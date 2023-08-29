Thường xuyên làm 5 điều này, đàn bà vô tình khiến chồng ngán ngẩm, "giết chết" hôn nhân

Phụ nữ yêu 29/08/2023 06:31

5 điều đàn bà không "cạch mặt" không làm, đàn bà dại thường xuyên mắc phải khiến chồng ngán ngẩm.

Thay đồ trước mặt chồng quá thường xuyên

Người phụ nữ dại khi vô tư thay đồ trước mặt chồng. Khi thấy thân hình của vợ quá thường xuyên, đàn ông sẽ chán ngán và không còn muốn khám phá nữa. Mọi thứ trên cơ thể vợ, họ đều biết hết nên sẽ không còn hứng thú.

Thường xuyên làm 5 điều này, đàn bà vô tình khiến chồng ngán ngẩm, 'giết chết' hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hắt hơi, ngáp không che miệng

Đây là thói quen xấu của phụ nữ khiến đàn ông chạy dài. Dù đã là vợ chồng nhưng khi thấy điểm xấu của vợ quá nhiều, ai cũng sẽ chán. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết giữ ý tứ, đặc biệt là lúc nào cũng phải đẹp trong mắt chồng.

Ăn uống phát ra tiếng động

Việc ăn uống phát ra tiếng động sẽ khiến đối phương cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy có thể anh ấy không nói ra nhưng chẳng ai thích nghe âm thanh vô duyên này thường xuyên. Vì vậy vợ khôn ngoan nên biết giữ ý tứ trước mặt chồng, ăn uống, đi đứng nhẹ nhàng.

Người phụ nữ dù lấy chồng hay còn độc thân cũng phải duyên dáng. Tuy không nói nhưng đàn ông luôn âm thầm đánh giá điều này. Thế nên đừng để anh ấy cảm thấy hụt hẫng khi chứng kiến những hành động kém duyên của vợ.

Thường xuyên làm 5 điều này, đàn bà vô tình khiến chồng ngán ngẩm, 'giết chết' hôn nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi

Dù ở nhà hay đi ra đường bạn cũng phải thật gọn gàng và xinh đẹp. Tuyệt đối đừng bỏ bê bản thân khi ở nhà vì sẽ khiến chồng cảm thấy bạn thật nhàm chán. Khi thấy những cô nàng xinh đẹp hơn ở ngoài, anh ấy sẽ không kiềm lòng được mà sa ngã ngay. Vì vậy vợ đừng tự đẩy chồng vào vòng tay người khác chỉ vì không biết chăm sóc bản thân.

Lớn tiếng quát con, mắng chồng

Người đàn bà ngốc nghĩ mắng chồng, chửi con sẽ giúp chồng con sửa tật xấu. Nhưng đàn bà khôn lại chẳng bao giờ làm như vậy. Vì họ biết ai cũng có lòng tự trọng của mình. Chẳng ai muốn nghe những lời mắng chửi từ người khác, đặc biệt là từ người vợ, người mẹ của mình.

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng... bùng cháy

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng... bùng cháy

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm khi ở gần người mình yêu, phụ nữ khôn ngoan nên biết để có cách đáp trả khôn khéo nhất.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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