Khi ôm, nếu có thêm 4 cử chỉ này chứng tỏ chàng đã chết mê chết mệt bạn!

Phụ nữ yêu 21/10/2020 16:54

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ vô thức làm thêm điều này khi ôm người phụ nữ của mình, chị em chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Khi ôm, nếu có thêm những cử chỉ thân mật này dám chắc đấy là người đàn ông yêu thật lòng, xem trọng, nâng niu bạn như nữ hoàng của đời mình. 

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Dù cuộc sống thăng trầm, sóng to gió lớn thì anh ấy vẫn luôn ở đây, tình nguyện dành nửa đời còn lại để bảo vệ, yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Hôn lên trán

Nếu đặt nụ hôn lên môi là dấu chỉ tình yêu, là cột mốc xác định mối quan hệ yêu đương thì nụ hôn lên trán lại là sự nâng niu, trân trọng mà đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Thế nên, chàng không chỉ muốn ôm bạn thật chặt trong vòng tay của anh ấy, mà còn muốn chiều theo mọi yêu cầu của bạn khi anh ấy đặt nụ nôn lên trán.

Chỉ khi đàn ông yêu chân thành họ mới dành cử chỉ ngọt ngào này cho đối phương. Bởi chàng đã ngầm thông báo với bạn rằng dù cuộc sống thăng trầm, sóng to gió lớn thì anh ấy vẫn luôn ở đây, tình nguyện dành nửa đời còn lại để bảo vệ, yêu thương bạn. 

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Chàng như muốn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, muốn bạn hiểu anh ấy yêu bạn nhiều đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhìn sâu vào mắt

Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ngoài những cái ôm siết chặt, nhừng lời ngọt ngào thì khi yêu thật lòng đàn ông sẽ không quên nhìn thật sâu vào đôi mắt bạn. Chàng như muốn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, muốn bạn hiểu anh ấy yêu bạn nhiều đến nhường nào.

Càng yêu, càng “lụy tình” và xem bạn là tất cả những gì mình đang có ánh nhìn của đàn ông sẽ càng trìu mến, ấm áp. 

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Sự gần gũi, ân cần ấy khiến chàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

3. Luồn tay vuốt tóc

Không chỉ ôm, đàn ông rất thích được luồn tay vào tóc người phụ nữ mình yêu, ghé sát đầu cô ấy vào lồng ngực để nghe tìm mình rung lên từng nhịp. Sự gần gũi, ân cần ấy khiến chàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thế nên, nếu đang yêu một người đàn ông luôn có hành động dịu dàng này khi ôm bạn thì anh ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm. 

Khi ôm, nếu có thêm 4 cử chỉ này chứng tỏ chàng đã chết mê chết mệt bạn! - Ảnh 4
Chàng chẳng tiếc công pha trò, chọc cười vì nụ cười của bạn sẽ khiến anh ấy vui lây - Ảnh minh họa: Internet

4. Trêu đùa và chọc bạn cười

Đàn ông dù kiệm lời đến mấy thì khi đứng trước người phụ nữ mình yêu anh ấy sẽ hoạt ngôn đến bất ngờ. Chàng chẳng tiếc công pha trò, chọc cười vì nụ cười của bạn sẽ như nắng mai tỏa sáng, khiến anh ấy vui lây.

Khi yêu thật tâm, khi toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người đàn ông sẽ chẳng ngần ngại làm mọi thứ để người phụ nữ của mình vui vẻ, hạnh phúc.

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