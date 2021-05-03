5 tuyệt chiêu chiều chuộng khiến đàn ông 'đê mê', 'gọi dạ bảo vâng'

Phụ nữ yêu 03/05/2021 17:44

Đàn ông vốn được xem là những đứa trẻ to xác. Nếu biết cách chiều chuộng thì họ sẽ trở nên dễ bảo. Sau đây là các cử chỉ chiều chuộng của phái đẹp hấp dẫn đàn ông nhất.

Đây là những thói quen của phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất.

Vuốt tóc anh ấy

Đàn ông thích những động chạm nho nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu của phụ nữ. Đàn ông dù là đấng mày râu làm việc lớn nhưng cũng có những lúc yếu lòng, như những đứa trẻ thích vỗ về, âu yếm. Họ thích hành động vuốt tóc của phụ nữ, như xoa bóp da đầu để họ thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Đàn ông thích được chăm sóc, cũng thích những cử chỉ thể hiện bản năng làm mẹ của phụ nữ. Nếu thấy người đàn ông của mình mệt mỏi, bạn có thể thử vuốt tóc, xoa bóp da đầu cho anh ấy. Đảm bảo dù đang không vui thế nào, đàn ông cũng sẽ trông dễ chịu đi nhiều.

5 tuyệt chiêu chiều chuộng khiến đàn ông 'đê mê', 'gọi dạ bảo vâng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhớ rõ thói quen ăn uống, sở thích của anh ấy

Trong tình cảm, đàn ông muốn được hiểu. Khi ở trước mặt mọi người, nếu bạn thể hiện biết anh ấy thích ăn gì, có thói quen, sở thích thế nào, đàn ông sẽ cảm thấy hãnh diện vì có người vợ thấu hiểu. Nếu chỉ có hai người, bạn thể hiện sự thấu hiểu thì càng khiến đàn ông thấy ấm áp trong lòng.

Đặc biệt, trong những lúc khó khăn nhất, dù không nói ra nhưng bạn có thể hiểu anh ấy cần gì, muốn gì, sẽ khiến đàn ông càng yêu thương và quý trọng bạn hơn. Đàn ông chú trọng sự thấu hiểu, đó cũng là điều họ cần nhất ở người phụ nữ bên cạnh.

Cử chỉ chăm sóc

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thích được quan tâm, đặc biệt là khi anh ấy vô tình không giữ được vẻ gọn gàng. Chẳng hạn như hành động lau vết thức ăn trên miệng, hay cẩn thận sửa lại tóc tai bù xù đều sẽ khiến đàn ông rung động. Vì anh ấy cảm thấy được quan tâm, được chú ý, yêu chiều như một đứa trẻ nhỏ. Trong dáng vẻ không gọn gàng, lại được bạn để ý, chăm sóc, đàn ông sẽ thấy ngọt ngào hạnh phúc.

5 tuyệt chiêu chiều chuộng khiến đàn ông 'đê mê', 'gọi dạ bảo vâng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sửa caravat hay quần áo cho anh ấy

Đằng sau một người đàn ông lịch thiệp là một người phụ nữ chu đáo. Đàn ông đặc biệt trọng hình thức, thể diện trước mặt người khác. Vì thế, nếu bạn muốn giữ đàn ông thì hãy giúp anh ấy có dáng vẻ gọn gàng, chỉnh tề nhất. Thói quen giúp chồng chỉnh caravat hay quần áo sẽ thể hiện bạn là người vợ đảm đang, lo toan và biết nghĩ cho chồng. Đàn ông thích kiểu phụ nữ cẩn trọng chu đáo vì gia đình như thế.

Lau đũa và dọn bát cho mọi người

Khi ra ngoài ăn, hành động này của phụ nữ với mọi người khiến nhiều đàn ông đặc biệt chú ý. Họ sẽ cho rằng bạn là người lịch thiệp, biết nghĩ cho người khác, là người vợ chú trọng đến bữa cơm gia đình.

Không chỉ vậy, cử chỉ trên bàn ăn của bạn cũng sẽ để lại nhiều ấn tượng với đàn ông. Người đàn bà khôn khéo sẽ chủ động lau chén bát, gắp thức ăn cho mọi người, thể hiện sự cởi mở, quan tâm đến người xung quanh. Cách ăn uống từ tốn, biết trước biết sau sẽ thể hiện người phụ nữ khéo léo trong mắt đàn ông.

5 tuyệt chiêu chiều chuộng khiến đàn ông 'đê mê', 'gọi dạ bảo vâng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, phụ nữ đẹp hay xấu không quyết định đàn ông yêu bạn nhiều hay ít. Vì có những hành động dù đơn giản của phụ nữ cũng đủ hấp dẫn đàn ông, khiến họ quý trọng và yêu thương bạn hơn.

Muốn biết chàng yêu mình đến đâu, cứ nhìn vào 4 điểm 'mấu chốt' này sẽ rõ như ban ngày

Muốn biết chàng yêu mình đến đâu, cứ nhìn vào 4 điểm 'mấu chốt' này sẽ rõ như ban ngày

Nếu người yêu luôn né tránh các câu hỏi về hôn nhân, gia đình của bạn thì chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng để lập gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách hấp dẫn đàn ông điều làm đàn ông thích vợ quan tâm chồng

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này