3 thứ của riêng mình đàn bà khôn phải 'khắc cốt ghi tâm' để cả đời hạnh phúc

Trong đời phụ nữ, có rất nhiều thứ được rồi lại mất, đến cả đàn ông cũng chưa chắc là của mình mãi mãi. Nhưng chỉ có tình thân thì dù qua bao chuyện cũng vẫn của riêng đàn bà. Với đàn bà thông minh, cha mẹ và con cái là 2 điều không để bất kì ai đụng chạm.

Ở đời, phụ nữ khôn ngoan hơn người khác ở chỗ không để ý những gì dễ có chóng tàn, chỉ tập trung vào những gì vì quý giá của riêng mình mà một mực không thể buông.

Với đàn bà, có thể mất nhà, mất chồng, nhưng con cái sẽ là tài sản của riêng đàn bà đến cuối đời. Mọi thứ đều có thể của người khác, chỉ có con cái là máu mủ ruột rà không rời. Bởi thế, dù cuộc đời có khó khăn với bạn đến nhường nào, cũng đừng dễ dàng từ bỏ con cái. Bởi có tiền cũng chưa chắc mua được con cái.

Không ai một lòng đợi đàn bà trở về như cha mẹ. Sẽ không nơi đâu thuộc về riêng bạn ngoài gia đình. Sẽ không ai yêu thương bạn vô điều kiện ngoài cha mẹ. Và cũng sẽ không ai chấp nhận bạn hoàn toàn ngoài họ. Vì thế, đàn bà khi nhỏ sống nhờ cha mẹ, khi trưởng thành cũng đừng quên cha mẹ. Vì đời này, bạn chẳng nợ ai ngoài cha mẹ cả.

Bản thân

Có người nói, kiếp đàn bà, tim là của cha mẹ, thể xác là của chồng và thời gian là của con cái. Đàn bà sống vì cha mẹ, chồng con cũng là điều đương nhiên. Nhưng hãy nhớ thật kỹ, bản thân là của riêng đàn bà.

Bạn có thể vì tình yêu mà chiều chồng thương con, nhưng đừng đánh mất bản thân. Bạn có thể vì cuộc sống khó khăn mà nhẫn nhịn, cam chịu, nhưng đừng đánh mất chính mình. Bạn có thể vì lương thiện mà sống hiền lành, khiêm tốn, nhưng đừng để người khác chà đạp. Bạn có thể mong ước cuộc sống bình phàm, nhưng đừng để người khác quyết định cuộc sống của bạn.

Đàn bà nhất định phải quý trọng bản thân, sống vì mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nhất định phải quý trọng bản thân, sống vì mình nhiều hơn. Bởi dù trong bất kì mối quan hệ nào, nếu bạn đánh mất chính mình dễ dàng, bạn sẽ không nhận lại được cảm thông, yêu thương. Dù là với con cái hay chồng con, cũng hãy là chính mình. Dù là trước khó khăn ngặt nghèo thế nào, cũng hãy bảo toàn giá trị, danh dự của bản thân.

Sống lương thiện, sống là chính mình là sự lựa chọn. Bạn có thể chọn sống hiểm ác, sống đánh mất bản thân, nhưng như thế bạn sẽ sống mệt mỏi, sẽ phải trả giá.

Cuộc sống

Đàn bà chỉ có một lần được sống, đó là vận mệnh không dài, chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm cuộc đời. Vì thế, đừng sống trong miệng lưỡi của người khác, đừng để ai vẽ đường cho bạn đi, đừng dại dột làm hài lòng quá nhiều người.

Sẽ không ai học cách thấu hiểu bạn, chỉ có bạn là biết rõ về chính mình. Sẽ không ai hiểu ngọn ngành tổn thương hay niềm hạnh phúc của riêng bạn. Ánh mắt người đời luôn khắt khe nhìn bạn, và bạn nhất định đừng buộc mình vào khuôn khổ trong lời họ nói. Chỉ khi sống thoát ra khỏi lời thị phi của miệng đời, bạn mới dễ dàng có hạnh phúc.

Sống cho chính mình đã là điều lớn lao nhất trong đời phải thành toàn - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ khôn ngoan, nếu là lời vui vẻ, nhiệt thành của người khác, hãy giữ trong lòng làm niềm tin vào người vào đời. Nếu là lời cay nghiệt, ích kỷ, nhỏ nhen, hãy nghe thôi chứ đừng nhớ, đừng làm theo. Cuộc sống không dài để bạn lãng phí sống theo ý muốn của bất kì ai. Sống cho chính mình đã là điều lớn lao nhất trong đời phải thành toàn.