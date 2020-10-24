3 ‘điểm yếu chí mạng’ của đàn ông, phụ nữ thông minh chớ dại sờ vào kẻo tan cửa nát nhà

Phụ nữ yêu 24/10/2020 16:26

Nếu là phụ nữ thông minh bạn chớ dại dột động vào những điểm yếu chí mạng này của đàn ông, nếu không đừng trách vì sao hôn nhân tan vỡ, chồng trở mặt thờ ơ.

Nếu phụ nữ nông cạn thường xuyên sờ vào những tử huyệt này của đàn ông thì phụ nữ thông minh tuyệt nhiên không chạm vào. 

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Dù vợ chồng xích mích, bạn đời làm điều gì khiến mình phật ý phụ nữ hãy chờ đến khi về đến nhà hẵng đóng cửa bảo nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sĩ diện

Với đàn ông, sĩ diện được ví như mạng sống, họ có thể làm tất cả mọi điều để bảo vệ danh dự, lòng tự tôn của mình. Thế nên, nếu bị vợ làm cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ đàn ông sẽ xấu hổ, bực tức và hậm hực vô cùng.

Họ sẽ kết tội vợ là kẻ không biết điều, chà đạp lên lòng tự tôn của chồng, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vậy nên, dù vợ chồng xích mích, bạn đời làm điều gì khiến mình phật ý phụ nữ hãy chờ đến khi về đến nhà hẵng đóng cửa bảo nhau.

“Chuyện bé xé ra ta”, lớn tiếng chửi bới, quát tháo và hơn thua với chồng trước mặt người khác chính là sai lầm khiến phụ nữ khờ dại trở nên đáng ghét trong mắt bạn đời. 

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Nếu luôn bày mưu tính kế để đòi ra riêng thì bạn không chỉ bị mẹ chồng ghét mà chồng cũng sẽ có cái nhìn khác về người phụ nữ đầu ấp tay gối - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng

Đàn ông có 3 người phụ nữ quan trọng nhất đời, đấy chính là mẹ, vợ và con gái. Cũng theo thứ tự trên, đàn ông xem trọng người phụ nữ sinh ra mình, người phụ nữ mình yêu và người phụ nữ mình sinh ra. Thế nên, mẹ chồng là phạm trù bất khả xâm phạm, vị thế của mẹ chồng trong tâm trí đàn ông cũng thế.

Phụ nữ đừng cố gắng chứng minh bản thân quan trọng với bạn đời bằng những câu hỏi nông cạn như “khi em và mẹ cãi nhau anh sẽ đứng về phía ai”, hay “anh phải bảo vệ em, em luôn đúng, mẹ luôn sai anh hiểu chưa”… Bởi sự ích kỷ, so sánh khập khiễng ấy chỉ khiến chồng nhận ra sự toan tính, thích hơn thua của bạn mà thôi.

Hãy nhớ, nếu không thật tâm đối đãi tử tế với mẹ chồng, không cố gắng dung hòa cuộc sống chung với gia đình chồng mà luôn bày mưu tính kế để đòi ra riêng thì bạn không chỉ bị mẹ chồng ghét mà chồng cũng sẽ có cái nhìn khác về người phụ nữ đầu ấp tay gối.

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Đừng để bạn đời cảm thấy mình đang bị vợ chê bai kẻo chàng tự ti, chẳng còn chút hứng thú khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng giường chiếu

Chuyện gối chăn là điều vô cùng tế nhị, kỹ năng giường chiếu của đàn ông lại càng là những thông tin phụ nữ nên giữ kín. Hãy nhớ, đàn ông nào cũng ngầm lấy khả năng khiến đối tác trên giường thỏa mãn để chứng minh bản lĩnh của mình.

Nếu chưa hài lòng, nếu chàng làm điều gì khiến bạn không thích thì phụ nữ khôn ngoan hãy khéo léo nói cho anh ấy biết để cả hai có thể cải thiện chất lượng đời sống gối chăn. Đừng để bạn đời cảm thấy bản thân đang bị chê bai kẻo chàng tự ti, chẳng còn chút hứng thú khi gần gũi vợ.

Ngoài chuyện ấy, đàn ông cũng rất mệt mỏi khi bị vợ mang ra so sánh với đàn ông khác. Chồng chị A mua cho chị ấy đồng hồ đắt tiền vào ngày sinh nhật, chồng bạn B tặng bạn ấy chai nước hoa mà em cũng thích từ lâu, bạn trai C mua cho cô ấy cả chiếc xe, còn anh chẳng bao giờ lãng mạn được như thế... chính là những câu nói tự bóp chết hôn nhân mà phụ nữ nông cạn không hề hay biết.

5 dấu hiệu vạch mặt đàn ông trăng hoa, chỉ đang chơi đùa với tình cảm của bạn

5 dấu hiệu vạch mặt đàn ông trăng hoa, chỉ đang chơi đùa với tình cảm của bạn

Muốn biết đàn ông tệ bạc hay thật tâm đối đãi với mình phụ nữ chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây là đủ.

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