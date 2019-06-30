Những thói quen, cử chỉ đáng yêu của phụ nữ khiến trái tim đàn ông rung động, say mê đắm đuối

Phụ nữ yêu 30/06/2019 05:12

Dù là những cử chỉ hay thói quen rất bình thường ở phụ nữ nhưng vẫn khiến trái tim đàn ông loạn nhịp. Mẫu phụ nữ thu hút đàn ông thường có những hành động cực nhỏ nhưng có sức hấp dẫn cực lớn thế này.

Có những mẫu phụ nữ thu hút đàn ông bằng những điều rất đơn giản. Họ không cần ăn mặc quá gợi cảm, cư xử quá hoàn hảo để được lọt vào mắt của đàn ông. Với những cử chỉ, hành động đáng yêu thế này thôi, họ cũng đã giữ được trái tim khó ổn yên của đấng mày râu.

Vuốt tóc chàng

Mẫu phụ nữ thu hút đàn ông thường có hành động nhìn thì thấy chẳng có gì đặc biệt này nhưng lại để lại ấn tượng mạnh.

Đàn ông dù không nói ra nhiều như phụ nữ nhưng luôn cất giấu nhiều suy tư, khó có thể giải bày cùng ai. Và đôi khi những khó khăn, trăn trở đều dồn nén trong suy nghĩ, đầu óc cũng mệt mỏi.

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Có những mẫu phụ nữ thu hút đàn ông bằng những điều rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Khi được phụ nữ vuốt tóc, đây như một hành động xoa bóp da đầu nhẹ nhàng khiến đàn ông thấy thoải mái hơn. Đàn ông cũng thấy ở phụ nữ sự tinh tế, thấu hiểu hơn với hành động đơn giản này. Vì thế, nếu thấy chàng mệt mỏi, phụ nữ có thể dùng cách này để xoa dịu những vất vả anh ấy chưa thể nói ra cùng bạn.

Ánh mắt của phụ nữ khi… đói

Có một sự thật đàn ông thừa nhận rằng khuôn mặt của phụ nữ khi đói thật sự rất… đáng yêu. Thậm chí, đôi khi chàng có thể đến trễ một chút, để bạn đói một chút chỉ để nhìn thấy vẻ mặt này. Và một người phụ nữ có “niềm đam mê” với ăn uống sẽ càng dễ khiến đàn ông chiều chuộng hơn. Bởi đôi khi thấy ánh mắt, vẻ mặt vui vẻ của phụ nữ khi ăn cũng khiến đàn ông thấy rung động.

Bởi thế, phụ nữ đừng quá kiêng dè trong ăn uống. Việc giữ cân cũng quan trọng, nhưng nên có chừng mực để vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, thoải mái của mình trước mắt đàn ông.

Lau miệng cho chàng

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Đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn muốn được quan tâm, thậm chí là cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn muốn được quan tâm, thậm chí là cưng chiều. Vì đó là lúc họ cảm nhận được tình cảm chân thành nhất từ bạn. Bởi thế, đôi khi chỉ với một hành động lau miệng đơn giản cũng có thể khiến anh ấy cực kì ấn tượng và bất ngờ. Sự rung động này có thể bạn không nhận thấy nhưng chắc chắn là có.

Sửa caravat, quần áo cho chàng

Đa phần đàn ông không quá để tâm đến vẻ bề ngoài. Bởi thế, với hành động chỉnh caravat, quần áo của bạn, chàng sẽ có sự yêu thích kì lạ. Như thể hiện một phần việc chăm sóc của một người vợ, bạn khiến đàn ông thấy gần gũi và quen thuộc hơn.

Lau đũa và dọn chén bát

Không hẳn là bạn phải làm hết những việc dọn dẹp thế này, nhưng chỉ để thể hiện bản thân là một người lịch sự và quan tâm người khác. Đàn ông cũng có khi để ý đến những chuyện nhỏ. Và hành động bạn lau chén đũa cho mọi người khi vào bàn ăn, gắp thức ăn cho anh ấy… cũng khiến anh ấy khá tự hào và hài lòng.

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Phụ nữ khi quan tâm đến mọi người xung quanh cũng là một cách khiến trái tim đàn ông rung động - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi quan tâm đến mọi người xung quanh cũng là một cách khiến trái tim đàn ông rung động. Vì đàn ông ai cũng muốn một người phụ nữ tốt bụng và biết quan tâm đến người xung quanh.

Nắm tay chàng kéo đi

Bạn bất ngờ thấy điều gì đó mới mẻ và thú vị, sau đó vội kéo tay chàng để đi khám phá cùng bạn. Có thể bạn không thấy nhưng có lẽ chàng đang cười và tâm trạng cũng vui vẻ lắm.

Đàn ông cầm tay phụ nữ kéo đi là bình thường. Nhưng để phụ nữ kéo tay đi, đó là cảm giác vừa mới mẻ, vừa thích thú với đàn ông.

‘Vũ khí’ giúp phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông

‘Vũ khí’ giúp phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông

Phụ nữ ai cũng muốn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác nhưng không phải ai cũng biết bí quyết thu hút ánh nhìn từ cánh mày râu.

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