Tình dục và tình yêu liệu có phải là một? Đó là câu hỏi mà nhiều người còn thắc mắc và đắn đo. Không phải ai cũng có thể chắc chắn được rằng mình có thể phân biệt được mối quan hệ giữa tình dục và tình yêu.

Tình dục là một phần quan trọng của những câu chuyện tình yêu. Chính yếu tố đó làm cho tình yêu trở nên mặn mà và đáng nhớ nhưng lại không quyết định tất cả. Có nhiều người nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Chính điều đó khiến cho tình yêu của các bạn không được trọn vẹn, không được như ý nguyện. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là tình yêu và đâu chỉ là nhu cầu tình dục? Điều gì quyết định tình yêu có trong yếu tố tình dục? Những câu hỏi tưởng chừng như mơ hồ, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thường không hay để ý đến. Tình yêu khiến chúng ta cho đi nhiều hơn Trong tình yêu, người ta dùng cả lý trí lẫn cảm xúc. Bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc nửa kia của mình có vui hay không, có thực sự hạnh phúc hay đau khổ. Bạn sẽ quan tâm đến cảm nhận của người mình yêu hơn là khoái cảm của chính mình. Tình yêu khiến con người ta sống cho đi nhiều hơn, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng dành những thứ tuyệt vời nhất cho người mình yêu.

Trong tình yêu, chúng ta cho đi nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Nói vậy không có nghĩa là tình dục là thứ đáng ruồng rẫy. Thực tế chúng ta không thể ruồng rẫy nó, bởi đó là một phần của tình yêu, là một phần trong máu thịt của mỗi con người. Tình dục thuộc về bản năng, giúp cho mối quan hệ giữa hai người trở nên đậm đà và bền chặt hơn. Đôi khi điều đó sẽ có tác dụng ngược lại, nhưng nó vẫn xuất hiện trong những cuộc tình. Tình yêu là chấp nhận những sự thiếu hụt Trong tình yêu, người ta có thể hi sinh nhiều thứ. Dù nhớ nhung rất nhiều và muốn gần nhau rất nhiều, nhưng vì một lý do nào đó tác động, chúng ta sẽ vẫn chấp nhận rời xa nhau. Còn tình dục thì không vậy. Tình dục là thứ giúp chúng ta thỏa mãn những nhu cầu thường nhật. Nếu không có nó, bạn sẽ khó chấp nhận được những thứ khác. Bạn sẽ không thể chấp nhận việc rời xa đối phương, luôn muốn gặp họ mỗi ngày và mong muốn được lên giường với họ.

Dù khoảng cách giữa hai khái niệm này rất mong manh, nhưng phần lớn chúng ta đều có thể cảm nhận được như thế nào là tình dục và như thế nào được gọi là tình yêu. Bởi lẽ, bản chất của tình yêu chính là sự chấp nhận và hi sinh cho nửa kia của mình. Chúng ta không thể gọi một mối quan hệ là tình yêu khi trong lòng luôn khao khát được lên giường và thỏa mãn những nhu cầu thường nhật. Tình yêu là chấp nhận những sự thiếu hụt - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu, bạn sẽ không còn quan trọng việc họ sẽ cho mình những gì Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao sau một thời gian yêu nhau, người kia bỗng lạnh nhạt và không còn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bạn? Đơn giản vì mối quan hệ giữa hai bạn vẫn chưa phát triển thành tình yêu. Bởi chỉ khi yêu, hai người mới có thể chấp nhận những thiếu hụt của nhau, mong cho người kia trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Còn khi mối quan hệ của các bạn chỉ xuất hiện để thỏa mãn nhu cầu tình dục, bạn sẽ cảm thấy nhạt nhẽo khi những nhu cầu đó đã được thỏa mãn. Đến một lúc nào đó, người kia sẽ không còn tìm thấy được khoái cảm và hứng khởi khi ở gần bạn. Tình cảm nhạt dần, bạn luôn nghĩ đó là tình yêu? Thực tế đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, nếu không có những giờ phút hẹn hò, những tiếp xúc thân thể hay những khoảng thời gian ân ái, họ không còn nghĩ đến bạn nữa. Khi sống trong tình yêu, bạn không còn quan tâm liệu họ có giúp mình thỏa mãn những nhu cầu tình dục. Bạn cho đi nhiều hơn, để ý đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn là nhu cầu của bản thân mình. Khi yêu, bạn sẽ không còn quan tâm họ cho bạn những gì - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi tình dục làm cho tình yêu thăng hoa, giúp hai người hiểu rõ về nhau hơn và dần gắn kết thành tình yêu thực sự. Nhưng phụ nữ đừng nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Nếu bạn đặt niềm tin quá nhiều vào một người mà bạn cũng không biết chắc là để họ thỏa mãn nhu cầu tình dục hay đó là tình yêu chân tính, bạn sẽ nhận phải nhiều cay đắng đấy. Bởi đã là nhu cầu sinh lý của cơ thể, nó sẽ rất thực dụng. Cái thực dụng đó làm mất đi những vẻ đẹp lấp lánh, ngọt ngào vốn có của tình yêu.

Bật mí ý nghĩa của các con số trong tình yêu Bạn biết không, từ trước đến nay, những con số vô tri vô giác mà chúng ta thường gặp lại mang trong mình những ý nghĩa to lớn. Có con số mang nghĩa xấu, cũng có con số mang ý nghĩa tốt. Vậy bạn có thắc mắc ý nghĩa của các con số trong tình yêu là gì không? Chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé!

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