Phụ nữ bị chồng phụ bạc đều có chung những đặc điểm sau

Khi chồng ngoại tình phụ nữ thường chăm chăm nhìn vào sai lầm của đối phương mà quên mất việc cần kiểm điểm lại chính mình. Họ quên rằng, hôn nhân được tạo nên bởi hai người nên cả vợ và chồng đều có trách nhiệm trong việc đẩy nó đến ngõ cụt.

Những người vợ không thương yêu gia đình chồng, không cố gắng vun vén lâu dần sẽ khiến đàn ông mệt mỏi, chán ngán và nảy sinh ý nghĩ tìm đến nguồi vui khác để được giải tỏa những muộn phiền trong lòng.

Dù chẳng đàn ông nào nói ra nhưng với họ mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời, ngay cả vợ hay con gái cũng không thể mang ra so sánh. Vậy nên, khi không thể hòa hợp với mẹ chồng, thường xuyên cự cãi, tranh chấp và bắt chồng phải lựa chọn giữa mình và mẹ chồng nghĩa là bạn đang tự đưa mình vào thế khó.

Những người vợ quá vô tâm với chồng sẽ khiến tâm của chồng không đặt nơi bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm

Dẫu biết cuộc sống thường nhật của phụ nữ có gia đình rất vất vả, họ phải đảm bảo làm tốt việc chốn công sở, tối trở về nhà phải cơm nước chợ búa, chăm sóc con cái và làm ti tỉ việc nhà. Bấy nhiêu đã dư sức khiến chị em mệt nhoài và chỉ muốn đặt lưng xuống giường đi ngủ ngay khi xong việc.

Tuy nhiên, nếu bạn không biết tận dụng thời gian rảnh rỗi để bù đắp cho chồng, quan tâm và hỏi han anh ấy thì lâu dần sự vô tâm ấy sẽ bị trả giá bằng việc bị chồng bội lừa. Đàn ông cũng như phụ nữ, khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng họ thường mất phương hướng và dễ sa chân trước những cám dỗ.

Sống tiêu cực, hay than vãn là nguyên nhân khiến đàn bà bị chồng chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn than phiền, tiêu cực

Một người phụ nữ sống tích cực, biết nhìn về những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống sẽ mang đến nguồn năng lượng cho người xung quanh. Ngược lại, nếu bạn luôn bi quan, than vãn về mọi thứ thì chồng bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và cảm thấy chán ngán.

Là phụ nữ, hãy luôn tự tin, rạng rỡ và căng tràn nhựa sống. Dù bạn không còn thon thả như thuở còn son, không xinh đẹp bằng cô này cô kia nhưng bạn bản lĩnh và biết cách trân trọng mình. Chính thần thái ấy mới có thể giữ chân chồng, nếu không bạn sẽ mất chồng như chơi.

Là đàn bà, muốn chồng cả đời chung thủy nhất định phải có tiền, nhan sắc và khí chất - Ảnh minh họa: Internet

4. Sống phụ thuộc

Không chỉ lệ thuộc tài chính, phụ nữ nếu quá lệ thuộc và tình cảm của đàn ông thì rồi đây bạn cũng sẽ bị anh ta chán ngán, ruồng rẫy. Chỉ khi bạn yêu cuồng nhiệt nhưng vẫn là chính mình, chấp nhận nhún nhường vì đối phương nhưng không bao giờ ôm lấy mọi hi sinh về mình, có chính kiến và lập trường thì bạn mới mong có được sự trân trọng của đàn ông.

Thực tế đã chứng minh rằng, khi đàn ông biết mình quan trọng với đối phương họ sẽ “uy hiếp” để khẳng định tầm quan trọng của mình. Họ hiểu rằng, vì bạn quá cần họ nên dù bạn có phát hiện ra chuyện anh ta ngoại tình thì anh ấy cũng không lo sợ hay hối lỗi.

5. Không chăm sóc vẻ ngoài

Mặc những bộ quần áo nhàu nhĩ, người ám đầy mùi mồ hôi, tóc tai luộm thuộm thì hỏi sao chồng bạn không chán vợ mà cặp kè với những cô nhân tình mơn mởn. Đàn bà không chăm sóc chính mình, không chăm chút vẻ ngoài đồng nghĩa với việc họ đang hai tay dâng chồng cho đàn bà khác.