Đàn ông thương vợ thật lòng có 'cạy miệng' cũng không nói 10 câu này

Khi đàn ông yêu thương thật lòng sẽ không ngừng dốc sức bảo vệ người phụ nữ của mình. Dù là một tổn thương nhỏ nhất anh cũng không muốn bạn phải chịu. Dù bạn có thất nghiệp, bệnh tật, lâm vào khốn cùng… anh ấy cũng một mực ở bên, trân trọng bạn không rời.

Đàn ông không thương vợ thì chỉ nghĩ vợ trông con nhàn hạ nhẹ nhàng. Vì anh ta chưa từng trải qua tháng ngày trông con vất vả, cũng không đủ cảm thông dành cho vợ. Đàn ông yêu vợ sẽ hiểu vợ cực nhọc thế nào khi ở nhà chăm con, gánh bao nhiêu việc không tên mỗi ngày. Anh ấy không chỉ giúp vợ việc nhà, còn không ngừng động viên khi bản thân phải ra ngoài làm việc.

Người chồng tốt sẽ tôn trọng vợ, và đặc biệt không tổn thương vợ bằng câu nói này. Vì anh ấy không bao giờ coi thường khả năng và công việc của vợ. Thay vì trách móc vợ kiếm tiền ít, anh ấy sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn vợ. Thay vì ca thán vợ đi làm chẳng được gì, anh ấy sẽ cảm thông vì vợ đã cố gắng rất nhiều. Thay vì chỉ bắt vợ nghỉ việc, anh ấy sẽ đề nghị vợ nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần.

“Việc nhà của đàn bà, đàn ông không làm chuyện vặt vãnh đó”

Đây là suy nghĩ của đàn ông kém hiểu biết và không biết quý trọng gia đình. Một người đàn ông yêu vợ thì dù có bận rộn, chức cao vọng trọng thế nào vẫn dành thời gian phụ vợ việc nhà, đỡ đần gia đình cùng vợ. Vì anh ấy thấu hiểu rằng giúp đỡ vợ chỉ có lợi chứ không thiệt. Khi vợ thấy thoải mái thì gia đình sẽ vui vẻ hơn, bản thân anh ấy cũng thấy thoải mái hơn.

“Sao lúc nào cũng muốn về ngoại vậy?”

Người đàn ông yêu vợ sẽ hiểu phụ nữ luôn có nỗi nhớ mong với cha mẹ đẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói thường xuyên của người chồng ích kỷ. Anh ta luôn nghĩ phụ nữ đã lấy chồng rồi thì chỉ lo cho nhà chồng, không được nghĩ gì đến nhà ngoại nữa. Nhưng người đàn ông yêu vợ sẽ hiểu phụ nữ luôn có nỗi nhớ mong với cha mẹ đẻ. Vì đó là những người cô ấy nợ nhiều nhất. Đàn ông tử tế sẽ luôn để vợ chăm sóc cha mẹ ruột chu đáo.

“Giỗ bên ngoại à? Anh bận rồi!”

Người chồng yêu vợ sẽ quý trọng nhà vợ như nhà mình. Nếu có bận thật thì anh ấy vẫn bày rõ thành ý bằng quà cáp, hỏi han hay ghé thăm dịp gần nhất. Còn nếu nói ra câu ấy thì chứng tỏ đàn ông hoàn toàn không coi trọng vợ và cả nhà vợ.

“Em ở nhà đi, không tiện gặp bạn bè anh đâu”

Thường thì đàn ông yêu vợ luôn muốn “khoe” vợ với bạn bè. Một là vì họ tự hào về vợ và tình yêu của cả hai. Và hai là vì họ không muốn vợ có cảm giác bất an. Ngược lại, đàn ông không yêu vợ nhiều sẽ chỉ muốn tự do với bạn bè, ngại để vợ gặp người quen. Vì anh ấy thấy vợ phiền phức, cũng không muốn bạn bè gặp vợ mà chê bai.

“Em nhìn vợ của bạn anh đi…”

Đây là sự so sánh của đàn ông khi họ không yêu thương vợ nhiều. Anh ấy chỉ thấy cái tốt của vợ người khác và khuyết điểm của vợ mình. Với đàn ông thương vợ, dù vợ chưa tốt nhưng họ sẽ nhẹ nhàng góp ý để vợ thay đổi, hơn là cho vợ cảm giác xấu hổ, tự ti khi bị so sánh với người khác.

“Anh mới là người quyết định”

Phụ nữ cưới chồng là để có một người giúp đỡ, sẻ chia - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người chồng gia trưởng, muốn tự ý quyết định mọi việc trong nhà. Anh ta không nghĩ cho vợ, chỉ biết đến bản thân. Kiểu đàn ông này chỉ mang đến khổ tâm cho phụ nữ.

“Anh chỉ có một mẹ, còn vợ thì thay mấy hồi!”

Đồng ý rằng mẹ luôn giữ vai trò quan trọng trong đời đàn ông. Nhưng một người đàn ông yêu vợ sẽ không nói thế này mà tổn thương vợ. Dù là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, anh ấy vẫn đứng ra giảng hòa, giúp cả hai giải quyết. Anh ấy sẽ góp ý chân thành để vợ thấy thoải mái hơn với mẹ mình.

“Khó một tí đã thế, sau này em làm được gì?”

Phụ nữ cưới chồng là để có một người giúp đỡ, sẻ chia. Đàn ông không thể giúp đỡ vợ thì chính là kém cỏi. Và đàn ông thương vợ thì luôn đề nghị được giúp đỡ vợ, thậm chí còn tự nguyện làm khi vợ chưa nhắc.