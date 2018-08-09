Chuyện tiền bạc trong tình yêu: Làm sao để không tổn thương nhau?

Phụ nữ yêu 09/08/2018 06:35

Tiền bạc và tình yêu là hai yếu tố song hành trong cuộc sống của mỗi người. Có thể chúng cùng làm cho nhau phát triển, nhưng nếu không biết cách, tiền bạc sẽ làm mất đi vẻ đẹp cao quý của tình yêu. Chuyện tiền bạc trong tình yêu là câu chuyện muôn thuở, và ở mỗi một thời đại, với mỗi đối tượng, nó lại có những cách tác động khác nhau.

Có nhiều người hỏi tôi rằng: Chúng ta có thể yêu nhau bền lâu và trong sáng được không nếu như không có tiền? Thật sự khó làm được điều đó. Liệu có tồn tại “một túp lều tranh hai trái tim vàng không” là một câu hỏi từ muôn thuở, nhưng khó ai có thể làm được điều đó trong đời thực. Nhưng nếu chúng ta đủ tỉnh táo và khôn ngoan, chuyện tiền bạc trong tình yêu không còn là một rào cản nữa. Làm thế nào để không bị vật chất làm hoen ố giá trị tinh thần?

Thảo luận với nhau thoải mái về vấn đề tiền bạc

Đôi khi trong tình yêu, nhiều người sợ tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện tình cảm, nên thường không muốn nói về vấn đề này. Thực tế càng che giấu, giữa hai người càng có nhiều bí mật, nhiều riêng tư lại càng khó xử. Bạn sẽ không hiểu được vấn đề tài chính mà đối phương đang gặp phải là gì để có cách cư xử đúng mực.

Bạn có thể tránh khỏi những bất đồng, những hiểu lầm lẫn nhau bằng việc đưa ra bàn bạc thoải mái với nhau về vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ hiểu hơn người mình yêu thương đang cần gì. Họ có muốn nhận sự giúp đỡ của bạn hay không. Hai người sẽ cùng cố gắng như thế nào để xử lý vấn đề của chính mình. Đây cũng là cách để mỗi người có những cách hành xử đúng đắn khi ở bên nhau.

Cân bằng giữa chung và riêng

Mỗi người có một cuộc sống riêng, với những mối quan hệ riêng. Trong tình yêu, chúng ta không nên ràng buộc và kiểm soát lẫn nhau. Rắn quá thì dễ vỡ. Tình yêu khi va chạm với tiền bạc lại càng trở nên gượng gạo. Bạn có thể làm nó trở nên nhẹ nhàng hơn khi tạo cho đối phương những khoảng không gian riêng tư, ngay cả đối với vấn đề tài chính.

Hãy biết cân bằng giữa chung và riêng, đừng để tiền bạc và tình yêu phải đặt lên bàn cân
Hãy biết cân bằng giữa chung và riêng, đừng để tiền bạc và tình yêu phải đặt lên bàn cân - Ảnh minh họa: Internet

 Bạn và một nửa của mình có thể có một tài khoản chung, hay đơn giản là biết được số tiền mà người kia có được là bao nhiêu, tiền lương thưởng và những công việc mà họ đang làm. Tuy nhiên, cũng phải cân bằng giữa việc hiểu và kiểm soát. Bạn vốn không thể đòi hỏi người yêu mình phải khai báo những khoản tiền nào tiêu vào việc gì. Đôi lúc, bạn cũng nên lờ đi khi họ có những dự định tài chính nào đó trong tương lai. Đơn giản vì họ có những kế hoạch riêng, những mục đích làm việc và chi tiêu riêng. Khi bạn can thiệp quá sâu, dẫn đến việc họ không còn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ giữa hai người nữa.

Chính vì vậy, hãy biết cân bằng giữa cái chung và riêng, để mỗi người có thể thoải mái hơn với cuộc sống và sự lựa chọn của chính mình.

Quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu

Mỗi người có những cá tính, những quan niệm khác nhau về tình yêu. Điều quan trọng là bạn hiểu đối phương ở mức độ nào. Đó có thể là một người luôn nghĩ cho tương lai, không nghĩ phù phiếm bởi những món quà đắt tiền. Điều duy nhất họ quan tâm là bản thân mình và người mình yêu sẽ làm gì để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết, quan trọng vẫn là sự thấu hiểu
Mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết, quan trọng vẫn là sự thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng kiếm tiền và mua cho người mình yêu những món quà thật đắt tiền, đó là tình yêu. Bạn đã từng nghĩ rằng làm như thế thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị sứt mẻ và tác động xấu bởi vấn đề tài chính. Tuy nhiên, điều đó không hẳn đúng. Chuyện tiền bạc trong tình yêu đôi khi phức tạp hơn bạn nghĩ. Bạn không thể đánh đồng mọi người đều giống nhau. Bạn phải hiểu nửa kia của mình thực sự cần gì. Nếu bạn thấu cảm được với họ, dù cho bạn không có dư dả trong chuyện tiền bạc, bạn vẫn có thể khiến cho mối quan hệ ấy bền chặt.

Nhiều người đau đầu không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa chuyện tiền bạc trong tình yêu. Tuy nhiên, hãy khôn khéo biến nó thành một thước đo giá trị đúng mực để định nghĩa rõ ràng hơn về tình yêu. Hãy tìm một người có thể hiểu mình, tôn trọng và yêu thương mình mà không bị những tác động từ vấn đề tiền bạc.

 

Bật mí ý nghĩa của các con số trong tình yêu

Bật mí ý nghĩa của các con số trong tình yêu

Bạn biết không, từ trước đến nay, những con số vô tri vô giác mà chúng ta thường gặp lại mang trong mình những ý nghĩa to lớn. Có con số mang nghĩa xấu, cũng có con số mang ý nghĩa tốt. Vậy bạn có thắc mắc ý nghĩa của các con số trong tình yêu là gì không? Chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé!

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Từ khóa:   tình yêu tiền bạc thấu hiểu tài chính

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