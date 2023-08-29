Những "thủ phạm" không ngờ khiến chồng giảm ham muốn, "tụt hứng" khi gần vợ

Phụ nữ yêu 29/08/2023 10:15

Muốn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, đời sống gối chăn hòa hợp, chồng say mê như ngày đầu vợ hãy nhớ rõ những điều này.

Mệt mỏi, căng thẳng

Dù là bất cứ ai, đàn ông hay phụ nữ thì chúng ta đều khó tránh khỏi những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Công việc trục trặc, sự nghiệp gặp khó khăn và hàng trăm mối lo toan khác khiến đàn ông gần như chẳng màng đến chuyện gối chăn.

Họ bận giải quyết những khúc mắc, bận cứu vãn tình thế và cắm đầu vào máy tính để làm việc. Thế nên, lúc này vợ nên đủ tinh tế để nhận ra chồng mình đang gặp khó khăn. Những lời chia sẻ, động viên sẽ giúp anh ấy khá lên rất nhiều.

Những 'thủ phạm' không ngờ khiến chồng giảm ham muốn, 'tụt hứng' khi gần vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ giả vờ “lên đỉnh”

Thứ đàn ông thích nhất khi ái ân là có thể khiến đối tác đạt được cực khoái, khiến vợ lâng lâng hạnh phúc và mãn nguyện sau những phút giây cuồng dại bên nhau. Thế nên, nếu bạn không thực sự hài lòng, cần anh ấy thay đổi điều gì thì hãy thẳng thắn trao đổi để anh ấy hiểu rõ bạn muốn gì, cần gì.

Giả vờ lên đỉnh có thể qua mắt chồng vài lần nhưng không thể gạt anh ấy cả đời. Thậm chí, hành động này sẽ khiến chàng hụt hẫng, thất vọng và tự ti. Từ đấy, họ sẽ chẳng còn thiết tha chuyện gối chăn, cũng không còn ham muốn vợ như trước.

Vợ lên lịch gần gũi

“Chuyện ấy” chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó khiến người trong cuộc vui vẻ, mãn nguyện. Càng bất ngờ, càng ngẫu hứng và sáng tạo thì những phút ái ân càng dễ dàng thăng hoa, mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho đàn ông.

Phụ nữ đừng máy móc lên lịch cho việc quan hệ vợ chồng, bởi điều ấy sẽ khiến chàng mất đi phần nào sự hồi hộp, phấn khích. Nếu không sớm bỏ thói quen xấu này, dám chắc đàn ông sẽ xem việc “yêu” vợ như nghĩa vụ, trả bài cho có.

Những 'thủ phạm' không ngờ khiến chồng giảm ham muốn, 'tụt hứng' khi gần vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ không phối hợp

Điều đại kỵ khi vợ chồng gần gũi chính là việc người vợ nằm im như khúc gỗ, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Hành động này đã thể hiện rất rõ rằng bạn không hề có hứng thú, cũng không hề có ý muốn cùng anh ấy hưởng thụ những giây phút bên nhau.

Hãy tận dụng ngôn ngữ cơ thể của mình, ánh mắt như muốn nuốt chửng, đôi môi mời gọi, bàn tay lướt trên da thịt sẽ khiến chàng thích thú vô cùng.  Chỉ khi phụ nữ học được cách phối hợp, dẫn dắt hoặc cuốn theo cảm xúc cuồng dại của đàn ông thì vợ chồng mới hút nhau cả đời, say mê không rời.

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