Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng... bùng cháy

Phụ nữ yêu 29/08/2023 06:21

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm khi ở gần người mình yêu, phụ nữ khôn ngoan nên biết để có cách đáp trả khôn khéo nhất.

Đụng chạm nơi "riêng tư" của vợ

Người đàn ông thương vợ thường thích đụng chạm những nơi riêng tư trên cơ thể vợ. Họ thích những hành động thân mật khi ở bên cạnh vợ. Cánh mày râu thích đụng chạm đến những bộ phận như eo, mông, ngực...

Những chỗ nhạy cảm này của phụ nữ luôn khiến đàn ông say mê và rất muốn chạm vào khi cả hai ở gần nhau. Họ cho rằng điều này làm tăng tình cảm, tạo không khí lãng mạn. Thế nên phụ nữ đừng từ chối để tình cảm vợ chồng được gắn bó hơn.

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng... bùng cháy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ôm hôn vợ

Người đàn ông tử tế, yêu thương thật lòng thật dạ luôn muốn ôm hôn vợ khi ở cạnh. Họ thích làm điều này để thể hiện tình cảm của mình. Đây là cách giúp họ có thêm năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng đẩy chồng ra mỗi khi anh ấy đến gần. Bạn hãy hưởng ứng bằng một nụ cười hoặc chủ động ôm ngược lại anh ấy.

Trong hôn nhân đôi khi những hành động nhỏ nhặt cũng sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa hơn. Vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau hơn thông qua những điều nhỏ nhất. Vì vậy đừng ngại khi chồng dành cho mình những hành động này. Cũng đừng đẩy anh ấy ra chỉ vì mệt mỏi, khó chịu trong người.

Thích trêu ghẹo vợ

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, vợ khôn ngoan sẽ khiến chồng... bùng cháy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ thường thích trêu chọc vợ mọi lúc mọi nơi. Họ thích nhìn gương mặt khó chịu khi vợ giận dỗi, thích ngắm vợ trong bộ dạng dễ thương này. Thế nên đàn bà đừng cáu gắt khi chồng trêu đùa, cũng đừng dùng lời lẽ khó nghe để bày tỏ sự khó chịu của mình. Vì những lời nói đó sẽ khiến chồng cảm thấy vô cùng chán nản và không bao giờ muốn gần gũi vợ thêm nữa.

Nấu ăn cùng vợ

Khi rảnh rỗi, đàn ông thường thích nấu nướng với vợ. Họ thích cảm giác được cùng vợ đứng trong bếp nấu những món ăn ngon rồi cùng nhau thưởng thức. Điều này giúp tình cảm của vợ chồng ngày càng gắn bó hơn. Vả lại đây cũng là việc giúp chồng ngày càng hiểu nỗi vất vả của vợ.

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Nếu đàn ông yêu bạn thật tâm anh ấy sẽ luôn mong được bên bạn dù không phải để làm chuyện ấy

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