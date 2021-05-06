Phụ nữ có 2 ‘chỗ to’ 1 ‘chỗ gầy’ khiến đàn ông bị mê hoặc, yêu đến ngây dại

Trên cơ thể người phụ nữ, sẽ có những điểm hấp dẫn đàn ông vô cùng. Hãy xem bạn có được mấy lợi thế trong những điểm chàng thích nhé.

Có những nét hấp dẫn không hoàn hảo nhưng đặc biệt làm nên sự cuốn hút trong mắt đàn ông. Phụ nữ có thể thấy tự ti với cơ thể của mình không theo một hình mẫu hoàn hảo nào đó. Nhưng có những điểm trên cơ thể bạn muốn che đi kỳ thực lại hấp dẫn đàn ông vô cùng! Có da có thịt một chút Dù rằng phụ nữ luôn sợ tăng cân, có mỡ thừa sẽ không quyến rũ trong mắt đàn ông. Nhưng đàn ông lại thích kiểu phụ nữ mập mạp một chút. Phụ nữ đầy đặn, không quá mập, cũng không quá ốm sẽ cho đàn ông cảm giác dễ chịu. Quan trọng hơn là thần thái, sự tự tin của phụ nữ. Vì đàn ông đôi khi sẽ chẳng phân biệt được phụ nữ ai mập hơn ai, họ chỉ ấn tượng thái độ quý trọng bản thân, và khí chất, cá tính riêng biệt ở phụ nữ.

Vì thế, phụ nữ đừng để bản thân ám ảnh về vấn đề cân nặng. Hãy yêu cơ thể của mình, và tự tin với những gì bạn có. Đó sẽ là cách hấp dẫn đàn ông khó chối từ nhất. Hãy yêu cơ thể của mình, và tự tin với những gì bạn có. Đó sẽ là cách hấp dẫn đàn ông khó chối từ nhất - Ảnh minh họa: Internet Hông to Không ít phụ nữ cho rằng vòng hông to hơn so với khổ người nhỏ bé sẽ khiến cơ thể kém sức hút. Nhưng đàn ông lại thường bị quyến rũ bởi phụ nữ có hông to. Hông to không chỉ cho đàn ông cảm giác gợi cảm mà còn là dấu hiệu tốt cho khả năng sinh sản của phụ nữ sau này.

Một chiếc quần jeans ôm trọn vòng ba, kết hợp với áo sơ mi hay áo thun đơn giản cũng đủ làm mên người đàn bà quyến rũ để đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet Nếu phụ nữ dùng trang phục để nhấn mạnh đặc điểm cơ thể này sẽ càng ghi điểm tuyệt đối. Một chiếc quần jeans ôm trọn vòng ba, kết hợp với áo sơ mi hay áo thun đơn giản cũng đủ làm nên người đàn bà quyến rũ để đàn ông mê đắm. Bờ vai gầy Phụ nữ thích bờ vai rắn chắc, thể hiện sự mạnh mẽ, là chỗ dựa vững vàng của đàn ông thì đàn ông lại thích bờ vai gầy, mịn màng của phụ nữ. Và nếu phụ nữ diện trang phục hở vai lại khiến đàn ông khó rời mắt. Đặc điểm cơ thể này cho đàn ông cảm giác phụ nữ vừa gợi cảm vừa yếu đuối, họ vừa muốn chở che, vừa muốn sở hữu. Môi dày Phụ nữ thường cho rằng môi dày khiến họ kém quyến rũ. Dù vậy, một đôi môi dày thường hút mắt đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là đặc điểm cơ thể gợi cảm của phụ nữ. Đặc biệt, nếu biết trang điểm màu son phù hợp, giữ môi luôn căng mọng mềm mại thì dù là người đàn ông nào cũng muốn chạm vào đôi môi của bạn. Nếu biết trang điểm màu son phù hợp, giữ môi luôn căng mọng mềm mại thì dù là người đàn ông nào cũng muốn chạm vào - Ảnh minh họa: Internet Gáy Phần gáy của phụ nữ thường có sức hút gợi cảm với đàn ông. Đàn ông thường thích hôn phần cơ thể này, để bày tỏ tình cảm. Hơn nữa, đàn ông thừa nhận rằng khi phụ nữ buộc tóc cao, để hở phần gáy trắng ngần cho họ cảm giác khó mà cưỡng lại được. Đùi to Nhiều người phụ nữ cho rằng đùi to khiến họ cảm thấy tự ti. Dù vậy, ngày nay là “thời” của đùi to. Những người phụ nữ có đùi to thường được đàn ông thích hơn. Thậm chí có một bộ phận phụ nữ đùi to tạo thành xu hướng mới của phái đẹp. Quan trọng là hãy tự ti với đặc điểm cơ thể khác biệt này cùng những trang phục tôn dáng sẽ hấp dẫn đàn ông vô cùng!

'Gái hư' có điểm gì hay mà khiến đàn ông chết mê chết mệt? Nhiều phụ nữ than phiền, tại sao chị em ngoan hiền lại thường bất hạnh trong tình yêu? Tại sao đàn ông lại say mê gái hư mà bỏ qua những các cô gái hiền thục như bạn? Cùng chúng tôi lý giải điều có vẻ ngược đời này nhé!

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