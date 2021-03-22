Phụ nữ càng GIỎI 3 việc này càng khiến CHỒNG MÊ, yêu thương trân trọng cả đời

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ dại dột dành hết những gì tốt đẹp nhất cho chồng con mà đối xử tệ bạc với chính mình. Tất nhiên, ai cũng biết bạn vì yêu, vì thương chồng con nên mới như thế. Nhưng sai lầm này sẽ khiến bạn trở nên luộm thuộm, già nua, xấu xí và đánh mất sức hấp dẫn trước chồng.

Hơn cả, vợ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung đàn ông sẽ càng tự hào, gái lạ có dâng tận miệng cũng không thèm.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân thật tốt. Bởi chỉ khi bạn hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời thì mới có thể khuếch tán nguồn năng lượng tích cực ấy đến với người mà mình yêu thương.

Có được người phụ nữ bản lĩnh, tự chủ tài chính bên mình đàn ông sẽ càng lấy đó làm động lực để phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm tiền

Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ đẹp, đứng ngồi không yên trước phụ nữ thông minh nhưng chỉ khi đứng trước phụ nữ độc lập, bản lĩnh họ mới “gục ngã” thật sự. Bởi lẽ, có được người phụ nữ bản lĩnh, tự chủ tài chính bên mình đàn ông sẽ càng lấy đó làm động lực để phấn đấu.

Chàng tự hào về người vợ giỏi giang, nhưng cũng không quên làm việc, cống hiến cho sự nghiệp để không thua kém bạn đời.

Đặc biệt, chính vì có sự nghiệp thành công, dám dấn thân nhưng vẫn vun vén cho gia đình chu toàn nên đây chính là người vợ vàng mười, đàn ông nào cũng khát khao có được.

Phụ nữ giỏi nấu ăn, thích nấu ăn chẳng cần bùa mê thuốc lú vẫn có thể trói chặt chồng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi nấu ăn

Đàn ông dù hiện đại đến mấy, tân tiến đến đâu vẫn rất chú trọng đến bữa cơm gia đình, vẫn rất mong giây phút cả gia đình quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ngon.

Bởi lẽ, cơm nhà không chỉ là món ăn phù hợp với khẩu vị, mà còn được nêm nếm bằng tình yêu thương, sự quan tâm ân cần của các thành viên dành cho nhau.

Phụ nữ giỏi nấu ăn, thích nấu ăn chẳng cần bùa mê thuốc lú vẫn có thể trói chặt chồng cả đời. Dù món ngon vật lạ bên ngoài có hấp dẫn đến mấy cũng không thể bằng món ngon vợ nấu. Vừa ăn tối, vừa được ân cần hỏi han “Hôm nay của anh thế nào”, “Anh đi làm có mệt không”... sẽ khiến phái mạnh “tan chảy”.