Bật mí ý nghĩa của các con số trong tình yêu

Bạn biết không, từ trước đến nay, những con số vô tri vô giác mà chúng ta thường gặp lại mang trong mình những ý nghĩa to lớn. Có con số mang nghĩa xấu, cũng có con số mang ý nghĩa tốt. Vậy bạn có thắc mắc ý nghĩa của các con số trong tình yêu là gì không? Chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé!
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Trước khi giải đáp những bí ẩn về ý nghĩa của các con số trong tình yêu, chúng ta cùng đọc qua mẫu truyện ngắn dưới đây:
Có một cặp đôi trẻ đã yêu nhau được 5 năm. Chàng trai làm thông dịch viên tiếng Hoa, còn cô gái là kế toán. Dù yêu đã lâu nhưng do tính tình của chàng trai khá nhát gan nên cô gái ấy chờ đợi đã lâu mà vẫn chưa nhận được lời cầu hôn dù cho gia đình 2 bên hết sức ủng hộ.
Rồi một hôm, cô gái nhận được tin nhắn từ anh chàng người yêu với những con số lạ "584.1314.520". Cô rất bối rối không hiểu những con số ấy là gì, liền nhắn tin hỏi lại bạn trai, nhưng anh ấy chỉ nhắn lại: "Em tìm hiểu thử xem đó là gì".
Đọc được tin nhắn, tối về cô ấy dành thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của các con số mà bạn trai mình nhắn gửi, thì phát hiện ra:
Con số 584 trong tiếng Hoa được đọc là "wu ba si", rất gần với "wo fa shi" có nghĩa là "anh xin thề". Con số 1314 được đọc là "yi san yi si" giống với "yi sheng yi shi" với ngụ ý "suốt đời" hay "trọn đời trọn kiếp". Còn số 520 mang ý nghĩa "anh yêu em" ("wu er ling" gần giống với "wo ai ni"). Dịch cả câu là "Anh thề suốt đời mãi yêu em".
Cô gái khi hiểu được ý nghĩa của các con số trong tình yêu mà chàng trai nhắn gửi cảm thấy rất hạnh phúc và không ít lâu sau họ đã kết hôn. Giờ đây, gia đình nhỏ bé ấy đã có thêm 2 nhóc tì rất kháu khỉnh và đáng yêu.
Vậy mới thấy, những con số vô tri ấy vậy mà lại có ý nghĩa hết sức phong phú. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của các con số trong tình yêu nhé!
1. Ý nghĩa của các con số trong tình yêu
Dưới đây là giải mã ý nghĩa các con số của người Hoa:
Số 0: Bạn, cậu, ... (như you trong tiếng Anh)
Số 1: Mong muốn
Số 2: Yêu
Số 3: Nhớ
Số 4: Người Hoa thường ít sử dụng con số này. Vì 4 đọc là tứ âm giống tử, nhưng bạn biết không, số 4 cũng có 1 ý nghĩa rất hay đó là đời người, hay là thế gian.
Số 5: Tôi, mình, tớ... (như I trong tiếng Anh)
Số 6: Lộc
Số 7: Hôn
Số 8: Phát, hoặc nghĩa là ôm hay ở bên cạnh
Số 9: Vĩnh cửu, mãi mãi.
Một số dãy số được dùng để tỏ tình:
520 = Anh yêu em.
530 = Anh nhớ em.
520 999 = Anh yêu em mãi mãi
520 1314 = Anh yêu em trọn đời trọn kiếp (1314 có nghĩa là 1 đời 1 kiếp)
51770: Anh muốn hôn em. (Sử dụng 2 số 7 để lịch sự hơn)
51880: Anh muốn ôm em.
25251325: Yêu em yêu em mãi mãi yêu em
2. Ý nghĩa của số lượng hoa hồng trong tình yêu
Ngoài ra, con số của bông hoa hồng mà người yêu tặng cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!
1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mỗi em
2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai ta
3 hoa hồng: Anh yêu em
4 hoa hồng: Dù chết anh vẫn yêu em
5 hoa hồng: Anh yêu em bằng tất cả trái tim
6 hoa hồng : Trong tình yêu hãy luôn tôn trọng nhau và tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau em nhé
7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu em
8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của em
9 hoa hồng: Anh mãi yêu em
10 hoa hồng: Tình đôi ta thật hoàn mỹ
11 hoa hồng: Thế gian này anh chỉ có mình em (2 lần duy nhất)
12 hoa hồng: Tình yêu của anh là mãi mãi luôn nối dài theo năm tháng
13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình bạn nhé
14 hoa hồng: Đừng kiêu ngạo nữa
15 hoa hồng: Anh có lỗi với em
16 hoa hồng: Tình yêu chúng ta đầy gian truân
17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì có thể cứu vãn
18 hoa hồng: Tình yêu chân thành và trong sáng
19 hoa hồng: Em hãy nhẫn nại và chờ đợi
20 hoa hồng: Dùng cuộc đời để yêu thương em
21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành
22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may mắn
25 hoa hồng: Cầu chúc em luôn hạnh phúc
30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số
36 hoa hồng: Tượng trưng cho sự lãng mạn
40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau
50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp
99 hoa hồng: Tình yêu chúng ta không bao giờ phai nhạt
100 hoa hồng: Anh yêu em một trăm phần trăm, một nghìn phần nghìn
101 hoa hồng: Yêu… yêu em vô cùng
108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh được không
365 hoa hồng: Anh luôn nghĩ đến em
999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say
1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!
Hy vọng bài viết sẽ thực sự hữu ích và giúp bạn giải đáp những thắc mắc về ý nghĩa của các con số trong tình yêu nhé!