Muốn biết chàng yêu mình đến đâu, cứ nhìn vào 4 điểm 'mấu chốt' này sẽ rõ như ban ngày

Phụ nữ yêu 28/04/2021 08:44

Nếu người yêu luôn né tránh các câu hỏi về hôn nhân, gia đình của bạn thì chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng để lập gia đình.

Khi hẹn hò được một thời gian, bạn sẽ tò mò muốn biết, liệu chàng có yêu mình hay không. Tất nhiên là nửa kia sẽ không bao giờ tự vạch áo cho bạn xem lưng. Vì thế, bạn cần tự mình đánh giá qua các hành động của chàng. Nếu nửa kia có bạn có tất cả những điều này thì xin chúc mừng, bạn đã làm được một người xem mình như báu vật rồi đấy.

Luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn

Khi yêu, đàn ông thường dành sự ưu tiên đặc biệt với nửa kia của mình. Và điều đầu tiên, chàng sẽ luôn giữ lời hứa với bạn. Trong các cuộc hẹn hò, chàng sẽ không bao giờ là người đến sau cùng. Việc làm này dù nhỏ nhưng thể hiện vị trí của bạn trong lòng chàng. Với những người đến trễ hẹn, nói một đằng làm một nẻo, họ thường thờ ơ và hời hợt với mối quan hệ của mình.

Thái độ khi cả hai chiến tranh lạnh

Một người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ nhường nhịn và biết cách làm dịu không khí căng thẳng mỗi khi cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Họ thường sẽ nhận sai, sau đó mới phân tích cho bạn hiểu khi cơn giận của bạn đã trôi qua. Không chỉ chứng minh tình yêu của mình, hành động này còn thể hiện sự trưởng thành của chàng. Còn nếu nửa kia của bạn luôn hơn thua trong mọi cuộc nói chuyện, bạn nên suy nghĩ về tình cảm của chàng.

Muốn biết chàng yêu mình đến đâu, cứ nhìn vào 4 điểm 'mấu chốt' này sẽ rõ như ban ngày - Ảnh 1

Nếu người yêu luôn né tránh các câu hỏi về hôn nhân, gia đình của bạn thì chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng để lap gia dinh. Ảnh minh họa

Nói về tương lai

Nếu người yêu luôn né tránh các câu hỏi về hôn nhân, gia đình của bạn thì chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng để lập gia đình. Với những người thật lòng yêu bạn và đã tính đến con đường tương lai phía trước, chàng sẽ hào hứng với những câu chuyện của bạn, thậm chí còn nói lên các kế hoạch mà mình đang ấp ủ.

Luôn sẵn sàng giới thiệu bạn với những người xung quanh

Với những người đàn ông chỉ luôn giữ người yêu cho riêng mình thì có lẽ chàng chưa thật lòng yêu bạn. Hãy để ý những mối quan hệ xung quanh của người yêu và nhìn cách mà chàng nói về bạn với họ. Nếu yêu bạn, chàng sẽ luôn kể về bạn với sự tự hào và thoải mái. Ngược lại, nếu người yêu luôn né tránh việc gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn, có thể nửa kia vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này. Điều đó thể hiện, tình yêu mà người ấy dành cho bạn chưa đủ lớn.

Người yêu vừa cầu hôn thì một cuộc gọi đến khiến tôi bàng hoàng, trả lại nhẫn ngay lập tức

Người yêu vừa cầu hôn thì một cuộc gọi đến khiến tôi bàng hoàng, trả lại nhẫn ngay lập tức

Nghe giọng người đàn ông trong điện thoại của người yêu, tôi chết đứng và trả nhẫn ngay lập tức.

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