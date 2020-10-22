4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt

Phụ nữ yêu 22/10/2020 17:22

Đây chính là những điều đàn ông ghét nhất, phụ nữ chớ dại phạm phải kẻo bị chán ghét, ruồng bỏ, dù yêu đến mấy cũng sẽ có ngày lòng nguội lạnh.

Nếu phạm phải những điều đàn ông ghét này bạn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ tầm thường, vô vị và không còn nhận được tình yêu thương từ đối phương. 

4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt - Ảnh 1
Nếu quá an phận, dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có và chưa bao giờ nỗ lực để có được cuộc sống tốt đẹp hơn bạn sẽ dần trở nên 'rẻ tiền' - Ảnh minh họa: Internet

Quá an phận

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn tìm được cây tùng cây bách để mình tựa nương. Vậy nhưng, chị em đừng vì lấy được người chồng tử tế, thành công mà lơi lỏng việc phấn đấu cho sự nghiệp riêng của mình. Phấn đấu để phát triển, thăng tiến trong công việc chính là chất men say khiến bạn trở thành người phụ nữ thông minh, bản lĩnh trong mắt đàn ông.

Ngược lại, nếu quá an phận, dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có và chưa bao giờ nỗ lực để có được cuộc sống tốt đẹp hơn bạn sẽ dần trở nên “rẻ tiền”. Hãy nhớ, nếu ngừng học hỏi bạn sẽ khiến bản thân “mất giá” không phanh. 

4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt - Ảnh 2
Nếu ngay đến bản thân mình cũng không thể chăm sóc tử tế, luôn tìm đến người khác để ỷ lại thì đàn ông dù muốn cũng chẳng thể xem trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Quá phụ thuộc vào đàn ông

Không chỉ phụ thuộc về tài chính, phụ nữ nếu quá dựa dẫm cũng sẽ khiến đàn ông cảm thấy phải mang gánh nặng trên vai, vô cùng mệt mỏi. Việc gì có thể tự làm, có thể tự giải quyết, sắp xếp bạn đừng làm phiền đến người khác.

Nếu ngay đến bản thân mình cũng không thể chăm sóc tử tế, luôn tìm đến người khác để ỷ lại thì đàn ông dù muốn cũng chẳng thể xem trọng bạn. Thậm chí, anh ấy sẽ chán ghét muôn phần, yêu mấy cũng thay lòng đổi dạ. 

4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt - Ảnh 3
Hãy nhớ, nếu bạn không biết nhiều thì nhất định phải biết điều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ “hàm hồ”

Đàn ông sợ nhất là mẫu phụ nữ không chịu nói lý lẽ, dù sai rành rành nhưng vẫn “cãi chày cãi cối”, dùng nước mắt làm vũ khí để lấn át đối phương. Những giọt nước mắt cá sấu kia có thể khiến đàn ông mủi lòng lần một lần hai nhưng nếu lạm dụng ắt sẽ khiến chàng khinh thường bạn ra mặt.

Là phụ nữ, đừng ỷ mình là phái yếu mà hành xử quá quắt, cũng đừng đưa ra những đòi hỏi vô lý. Hãy nhớ, nếu bạn không biết nhiều thì nhất định phải biết điều. 

4 việc làm khiến phụ nữ trở nên rẻ tiền, bị đàn ông ghét bỏ, khinh thường ra mặt - Ảnh 4
Nếu tự đóng vai nạn nhân trong khi bản thân mới là người xấu xa thì đàn ông bao dung đến mấy cũng khó lòng chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Thích “đóng vai nạn nhân”

Khi tình yêu đủ sâu đậm, khi vợ chồng đủ thấu hiểu quan tâm nhau phụ nữ sẽ chẳng giấu đàn ông bất cứ điều gì về cuộc sống của mình. Cãi nhau với đồng nghiệp, hậm hực với bạn bè,… những buồn vui trong cuộc sống bạn đều chia sẻ với người đàn ông mình yêu.

Thế nhưng, nếu trong những câu chuyện mà bạn chia sẻ đều nhuốm màu dối trá, bạn liên tục kể xấu người khác, tự đóng vai nạn nhân trong khi bản thân mới là người xấu xa thì đàn ông bao dung đến mấy cũng khó lòng chấp nhận.

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