Chẳng cần đánh ghen làm gì cho kém sang, đây chính là chiêu trị các ông chồng 'ham của lạ' của những bà vợ cao tay

Phụ nữ yêu 27/04/2021 08:05

Đàn ông thì luôn thích của “lạ”. Không phải họ chán vợ mà thường là do họ thích cái cảm giác mới lạ. Vậy phải làm gì với những ông chồng như thế này?

Gián tiếp đánh tiếng mình đã biết chuyện để “dằn mặt”

Cách này đặc biệt thích hợp với những ông chồng thích “ăn vụng” mà vẫn nhát cáy, sợ vợ. Bạn chỉ cần đánh tiếng qua người trung gian cũng đủ khiến anh ta sợ xanh mắt mèo.

Chẳng cần đánh ghen làm gì cho kém sang, đây chính là chiêu trị các ông chồng 'ham của lạ' của những bà vợ cao tay - Ảnh 1

 Đánh tiếng mình đã biết chuyện để "dằn mặt"

Tôi có một cô bạn có cách trị chồng rất thú vị, đáng để học hỏi. Cô ấy biết tin chồng mình cặp với một cô sinh viên. Tính anh này lăng nhăng từ thời trẻ. Cô vợ tìm đến mẹ cô bồ kia mua một cân thịt bò. Hôm ấy ăn cơm xong liền hỏi chồng: “Thịt bò hôm nay ngon không anh? Em mua của bà Nhàn mẹ của cái Quyên đấy anh ạ. Nếu anh thích, ngày nào em cũng mua thịt bò của bà ấy cho anh ăn.”

Anh chồng nghe xong thì lạnh sống lưng. Từ đó “bye bye” luôn cô bồ trẻ.

Lạt mềm buộc chặt

Cách này vợ phải biết cách diễn. Hãy thu thập bằng chứng anh ta ngoại tình. Sau khi nắm được bằng chứng hãy tung tin chồng mình ngoại tình cho người thân của anh ta biết. Nhớ là giấu luôn tất cả mọi người mình chưa biết chuyện. Người thân anh ta chắc chắn sẽ gọi điện hay làm cách gì đó nói với bạn.  Lúc này bạn hãy tỏ ra đáng thương với chồng. Anh ta đương nhiên sẽ chối bay chối biến. Đàn ông ít khi nào nhận mình đã ngoại tình lắm. Lúc này bạn hãy chốt một cậu: “Em cũng không tin anh là loại người như vậy.” Nếu anh ta muốn giữ gia đình, chắc chắn anh ta sẽ từ bỏ mối tình ngoài luồng này thôi.

Cách trị chồng ngoại tình tốt nhất là để họ đến với nhau

Hai cách trên đương nhiên chỉ đối với những ông chồng chỉ đơn giản thích “của lạ”, còn muốn giữ gia đình. Còn với những gã chồng biện hộ cho hành vi xấu xa của mình vì “tình yêu sâu đậm quá rồi” thì không cần níu giữ nữa làm gì. Hãy để họ đến với nhau như họ muốn. Bởi nếu gia đình, con cái không còn giá trị với họ thì càng níu kéo sẽ càng thêm nặng lòng. Hình ảnh cả hai sẽ càng xấu trong mắt nhau mà thôi. Bạn hãy để cho anh ta có cơ hội sáng mắt ra khi ả bồ trở thành vợ gã.

Chẳng cần đánh ghen làm gì cho kém sang, đây chính là chiêu trị các ông chồng 'ham của lạ' của những bà vợ cao tay - Ảnh 2

Cách tốt nhất trị chồng ngoại tình là hãy để họ đến với nhau

Đàn bà khi làm vợ sẽ không thể lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, lung linh, ăn nói nhẹ nhàng nhàng nũng nịu…như những cô gái son rỗi.  Không sớm thì muộn, anh ta cũng sẽ vỡ mộng về “tình yêu của đời mình này”.

Chồng ngoại tình, “ham của lạ” không còn là vấn đề hiếm trong xã hội ngày nay. Nhất là cái thời chỉ cần click một cú chuột là có thể gặp được bao nhiêu người để “tâm sự”. Rồi từ “tâm sự” trên điện thoại đến khách sạn không quá xa. Chấp nhận sống chung với lũ hay đánh ghen ầm ĩ cũng không hẳn là cách hay. Hãy lựa tình cảnh mà hạnh sự một cách thông minh phụ nữ nhé.

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