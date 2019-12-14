Theo kết quả một nghiên cứu, phụ nữ ở độ tuổi 35 là dễ ngoại tình nhất. Đây là lúc phụ nữ bắt đầu quãng thời gian thảnh thơi thoải mái khi con cái dần đến trường. Họ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn trước.

Đàn ông nào cũng khẳng định rằng vợ sẽ không thể bỏ mình, không thể vì người đàn ông khác mà bỏ gia đình. Nhưng đàn ông lầm rồi, vì phụ nữ ngoại tình không hề hiếm. Đặc biệt là ở những độ tuổi này, phụ nữ dễ ngoại tình hơn bao giờ hết.

Một người phụ nữ trong độ tuổi 35 hầu như đã dành hết thanh xuân thời trẻ cho chồng con. Tình cảm của chồng dành cho họ lúc này có thể đã không còn nhiều như trước, thậm chí là trở nên vô tâm. Nhưng cũng chính trái tim bị hôn nhân bào mòn ấy lại dễ rung động trước những kích thích mới mẻ. Có thể chỉ cần một người đàn ông chạm đúng “điểm yếu” trong tâm hồn họ, cho họ cơ hội để giải tỏa hết ham muốn giấu kín từ lâu, ắt hẳn sẽ khiến họ cam tâm tình nguyện sa ngã.

Phụ nữ hôm nay cũng dần ra ngoài kiếm tiền, có sự nghiệp như đàn ông. Trong công việc, họ và đồng nghiệp có nhiều thời gian chia sẻ với nhau, thậm chí là về những chuyện riêng tư. Đôi khi, thời gian họ gặp đồng nghiệp suốt 8 tiếng mỗi ngày còn nhiều hơn gặp mặt chồng. Vì thế, đàn bà ngoại tình với đồng nghiệp ngày càng nhiều, tỷ lệ ngày một tăng.

Có thể chỉ cần một người đàn ông chạm đúng “điểm yếu” trong tâm hồn họ, cho họ cơ hội để giải tỏa hết ham muốn giấu kín từ lâu, ắt hẳn sẽ khiến họ cam tâm tình nguyện sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ở độ tuổi này, sự gia tăng lượng hormone cũng cho phụ nữ cảm giác bản thân trở nên tươi mới, hấp dẫn hơn. Họ sẽ có xu hướng ăn mặc gợi cảm, chọn những bộ trang phục có thể khoe những phần quyến rũ trên cơ thể. Họ muốn mình trông xinh đẹp hơn, không chỉ trong mắt chồng. Và dáng vẻ sắc sảo, cùng sự đằm thắm khi đã trải nghiệm đời sống hôn nhân luôn tạo nên sức hút với những người đàn ông khác.

Thực tế, có những điều phụ nữ tuổi này cực kì mong muốn nhưng chồng lại không có khả năng đáp ứng cho họ. Không chỉ đàn ông có cảm giác chán vợ sau thời kỳ đầu mặn nồng của hôn nhân, mà phụ nữ cũng thế. Họ cũng có những nhu cầu riêng mà nếu chồng không thể bắt kịp sẽ dần trở thành ham muốn khao khát được giải tỏa.

Thực tế, có những điều phụ nữ tuổi này cực kì mong muốn nhưng chồng lại không có khả năng đáp ứng cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng ngoại tình là một phương pháp giúp phụ nữ có thể làm mới tâm trạng để trở về nhà chăm sóc gia đình tốt hơn. Nhưng phụ nữ không thể “chơi bời” như đàn ông. Một khi “dính” vào ngoại tình, rất nhiều người sẽ dùng tình cảm để nhập cuộc. Phụ nữ lại nặng về tình cảm, càng sâu đậm sẽ càng khó rời.

Đàn ông sau khi có gia đình, có con lại thường có tâm lý vợ sẽ không thể bỏ mình, bỏ con mà ngoại tình. Nhưng đây là một suy nghĩ sai lầm của đàn ông. Đàn ông nên biết rằng tỷ lệ đàn bà ngoại tình ngày một cao, kèm theo tỷ lệ phụ nữ ly hôn, làm mẹ đơn thân cũng tăng. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ luôn có thể ngoại tình, và sẵn sàng ly hôn nếu họ không còn được chồng đáp ứng những yêu cầu. Khi phụ nữ ngày nay có nền tảng kinh tế, công việc ổn định, họ muốn được yêu và tôn trọng, hơn một cuộc hôn nhân tạm bợ đã không còn hạnh phúc.

Đây có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân. Dù rằng phụ nữ ngoại tình là mạo hiểm, là dại dột, nhưng đàn ông cũng nên hiểu không người phụ nữ nào dễ dàng rời bỏ gia đình nếu họ được đủ đầy yêu thương và tôn trọng.