Ở đời có 3 CÁI DẠI, phụ nữ phải nhắc nhở mình không được mắc phải kẻo tự làm khổ bản thân

Nếu đàn ông thương vợ họ đã không cặp kè với kẻ thứ ba, nếu đàn ông chung thủy họ đã không ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

2. Níu kẻo người chồng tệ bạc

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu, lòng chung thủy mới là mấu chốt để cả hai có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, mới dám sốc hết lòng yêu thương chăm sóc nhau cả đời. Một khi chồng ngoại tình, đã lột đồ ăn nằm với đàn bà khác thì phụ nữ khôn ngoan phải buông bỏ gã đàn ông tệ bạc ấy ngay lập tức.

Việc “cố đấm ăn xôi”, nuôi hy vọng chồng phản bội hồi tâm chuyển ý, quay về bên gia đình chính là cái dại khiến phụ nữ chìm trong bể khổ.

Nếu đàn ông thương vợ họ đã không cặp kè với kẻ thứ ba, nếu đàn ông chung thủy họ đã không ngoại tình. Và cuối cùng, nếu yêu, nếu thương họ đã không đang tâm xé toạc con tim người đàn bà mình gọi là vợ.

Hãy chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, dù nhiều hay ít thì đấy cũng là kế sinh nhai, trao cho bạn quyền tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

3. Sống bám vào chồng

Phụ nữ khờ dại nghe chồng nói “ở nhà anh nuôi” đã vội vàng vui sướng, cứ nghĩ rằng mình may mắn hơn người vì chồng làm ra tiền, nuông chiều vợ, sợ vợ khổ cực nên muốn vợ ở nhà hưởng thụ. Họ cho phép bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào chồng rồi lại than mệt mỏi, lại than rằng mình không được chồng xem trọng.

Những người phụ nữ ngây thơ ấy quên mất rằng, một khi đã không làm ra tiền, đã ăn bám chồng thì dù yêu vợ đến mấy đàn ông ắt sẽ xem thường.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng bao giờ từ bỏ công việc mà mình yêu thích. Hãy chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, dù nhiều hay ít thì đấy cũng là kế sinh nhai, trao cho bạn quyền tự chủ tài chính. Có như thế, chồng mới coi trọng, mới không dám khinh thường bạn đời.