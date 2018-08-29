Phụ nữ có được 5 điều này, chồng cả đời say mê, có cho vàng cũng không thèm cặp bồ bên ngoài

Chẳng cần bùa yêu, phụ nữ chỉ cần có được những điều giản đơn này đã dư sức giữ chặt trái tim người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Những bí quyết giữ chồng cao siêu sẽ không bao giờ đủ sức giúp bạn giữ chồng, thế nhưng nếu đọc được bài viết này bạn chắc chắn sẽ có được trọn vẹn con tim anh ấy. Nếu không tin, chị em cứ thử sẽ biết ngay!

Câu nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Thực tế đã chứng minh rằng, đàn ông không chỉ yêu bằng mắt mà còn yêu bằng tai. Dẫu có vẻ ngoài xù xì, gai góc là thế nhưng mọi đàn ông đều muốn được nghe những lời dịu dàng, muốn được tâm tình bởi một tông giọng thấp.

Thế nên, chị em chẳng cần “bày trò” làm gì cho mệt, chỉ cần xuống giọng một chút khi nói chuyện với chồng thì sự dễ chịu ấy sẽ khiến anh ấy mê mẩn không thôi.

Hãy để anh ấy thấy rằng dẫu đã có được bạn nhưng chàng còn phải dành cả đời để tiếp tục chinh phục, tiếp tục giữ lấy bạn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn là chính mình

Đàn bà đừng tưởng mình cứ giả vờ ngây ngô, giả vờ đáng yêu thì sẽ lừa gạt được đàn ông. Bạn cũng đừng nghĩ chỉ cần anh ấy thích gì mình cũng làm theo thì cả hai sẽ hạnh phúc. Nếu chồng muốn bạn đi về hướng Đông, hãy nhắm hướng Tây mà bước, hãy để anh ấy thấy rằng dẫu đã có được bạn nhưng chàng còn phải dành cả đời để tiếp tục chinh phục, tiếp tục giữ lấy bạn kẻo vuột mất.

Việc biến mình thành người phụ nữ đanh đá, xấu xa bằng những trò tàn độc sẽ khiến đàn ông tránh xa bạn hàng cây số - Ảnh minh họa: Internet

Có trái tim nhân hậu

Phụ nữ có quyền ghê gớm, có quyền đáp trả những ai xem thường, chơi xấu hay làm điều có lỗi với mình. Tuy nhiên, tất cả phải thật văn minh, đàng hoàng. Việc biến mình thành người phụ nữ đanh đá, xấu xa bằng những trò tàn độc sẽ khiến đàn ông tránh xa bạn hàng cây số.

Luôn làm mới mình

Nếu đã để tóc dài hàng chục năm, đã diện phong cách quần áo hiện tại rất lâu rồi thì bạn nên mạnh dạn thử những điều mới mẻ. Việc cắt phăng mái tóc dài, diện kiểu đồ bụi bặm hoặc thử màu son nổi bật đã dư sức khiến bạn trông thật cuốn hút trong mắt đối phương.

Đàn ông sợ nhất là nhàm chán, đàn bà chỉ cần đừng biến mình trở nên cũ kỹ trong mắt chồng thì không cần giữ chồng vẫn ngoan.

Kiểu phụ nữ luôn khiến người khác dễ chịu, ấn tượng trong những lần gặp gỡ sẽ khiến chồng hãnh diện vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Thanh lịch

Sự thanh lịch không chỉ được toát lên từ bộ trang phục bạn khoác lên người, mùi nước hoa bạn ướm mà còn ở dáng đi, cử chỉ, điệu bộ khi trò chuyện với mọi người. Kiểu phụ nữ luôn khiến người khác dễ chịu, ấn tượng trong những lần gặp gỡ sẽ khiến chồng hãnh diện vô cùng. Từ đấy, dù đi đâu anh ấy cũng muốn đưa vợ đi cùng như một niềm tự hào với mình.