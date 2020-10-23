5 dấu hiệu vạch mặt đàn ông trăng hoa, chỉ đang chơi đùa với tình cảm của bạn

Phụ nữ yêu 23/10/2020 17:44

Muốn biết đàn ông tệ bạc hay thật tâm đối đãi với mình phụ nữ chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây là đủ.

Một người đàn ông tệ bạc, trăng hoa dù che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này, chị em hãy tự kiểm chứng kẻo bị cắm sừng mà không hay. 

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Một người đàn ông trăng hoa, lăng nhăng sẽ thường hỏi thăm bạn lúc về đêm hoặc khi trời gần sáng - Ảnh minh họa: Internet

1. Liên lạc với bạn vào lúc tối muộn

Một người đàn ông yêu chân thành, muốn vun đắp tình cảm lâu dài thường sẽ liên lạc với bạn vào buổi sáng. Câu chúc một ngày tốt lành, hỏi về lịch làm việc và đề nghị một cuộc hẹn chính là cách anh ấy “tấn công” trái tim bạn.

Ngược lại, một người đàn ông trăng hoa, lăng nhăng sẽ thường hỏi thăm bạn lúc về đêm hoặc khi trời gần sáng. Họ dùng câu nói “anh nhớ em”, “anh muốn gặp em quá nên ngủ không được” để “đánh trúng tâm lý” phái yếu. Thế nhưng, thực tế đấy là lúc họ đang có ham muốn chuyện ấy và rủ rê bạn nhập cuộc.

2. Giấu kín mối quan hệ

Khi yêu, đàn ông chẳng hề giấu giếm các thông tin cá nhân của mình. Quê quán ở đâu, làm việc ở công ty nào, đang sống ở đâu… Đấy là những thông tin cơ bản, khi bước chân vào mối quan hệ yêu đương ai cũng sẽ phải minh bạch.

Tuy nhiên, khi chỉ vui chơi qua đường, chỉ muốn trêu đùa với tình cảm của bạn đàn ông tồi sẽ giấu nhẹm những thông tin cá nhân. Đặc biệt, chàng sẽ không bao giờ đưa bạn đi giới thiệu với bạn bè, người thân dù cho hẹn hò lâu đến mấy. 

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Một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ nói xấu người yêu cũ, không bôi nhọ cô ấy hay chối bỏ những gì đã có cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu người yêu cũ

Quá khứ là những gì đã qua, chuyện tình cũ dù thế nào thì ta vẫn nên trân trọng. Một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ nói xấu người yêu cũ, không bôi nhọ cô ấy hay chối bỏ những gì đã có cùng nhau.

Bởi chàng hiểu rằng, đấy là việc làm vô cùng hèn hạ, không “quân tử”. Chỉ những gã đàn ông tồi tệ, Sở Khanh mới làm điều đáng xấu hổ ấy.

4. Làm ngơ khi bạn gặp khó khăn

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ luôn xuất hiện bất kể khi nào người phụ nữ của mình cần. Khi xe bị hư giữa đường, khi gặp khó khăn tài chính, khi cần người thay giúp bóng đèn thì chỉ cần nhấc máy gọi chàng sẽ chạy đến bên bạn ngay.

Trong khi đó, đàn ông giả dối sẽ “lặn mất tăm” mỗi khi bạn cần sự giúp đỡ. Họ thậm chí còn thấy bực bội, khó chịu vì bị làm phiền. 

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Họ ra sức kiểm soát, quản lý và xâm phạm đời tư của bạn để chắc rằng bản thân không bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

5. Ghen tuông vô lối

Đừng tưởng đàn ông cuồng ghen là vì anh ấy quá yêu bạn bởi thực tế nếu đủ yêu, đủ tin tưởng chàng đã không ghen tuông vô lối như thế. Chính vì đã luôn làm điều có lỗi với bạn, chính vì đã lén lút “cắm sừng” bạn nên chàng sẽ “chột dạ”, luôn lo lắng bị đối xử như thế.

Họ ra sức kiểm soát, quản lý và xâm phạm đời tư của bạn để chắc rằng bản thân không bị phản bội nên mới thể hiện sự ghen tuông không có chừng mực.

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4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt

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