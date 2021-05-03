5 tuyệt chiêu chiều chuộng khiến đàn ông 'đê mê', 'gọi dạ bảo vâng'

Đàn ông thích những động chạm nho nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu của phụ nữ. Đàn ông dù là đấng mày râu làm việc lớn nhưng cũng có những lúc yếu lòng, như những đứa trẻ thích vỗ về, âu yếm. Họ thích hành động vuốt tóc của phụ nữ, như xoa bóp da đầu để họ thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Trong tình cảm, đàn ông muốn được hiểu. Khi ở trước mặt mọi người, nếu bạn thể hiện biết anh ấy thích ăn gì, có thói quen, sở thích thế nào, đàn ông sẽ cảm thấy hãnh diện vì có người vợ thấu hiểu. Nếu chỉ có hai người, bạn thể hiện sự thấu hiểu thì càng khiến đàn ông thấy ấm áp trong lòng.

Đàn ông thích được chăm sóc, cũng thích những cử chỉ thể hiện bản năng làm mẹ của phụ nữ. Nếu thấy người đàn ông của mình mệt mỏi, bạn có thể thử vuốt tóc, xoa bóp da đầu cho anh ấy. Đảm bảo dù đang không vui thế nào, đàn ông cũng sẽ trông dễ chịu đi nhiều.

Đặc biệt, trong những lúc khó khăn nhất, dù không nói ra nhưng bạn có thể hiểu anh ấy cần gì, muốn gì, sẽ khiến đàn ông càng yêu thương và quý trọng bạn hơn. Đàn ông chú trọng sự thấu hiểu, đó cũng là điều họ cần nhất ở người phụ nữ bên cạnh.

Cử chỉ chăm sóc

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thích được quan tâm, đặc biệt là khi anh ấy vô tình không giữ được vẻ gọn gàng. Chẳng hạn như hành động lau vết thức ăn trên miệng, hay cẩn thận sửa lại tóc tai bù xù đều sẽ khiến đàn ông rung động. Vì anh ấy cảm thấy được quan tâm, được chú ý, yêu chiều như một đứa trẻ nhỏ. Trong dáng vẻ không gọn gàng, lại được bạn để ý, chăm sóc, đàn ông sẽ thấy ngọt ngào hạnh phúc.



Ảnh minh họa: Internet

Sửa caravat hay quần áo cho anh ấy

Đằng sau một người đàn ông lịch thiệp là một người phụ nữ chu đáo. Đàn ông đặc biệt trọng hình thức, thể diện trước mặt người khác. Vì thế, nếu bạn muốn giữ đàn ông thì hãy giúp anh ấy có dáng vẻ gọn gàng, chỉnh tề nhất. Thói quen giúp chồng chỉnh caravat hay quần áo sẽ thể hiện bạn là người vợ đảm đang, lo toan và biết nghĩ cho chồng. Đàn ông thích kiểu phụ nữ cẩn trọng chu đáo vì gia đình như thế.

Lau đũa và dọn bát cho mọi người

Khi ra ngoài ăn, hành động này của phụ nữ với mọi người khiến nhiều đàn ông đặc biệt chú ý. Họ sẽ cho rằng bạn là người lịch thiệp, biết nghĩ cho người khác, là người vợ chú trọng đến bữa cơm gia đình.

Không chỉ vậy, cử chỉ trên bàn ăn của bạn cũng sẽ để lại nhiều ấn tượng với đàn ông. Người đàn bà khôn khéo sẽ chủ động lau chén bát, gắp thức ăn cho mọi người, thể hiện sự cởi mở, quan tâm đến người xung quanh. Cách ăn uống từ tốn, biết trước biết sau sẽ thể hiện người phụ nữ khéo léo trong mắt đàn ông.

Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, phụ nữ đẹp hay xấu không quyết định đàn ông yêu bạn nhiều hay ít. Vì có những hành động dù đơn giản của phụ nữ cũng đủ hấp dẫn đàn ông, khiến họ quý trọng và yêu thương bạn hơn.