Bật mí ý nghĩa của các con số trong tình yêu

Có một cặp đôi trẻ đã yêu nhau được 5 năm. Chàng trai làm thông dịch viên tiếng Hoa, còn cô gái là kế toán. Dù yêu đã lâu nhưng do tính tình của chàng trai khá nhát gan nên cô gái ấy chờ đợi đã lâu mà vẫn chưa nhận được lời cầu hôn dù cho gia đình 2 bên hết sức ủng hộ.

Trước khi giải đáp những bí ẩn về ý nghĩa của các con số trong tình yêu , chúng ta cùng đọc qua mẫu truyện ngắn dưới đây:

Đọc được tin nhắn, tối về cô ấy dành thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của các con số mà bạn trai mình nhắn gửi, thì phát hiện ra:

Rồi một hôm, cô gái nhận được tin nhắn từ anh chàng người yêu với những con số lạ "584.1314.520". Cô rất bối rối không hiểu những con số ấy là gì, liền nhắn tin hỏi lại bạn trai, nhưng anh ấy chỉ nhắn lại: "Em tìm hiểu thử xem đó là gì".

Con số 584 trong tiếng Hoa được đọc là "wu ba si", rất gần với "wo fa shi" có nghĩa là "anh xin thề". Con số 1314 được đọc là "yi san yi si" giống với "yi sheng yi shi" với ngụ ý "suốt đời" hay "trọn đời trọn kiếp". Còn số 520 mang ý nghĩa "anh yêu em" ("wu er ling" gần giống với "wo ai ni"). Dịch cả câu là "Anh thề suốt đời mãi yêu em".

Cô gái khi hiểu được ý nghĩa của các con số trong tình yêu mà chàng trai nhắn gửi cảm thấy rất hạnh phúc và không ít lâu sau họ đã kết hôn. Giờ đây, gia đình nhỏ bé ấy đã có thêm 2 nhóc tì rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Vậy mới thấy, những con số vô tri ấy vậy mà lại có ý nghĩa hết sức phong phú. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của các con số trong tình yêu nhé!

1. Ý nghĩa của các con số trong tình yêu

Dưới đây là giải mã ý nghĩa các con số của người Hoa:

Số 0: Bạn, cậu, ... (như you trong tiếng Anh)

Số 1: Mong muốn

Số 2: Yêu

Số 3: Nhớ

Số 4: Người Hoa thường ít sử dụng con số này. Vì 4 đọc là tứ âm giống tử, nhưng bạn biết không, số 4 cũng có 1 ý nghĩa rất hay đó là đời người, hay là thế gian.

Số 5: Tôi, mình, tớ... (như I trong tiếng Anh)

Số 6: Lộc

Số 7: Hôn

Số 8: Phát, hoặc nghĩa là ôm hay ở bên cạnh

Số 9: Vĩnh cửu, mãi mãi.

Một số dãy số được dùng để tỏ tình:

520 = Anh yêu em.

530 = Anh nhớ em.

520 999 = Anh yêu em mãi mãi

520 1314 = Anh yêu em trọn đời trọn kiếp (1314 có nghĩa là 1 đời 1 kiếp)

51770: Anh muốn hôn em. (Sử dụng 2 số 7 để lịch sự hơn)

51880: Anh muốn ôm em.

25251325: Yêu em yêu em mãi mãi yêu em

Ghi nhớ những dãy số tượng trưng cho tình yêu để tạo cho tình yêu sự bất ngờ đầy thú vị nhé - Ảnh minh họa: Internet

2. Ý nghĩa của số lượng hoa hồng trong tình yêu

Ngoài ra, con số của bông hoa hồng mà người yêu tặng cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mỗi em

2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai ta

3 hoa hồng: Anh yêu em

4 hoa hồng: Dù chết anh vẫn yêu em

5 hoa hồng: Anh yêu em bằng tất cả trái tim

6 hoa hồng : Trong tình yêu hãy luôn tôn trọng nhau và tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau em nhé

7 hoa hồng : Anh luôn thầm yêu em

8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của em

9 hoa hồng: Anh mãi yêu em

10 hoa hồng: Tình đôi ta thật hoàn mỹ

11 hoa hồng: Thế gian này anh chỉ có mình em (2 lần duy nhất)

12 hoa hồng: Tình yêu của anh là mãi mãi luôn nối dài theo năm tháng

13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình bạn nhé

14 hoa hồng: Đừng kiêu ngạo nữa

15 hoa hồng: Anh có lỗi với em

15 hoa hồng tượng trưng cho ý nghĩa anh có lỗi với em-Ảnh minh họa: Internet

16 hoa hồng: Tình yêu chúng ta đầy gian truân

17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì có thể cứu vãn

18 hoa hồng: Tình yêu chân thành và trong sáng

19 hoa hồng: Em hãy nhẫn nại và chờ đợi

20 hoa hồng: Dùng cuộc đời để yêu thương em

21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành

22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may mắn

25 hoa hồng: Cầu chúc em luôn hạnh phúc

30 hoa hồng: Hãy tin vào duyên số

36 hoa hồng: Tượng trưng cho sự lãng mạn

40 hoa hồng: Thà chết không xa nhau

50 hoa hồng: Không hẹn mà gặp

99 hoa hồng: Tình yêu chúng ta không bao giờ phai nhạt

100 hoa hồng: Anh yêu em một trăm phần trăm, một nghìn phần nghìn

101 hoa hồng: Yêu… yêu em vô cùng

108 hoa hồng: Em sẽ lấy anh được không

365 hoa hồng: Anh luôn nghĩ đến em

999 hoa hồng: Mãi mãi đắm say

1001 hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!

Hy vọng bài viết sẽ thực sự hữu ích và giúp bạn giải đáp những thắc mắc về ý nghĩa của các con số trong tình yêu nhé!