5 mẫu phụ nữ dù có đẹp như hoa hậu thì chàng cũng 'xách dép bỏ chạy' nếu có những tính xấu này

Phụ nữ yêu 04/05/2021 02:07

Bạn xinh đẹp, bạn có nghề nghiệp ổn định thế nhưng vẫn ế. Bạn có biết vì sao không?

“Mặt sưng mày xỉa” bất cứ lúc nào

Một cô gái dù có gương mặt xinh đẹp đến mấy cũng trở thành mụ phù thủy nếu như lúc nào cô ta cũng cau có khó chịu. Bạn nghe câu “thần thái” bao giờ chưa? Đó không phải chỉ một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà là chỉ một người phụ nữ có gương mặt cá tính, toát lên vẻ sang trọng, dễ chịu khiến người đối diện bị cuốn hút dù không quá xinh đẹp.

Một cô gái dù có gương mặt xinh đẹp đến mấy cũng trở thành mụ phù thủy nếu như lúc nào cô ta cũng cau có khó chịu
Một cô gái dù có gương mặt xinh đẹp đến mấy cũng trở thành mụ phù thủy nếu như lúc nào cô ta cũng cau có khó chịu - Ảnh: Internet

Trái lại một gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng cau có sẽ tỏa ra nhiều năng lượng tiêu cực đối với người xung quanh. Đặc biệt người càng gần bạn càng cảm thấy khó chịu. Chẳng bao lâu khi không không thể chịu đựng được anh ta sẽ tự tìm cách tránh xa bạn mà thôi.

Luôn cho mình là công chúa, là trung tâm của vũ trụ

Những cô gái có nhan sắc thường mắc chung một căn bệnh đó là ảo tưởng sức mạnh bản thân. Cô ta cho rằng mình đẹp nên mình có quyền, bắt tất cả mọi người phải quỳ phục dưới chân mình. Giống như cô ta chính ta trung tâm của vũ trụ này, chỉ cần xinh đẹp thôi là đủ. Mọi chuyện để cuộc đời tự lo vậy.

Những cô gái có nhan sắc thường mắc chung một căn bệnh đó là ảo tưởng sức mạnh bản thân
 Những cô gái có nhan sắc thường mắc chung một căn bệnh đó là ảo tưởng sức mạnh bản thân -  Ảnh: Internet

Độc đoán, thích chỉ đạo người khác

Chả ai thích một người suốt ngày ra lệnh cho mình cả. Phụ nữ thường lên án đàn ông gia trưởng. Nhưng các chị có biết đàn ông càng ghét nhất việc mình bị chỉ đạo không? Những người phụ nữ có tính độc đoán sẽ khiến người đàn ông bên cạnh mình cực kỳ bức bối, khó chịu. Càng ngày, người đàn ông càng thấy mình bị xem thường, không có chút giá trị nào trong mắt bạn gái, tình cảm đương nhiên sẽ đi về “âm vô cực” rồi. Bạn nghĩ xem, nếu là bạn, bạn có thể sống chung với một người đàn ông thích chỉ tay năm ngón ra lệnh cho bạn không?

Thánh soi quá khứ của chàng

Ai mà chẳng có quá khứ chứ! Nhất là những anh chàng có quá khứ không tốt đẹp cho lắm, họ muốn khép lại nó thì bạn lại càng muốn khơi gợi lại quá khứ. Thích soi những lỗi lầm của anh ta mỗi khi hai người cãi vã. Bạn lấy đó là cái cớ để bào chữa cho lỗi lầm hiện tại cho mình. Bạn đã sai quá sai rồi đó. Không sớm thì muộn anh chàng của bạn cũng sẽ bước ra khỏi mối quan hệ ngột ngạt này thôi.

Phụ nữ thích soi quá khứ của chàng sẽ khiến anh ta ngột ngạt vô cùng
 Phụ nữ thích soi quá khứ của chàng sẽ khiến anh ta ngột ngạt vô cùng - Ảnh: Internet

Thích so sánh người yêu

Đừng bao giờ so sánh người yêu mình với một anh chàng nào khác. Nhất là lại so sánh với người đàn ông “cơ trên” họ. Đàn ông ghét nhất là bị đem ra so sánh với người khác về chuyện tiền bạc và chuyện chăn gối. Đó chẳng khác nào là hạ nhục và gây tổn thương cho họ. Thói xấu này tưởng chừng vô hại nhưng lại có hại vô cùng đó nha các chị em!

Phụ nữ dù xinh đẹp cỡ nào mà nếu có một trong những tính xấu kể trên thì sớm muộn gì đàn ông cũng bỏ của chạy lấy người mà thôi. Thế nên đừng bao giờ để mình trở thành một bông hoa đẹp mà lại chẳng ai thèm ngó đến bạn nhé!

Gặp người mới quen chỉ cần nhìn qua bàn tay là biết ngay tính cách từ sở thích, tính tình cho đến tình duyên

Gặp người mới quen chỉ cần nhìn qua bàn tay là biết ngay tính cách từ sở thích, tính tình cho đến tình duyên

Thấy vậy mà đôi bàn tay tiết lộ về chúng ta nhiều điều lắm nhé các bạn. Chỉ cần nhìn qua là sẽ biết ngay tính cách thế nào, sở thích hay cả tình duyên ra sao nữa đấy.

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