Khác biệt ‘đắng ngắt’ giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ yêu bản thân

Phụ nữ yêu 10/10/2019 05:12

Đàn ông thương vợ chỉ muốn vợ sướng thân mà xinh đẹp. Còn đàn ông yêu bản thân thì không quan tâm vợ sướng hay khổ, buồn rầu hay vất vả.

Đàn ông thương vợ luôn thấy lời vợ nói là điều đáng để nghe. Một là vì họ muốn hiểu vợ hơn. Và hai là vì họ tin tưởng vợ nên muốn nghe ý kiến của vợ.

Đàn ông chỉ yêu bản thân thì thà xem điện thoại, coi TV, hay thậm chí là… ngủ hơn là nghe vợ nói. Vì họ nghĩ vợ lắm lời, toàn nói những điều vô bổ. Chung quy là vì họ không thương và tôn trọng vợ.

Đàn ông yêu vợ cho rằng nghe vợ là tôn trọng vợ. Họ nghĩ vợ nói đúng thì nghe theo chỉ có lợi. Mà vợ nói chưa đúng thì cũng cứ… nghe, rồi sau đó sẽ giúp vợ sửa sai.

Đàn ông yêu bản thân luôn nghĩ nghe vợ là sợ vợ. Nên dù vợ nói đúng hay sai, họ cũng nhất quyết không để ý.

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Đàn ông thương vợ luôn thấy lời vợ nói là điều đáng để nghe - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ chỉ muốn dành hết thời gian rảnh cho vợ. Công việc, đối tác hay bạn bè cũng không thể hơn vợ được.

Đàn ông yêu bản thân thì luôn đặt bạn bè, các mối quan hệ khác lên trên hết. Không vì lý do gì khác, chỉ vì họ trọng bản thân hơn.

Đàn ông yêu vợ tranh thủ thời gian rảnh để đỡ đần việc nhà giúp vợ. Họ không sợ bị mang tiếng “đàn bà”, chỉ sợ người phụ nữ của mình quá cực khổ.

Đàn ông yêu bản thân luôn trốn tránh việc nhà. Người chồng thương vợ chỉ muốn dành thời gian cho bản thân khi về nhà, hơn là ngó ngàng xem vợ có vất vả không.

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Đàn ông thương vợ chỉ muốn dành hết thời gian rảnh cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ luôn mong muốn vợ được sung sướng. Ngay cả khi họ phải đánh đổi nhiều hy sinh, vất vả cũng không than thở. Bởi họ hiểu họ đã hy sinh nhiều vì gia đình.

Đàn ông yêu bản thân không quan tâm vợ sướng khổ. Điều họ quan tâm chỉ là bản thân khổ hay sướng. Vì chỉ biết tới bản thân nên họ cũng chẳng nhận ra vợ đã hy sinh những gì cho gia đình.

Đàn ông yêu vợ có thể không nhiều tiền, nhưng không tiếc chi tiền cho vợ. Họ sẵn sàng cố gắng để tặng món đồ vợ thích, hay nỗ lực để sắm sửa tiện nghi trong nhà để vợ đỡ nhọc nhằn.

Đàn ông yêu bản thân thì dù giàu hay nghèo cũng chỉ biết tiêu tiền cho chính mình. Họ có thể mua món đắt tiền để bản thân vui vẻ, chứ chưa từng tặng được vợ một món quà rẻ tiền.

Đàn ông yêu vợ sẵn sàng bảo vệ vợ, dù ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân.

Đàn ông yêu bản thân thì chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, mặc kệ vợ có bị thiệt thòi hay không.

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Đàn ông thương vợ sẵn sàng bảo vệ vợ, dù ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ có thể không quá ngọt ngào nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động giúp đỡ vợ.

Đàn ông yêu bản thân chỉ dùng lời ngọt ngào để khỏi phải làm gì, để tự vợ làm mọi việc.

Đàn ông yêu vợ ít thở than, vì họ không muốn vợ bận tâm mà sinh âu lo. Họ sẽ âm thầm cố gắng và chỉ chia sẻ với vợ khi thật sự cần thiết.

Đàn ông yêu bản thân thích than thở, họ chỉ muốn trút mỏi mệt, âu lo lên vợ.

Đàn ông yêu vợ luôn có chí cầu tiến. Vì họ có trách nhiệm với gia đình, muốn cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất.

Đàn ông yêu bản thân chỉ muốn sướng thân ở hiện tại. Họ không nghĩ cho ai khác, chỉ nghĩ làm sao để một thân nhẹ gánh nhất.

Đàn ông yêu vợ trọng vợ hơn trọng thiên hạ.

Đàn ông yêu bản thân trọng sĩ diện trước thiên hạ, hơn là trọng vợ.

Phụ nữ ở đời, tìm được người đàn ông thương vợ thì cả đời không sợ vất vả. Nhưng lỡ lấy phải người đàn ông chỉ yêu bản thân thì dù sống trong giàu sang cũng khổ tâm không dứt.

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