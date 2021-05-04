'Gái hư' có điểm gì hay mà khiến đàn ông chết mê chết mệt?

Phụ nữ yêu 04/05/2021 18:12

Nhiều phụ nữ than phiền, tại sao chị em ngoan hiền lại thường bất hạnh trong tình yêu? Tại sao đàn ông lại say mê gái hư mà bỏ qua những các cô gái hiền thục như bạn? Cùng chúng tôi lý giải điều có vẻ ngược đời này nhé!

Gu ăn mặc ngoại cảm

Những cô gái “hư” thường rất biết cách ăn mặc. Họ biết cách phô diễn những ưu điểm của cơ thể mình. Họ cũng chẳng ngại mặc một chiếc váy bó sát khoe trọn bờ mông cong, chiếc eo thon hoặc hở cả một bờ vai gầy quyến rũ. Đàn ông yêu bằng mắt. Điều này không bao giờ sai cả. Cái đập vào mắt đàn ông đầu tiên chính là ngoại hình của những cô gái.

Những cô gái “hư” thường rất biết cách ăn mặc
 Những cô gái “hư” thường rất biết cách ăn mặc - Ảnh: Internet

Khiến đối phương thoải mái hơn

Những cô gái hư không yêu cầu chàng trai của mình đóng khung trong một khuôn khổ nào, cũng không so đo tính toán những chuyện quá khứ của chàng, càng không có tính ghen tuông vô cớ. Chỉ cần chàng “chơi đẹp” trong một mối quan hệ thực tại là được. Chính vì vậy người bên cạnh của các cô gái này thường rất thoải mái, được làm chính mình, không phải gồng mình xây dựng một hình tượng hoàn mỹ mà một cô bạn gái ngoan mong muốn.

Cởi mở với "chuyện ấy"

Không thể phủ nhận chuyện gái hư thường rất phóng khoáng với sex
 Không thể phủ nhận chuyện gái hư thường rất phóng khoáng với 'chuyện ấy' - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận chuyện gái hư thường rất phóng khoáng với "chuyện yêu". Phóng khoáng không có nghĩa là buông thả, dễ dãi như cách hiểu sai của một số người. Phóng khoáng ở đây có nghĩa là họ không quan tâm đến quá nhiều điều xung quanh mối quan hệ, chỉ cần họ có tình cảm là có thể cùng nhau lên giường. Không lo sợ hay bắt người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm. “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, nếu không còn tình cảm có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thậm chí “tình một đêm” với các nàng chỉ là chuyện bình thường để tìm được đối tượng phù hợp. Họ chấp nhận mọi rủi ro, mạo hiểm để làm điều mà mình muốn. Mà các chàng lại cực thích những cô gái có tính cách như thế này.

Tự tin

Đương nhiên rồi, những cô gái hư thường có cá tính cực mạnh. Họ dường như chẳng để ý những gì xung quanh nên thường không e dè thể hiện những sở thích, ý muốn của bạn thân, không rụt rè như những cô gái ngoan khác. Chính vì vậy họ cởi mở và thoải mái hơn trong các mối quan hệ. Điều này cũng khiến cánh đàn ông bị thu hút bởi cá tính hướng ngoại của các nàng gái hư.

Những cô gái hư có cá tính và tự tin cực lớn
Những cô gái hư có cá tính và tự tin cực lớn - Ảnh: Internet 

Độc lập và khó đoán

Với một cô gái ngoan có tính dựa dẫm sẽ khiến các chàng mau chán ngấy thì một cô gái có tính cách độc lập lại hấp dẫn đàn ông không ngừng. Những cô gái hư thường rất tự tin, không thích dựa dẫm, luôn tạo những bất ngờ khó đoán cho đàn ông. Mà đàn ông thì có bản chất thích chinh phục. Càng mới mẻ, càng lạ lẫm, càng khó đoán thì càng khơi gợi tính tò mò và kích thích sự khám phá nơi chàng.

Đàn ông họ thích cái gì cũng có lý do cả. Chẳng phải họ không có mắt nhìn người hay bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đâu. Lý do duy nhất lý giải tại sao họ lại bỏ bê một cô gái ngoan để chạy theo một cô gái hư, đó chính là sức hấp dẫn khó cưỡng từ những cô gái được gắn mác “hư” đó.

3 thứ của riêng mình đàn bà khôn phải 'khắc cốt ghi tâm' để cả đời hạnh phúc

3 thứ của riêng mình đàn bà khôn phải 'khắc cốt ghi tâm' để cả đời hạnh phúc

Phụ nữ khôn ngoan không để tâm cho những thứ không phải là của mình. Họ biết dành thời gian, tiền bạc và trí óc cho 3 thứ mãi là của riêng họ để từ đó có được hạnh phúc cho chính bản thân và những người luôn thương yêu họ.

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Từ khóa:   gái hư gái ngoan hấp dẫn

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