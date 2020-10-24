Những quả báo nặng nề mà người phạm tội tà dâm, ngoại tình phải gánh chịu, ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần

Phụ nữ yêu 24/10/2020 17:27

Dưới đây là những quả báo mà người ngoại tình phải gánh chịu, trước khi phản bội bạn đời để ăn nằm với nhân tình bạn hãy tự nhắc nhở bản thân.

Người ngoại tình, tà dâm dù có thể che đậy tội lỗi của mình với bạn đời nhưng không thể tránh khỏi quả báo của trời. Thế nên, dù là đàn ông hay phụ nữ, trước khi có ý định ngoại tình bạn hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần. 

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Họ ái ân với bạn đời nhưng lòng lại hướng về nhân tình, phản bội từ thể xác lẫn tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngoại tình, người ta chỉ nghĩ đến những khoái cảm của bản thân, chỉ đặt lợi ích của mình lên trên tất thảy mà chẳng mảy may thương xót cho bất cứ ai. Họ tìm đủ lý do để cho phép bản thân yêu thương người khác dù đã có gia đình, cho phép bản thân được lang chạ trong mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để thỏa mãn ham muốn xác thịt.

Trở về nhà, họ cố gắng tỏ ra bình thường bằng vô số lời nói dối để lấp liếm cho những thay đổi bị bạn đời nhận ra. Thậm chí, nhiều người dù cặp bồ bên ngoài nhưng về nhà vẫn nói lời yêu đương, thề thốt chung thủy. Họ ái ân với bạn đời nhưng lòng lại hướng về nhân tình, phản bội từ thể xác lẫn tâm hồn. 

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Dù nhận được sự tha thứ của bạn đời, dù nhận được sự cảm thông của người đời nhưng cả đàn ông ngoại tình lẫn phụ nữ ngoại tình vẫn phải nhận quả báo nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Luật nhân quả của triết lý nhà Phật cho rằng, ngoại tình chính là một trong những tội lỗi nặng nề nhất. Bởi không chỉ khiến bạn đời thương tổn, phản bội lại lời hứa hẹn trăm năm, vi phạm đạo đức, kẻ thay lòng còn khiến con cái lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, mất mát không thể nào bù đắp.

Hệ lụy mà việc ngoại tình gây ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các cặp vợ chồng, con cái, kẻ thứ ba mà gia đình nội ngoại hai bên cũng sẽ xào xáo lắm phen. Đang là thông gia, bỗng chốc hai gia đình trở mặt thành thù vì những lỗi lầm không thể thứ tha của kẻ phản bội.

Dù nhận được sự tha thứ của bạn đời, dù nhận được sự cảm thông của người đời nhưng cả đàn ông ngoại tình lẫn phụ nữ ngoại tình vẫn phải nhận quả báo nặng nề cho điều tàn độc mà mình đã làm, có chạy đằng trời cũng không thoát. 

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Dù khôn hay dại thì bạn đừng để tà dâm lu mờ lý trí, làm điều xằng bậy - Ảnh minh họa: Internet

Người phạm tội tà dâm, ngoại tình sẽ phải chịu những quả báo sau:

1- Là người có nhiều người oan trái.

2- Là người có nhiều người thù ghét.

3- Là người nghèo khổ, thiếu thốn.

4- Là người ngủ không được an lạc.

5- Là người thức không được an lạc.

6- Là người không tránh khỏi 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh).

7- Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà).

8- Là người có tính hay nóng giận.

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn.

10- Là người có tính không minh bạch, hay che giấu tội lỗi.

11- Là người có thân hình tật nguyền, xấu xí.

12- Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khổ tâm.

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không tin tưởng.

14- Là người khuyết tật: Đui mù, câm điếc,…

15- Sinh làm người đàn bà (tiền kiếp là người đàn ông).

16- Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ.

17- Là người không biết đủ, sống khổ cực.

18- Là người sống nơi nào cũng không được an lạc.

19- Là người gặp nhiều tai hại, oan trái với mọi người.

20- Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ.

Thế nên, dù khôn hay dại thì bạn đừng để tà dâm lu mờ lý trí, làm điều xằng bậy kẻo dù dùng cả cuộc đời vẫn không thể trả hết nghiệp mà mình gây nên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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