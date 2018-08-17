Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo

Phụ nữ yêu 17/08/2018 16:57

Phụ nữ nên tu tâm dưỡng tính để được Thần Phật che chở, gặp họa hóa phúc, chồng yêu thương, con cái kính trọng, cuối đời không sợ cô đơn.  

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ nhận được nhiều phúc báo, cuộc sống êm đềm không gặp quá nhiều kiếp nạn.

Ở bên cạnh ai người đó sẽ may mắn

Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo - Ảnh 1
Phụ nữ mang may mắn đến cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ở bên cạnh ai, người đó luôn nhận được tin vui trong công việc hoặc tài chính. Điều đó chứng tỏ bạn có phúc lộc trời ban. Đàn ông nào cưới được bạn sẽ công thành danh toại, giàu có đến suốt đời. Bạn không chỉ mang lại phúc khí cho người thân mà còn cho những người lạ. Chẳng hạn như khi bạn ghé sang hàng quán nào, quán đó đều đông người kéo đến, bán đắt như tôm tươi. Đó là vì người chủ được hưởng may mắn từ bạn.

Không gặp nhiều khó khăn

Bạn làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông, ít khi gặp khó khăn trong công việc. Bởi vì khi có phúc, vận mệnh của bạn được Thần Phật soi sáng nên không mắc sai lầm. Trong công việc, tình duyên hay gia đạo, bạn gặp khá nhiều may mắn. Đầu tư hay kinh doanh thứ gì cũng thu về nguồn lợi khủng. Bạn thường thành công và giàu sang từ khi còn trẻ. Hậu vận còn hanh thông và hạnh phúc hơn. Khi bắt tay buôn bán thứ gì, dù ai ế ẩm, bạn cũng bán được hàng đều đều, không ai sánh kịp. Điều này chứng tỏ bạn tích được nhiều phúc đức trời ban, kiếp trước tu tâm dưỡng tính nên cuộc đời này ấm êm, an nhàn.

Gặp đại nạn vẫn vượt qua được

Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo - Ảnh 2
Gặp tai nạn bạn cũng vượt qua được, không ảnh hưởng đến tính mạng - Ảnh minh họa: Internet

Số mệnh của bạn gặp nhiều may mắn, hạn nặng đến mấy cũng có thể vượt qua. Chẳng hạn như gặp tai nạn đều sống sót, chỉ bị thương nhẹ chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi do kiếp trước bạn đã tích không ít công đức nên được Thần Phật che chở, phù hộ. Cuộc đời bạn ít khi bệnh tật nặng, thông thường chỉ hắt xì hơi, cảm mạo bình thường. Bạn không tốn quá nhiều tiền để chạy chữa bệnh tật của mình. Khi về già cũng vậy, sức khỏe của bạn vẫn dẻo dai, không phải chịu đau đớn của bệnh tật hành hạ.

Bế tắc đến mấy cũng có lối thoát

Khi khó khăn bạn đều được quý nhân hoặc người khác giúp đỡ vượt qua dễ dàng. Khi gặp tình huống bế tắc, tưởng không có cách nào giải quyết được thì luôn có một cánh tay vô hình giúp đỡ. Bạn ít khi phải rầu lo hay chạy đôn chạy đáo để tìm ra cách xử lý vấn đề.

Có cuộc hôn nhân viên mãn

Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo - Ảnh 3
Khi có cuộc hôn nhân viên mãn, chứng tỏ bạn là người có mệnh lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay có rất nhiều cuộc hôn nhân chóng vánh. Vợ chồng cưới nhau về rồi lại không thấy hợp, sau đó là ly hôn. Tuy nhiên từ khi trải qua mối tình đầu đến khi kết hôn, con đường tình duyên của bạn vô cùng suôn sẻ. Nếu có chia tay cũng là chia tay trong hòa bình, không xảy ra bất cứ xung đột gì. Minh chứng lớn nhất cho thấy bạn là người được Thần Phật che chở là có được người chồng lý tưởng. Họ yêu bạn không toan tính, không chút vụ lợi. Nói chung anh ấy không bao giờ có tư tưởng ngoại tình mà luôn chung thủy, một lòng một dạ ở bên cạnh bạn. Đó là do bạn tích được rất nhiều công đức từ kiếp trước.

Có con ngoan ngoãn, nghe lời

Nếu bạn có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, đó là điều chứng tỏ bạn có phúc mệnh. Khi về già bạn sẽ được con cháu phụng dưỡng. Dù chúng có chồng/vợ ở xa nhưng vẫn thường xuyên về thăm hỏi. Về già nếu có bệnh tật cũng không sợ phải cô đơn một mình. Tuy nhiên không phải ai cũng có cái phúc này, chỉ có người tu tâm dưỡng tính, Thần Phật chở che mới hưởng được.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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