độc lập tài chính vừa là cách giúp phụ nữ giữ thế cân bằng trong hôn nhân, vừa là đường lui an toàn nếu hôn nhân đổ vỡ. Một người đàn bà thông minh sẽ không từ bỏ việc kiếm tiền để có sự tôn trọng nhất định từ chồng.

Kiểu phụ nữ hy sinh quá nhiều cho chồng

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Đời này, đàn bà dại nhất chính là vì yêu mà hy sinh không tiếc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đời này, đàn bà dại nhất chính là vì yêu mà hy sinh không tiếc bản thân. Vì chồng, họ có thể từ bỏ sở thích, đam mê của bản thân. Vì chồng, họ không tiếc hy sinh bất cứ điều gì. Nếu may mắn, họ sẽ được chồng nhìn nhận và trân trọng. Nhưng nếu không may, hy sinh của họ lại không được chồng công nhận. Đáng tiếc và đáng thương nhất trong hôn nhân chính là khi phụ nữ dành cả tuổi trẻ, mọi thứ cho chồng, đến khi già rồi thì lại bị phản bội, bỏ rơi.

Phụ nữ có thể chạy theo đam mê, tiền bạc, nhưng đừng bao giờ chạy theo đàn ông. Bởi đàn ông là sinh vật càng được “chiều chuộng” sẽ càng nhanh “hư”. Nếu bạn dành cả đời để chạy theo họ, hy sinh vì họ, thì họ cũng chưa chắc đủ tôn trọng để chung thủy với mình bạn.

Phụ nữ, hơn hết vẫn là phải nghĩ cho bản thân, yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu phụ nữ hy sinh, thì phải giữ lại đôi chút cho mình, phải được nhận lại thỏa đáng. Nếu bạn không quý trọng chính mình thì dù là người thân cũng không thể tôn trọng bạn.

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