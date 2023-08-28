90% đàn ông yêu vợ sẽ thích chạm vào những 'lãnh địa' này trên người cô ấy

Eo còn là vị trí nhạy cảm của phụ nữ, họ chỉ để chồng mình được phép chạm vào. Eo cũng là bộ phận thu hút với đàn ông, họ muốn chạm vào để bày tỏ tình cảm thân mật với vợ. Một cặp đôi choàng tay qua eo của nhau chứng tỏ rằng họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau.

Khi đàn ông yêu thương thật lòng thì sẽ có mong muốn chiếm hữu với người phụ nữ của mình. Theo nghiên cứu về cử chỉ, hành động đặt tay lên eo vợ của đàn ông thể hiện anh ấy muốn xác định chủ quyền với người xung quanh.

Người phụ nữ duyên dáng, thu hút trong mắt đàn ông thường biết chăm sóc ngoại hình, đặc biệt là mái tóc của mình. Vì đàn ông thích chạm vào mái tóc của người phụ nữ mình yêu. Đó là bộ phận thể hiện sự nữ tính dịu dàng của phụ nữ.

Vì thế nếu chồng có thói quen đặt tay lên eo bạn dù ở bất cứ đâu thì hãy hiểu rằng anh ấy dành tình yêu chân thành duy nhất dành cho bạn.

Nếu chồng có thói quen vuốt tóc bạn, hoặc thường xuyên đặt nụ hôn lên tóc bạn thì chính là vì anh ấy rất yêu thương và quý trọng bạn. Phụ nữ phải đặc biệt dành thời gian để chăm sóc cho mái tóc của mình ngày càng thơm tho và suôn mượt.

Bàn tay

Đàn ông thích nắm tay người phụ nữ mình đi khắp mọi nơi, khoe với mọi người. Đàn ông càng yêu thương sâu đậm thì càng thích đụng chạm bàn tay của đối phương. Anh ấy sẽ không ngại đặt môi lên những ngón tay không hoàn mĩ của bạn, càng thích sờ nắn chúng. Đây là dấu hiệu đàn ông đang yêu say đắm, cuồng nhiệt.

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Bờ vai

Người đàn ông yêu thật lòng thường thích choàng tay khoác lên vai bạn. Anh ấy luôn muốn khoảng cách giữa hai người càng gần càng tốt. Không chỉ vậy, anh ấy còn muốn đặt cằm lên vai bạn, để gần sát với khuôn mặt của bạn hơn.

Với đàn ông, bờ vai của phụ nữ là bộ phận thể hiện sự nữ tính nhưng cũng toát lên vẻ yếu đuối cần được chở che. Vì thế, khi nhìn thấy bờ vai của người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ vô thức muốn ôm choàng, muốn bảo vệ cho cô ấy bình yên chu toàn.

Nếu chồng thích choàng vai ôm bạn cho dù là lúc chỉ có hai người hay ở đám đông thì hãy tin rằng anh ấy luôn muốn chở che, đồng hành cùng bạn, xem bạn là người bạn đời duy nhất.