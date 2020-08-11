Những điều ‘trời ơi, đất hỡi’ phụ nữ hiền lành thường gặp, còn đàn bà hư vẫn sống một đời yên ổn

Phụ nữ yêu 11/08/2020 05:00

Ai cũng nghĩ phụ nữ hiền lành sẽ được hạnh phúc, bình yên nhưng thực tế ai sống cuộc đời như Tấm thường gánh chịu nhiều đắng cay, khổ sở.

Dưới đây là những điều phụ nữ hiền lành thường gặp, còn đàn bà hư lại sống vui vẻ, không gặp bất cứ bất trắc gì.

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Phụ nữ hiền lành thường gặp điều này - Ảnh minh họa: Internet

Bị chồng xem thường

Người phụ nữ dại thường bị chồng xem thường vì quá hiền lành. Họ lúc nào cũng nghe lời chồng sắp đặt nên thường đánh mất tiếng nói trong gia đình. Vì vậy mà trong lòng chồng, bạn chỉ là osin chứ không phải là người phụ nữ mà họ yêu thương nhất. 

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Phụ nữ đừng để ai xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ bản lĩnh hãy chứng tỏ cho chồng thấy mình đáng được tôn trọng. Trước hết là phải làm việc, kiếm tiền và thoải mái đưa ra ý kiến. Đừng chuyện gì cũng gật đầu làm theo ý chồng muốn. Đôi khi bạn cũng phải lên tiếng và bày tỏ quan điểm của mình để chồng không còn tư tưởng xem thường vợ.

Bị so sánh, chê bai

Khi lấy chồng, phụ nữ đừng hiền lành quá mà thiệt thân. Bạn đừng để chồng so sánh mình với bất cứ người phụ nữ nào khác. 

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Phụ nữ đừng để ai so sánh - Ảnh minh họa: Internet

Muốn như vậy, bạn phải làm đẹp, tân trang bản thân và có nét khí chất riêng của mình. Khi đó chẳng có người chồng nào so sánh vợ với đồng nghiệp, bạn bè mà anh ấy thường tiếp xúc. Vả lại khi có người vợ xinh đẹp, duyên dáng, đàn ông sẽ tự động yên vị ở nhà.

Bị chồng bỏ rơi

Hầu như đàn bà hiền lành thường bị chồng bỏ rơi. Còn đàn bà hư lại sống vui vẻ, bình yên mỗi ngày. Vì đàn ông thường thích những người cá tính. Họ thích ở bên cạnh người có thể tranh luận với mình chứ không phải người hiền như cục đất, bảo gì làm nấy.

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Khi quá hiền lành, bạn sẽ bị bỏ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường cả thèm chóng chán. Họ lấy người hiền lành làm vợ để ổn định cuộc sống, nhưng sẽ say mê người hư hỏng, cá tính. Thế nên phụ nữ hãy hư một chút để cuộc sống bình yên hơn, đừng hiền lành quá mức mà khiến người khác xem thường.

Bạn nên nhớ cuộc sống hiện thực không giống cổ tích. Người hiền lành chỉ mang lại tổn thương cho mình, chỉ có những người mạnh mẽ, bản lĩnh mới tự bảo vệ mình trước mọi sóng gió.

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Từ khóa:   phụ nữ dại vợ xinh đẹp đàn bà hiền lành

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