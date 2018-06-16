Những điều phụ nữ phải giả vờ ‘ngốc nghếch’ mới được chồng yêu thương và cung phụng như bà hoàng

Nhiều người nghĩ chỉ có đàn bà giỏi giang mới được chồng yêu thương và tôn trọng. Tuy nhiên trên thực tế phụ nữ càng khôn ngoan, giỏi giang càng chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ có phụ nữ ngốc mới hạnh phúc thật sự. Đây là những điều phụ nữ phải giả vờ ngốc để yên nhờ tấm thân.

Xã hội ngày nay nam nữ bình đẳng, ai cũng có khả năng kiếm tiền như nhau. Nhưng một người phụ nữ thông minh phải biết cách giả ngốc một chút. Chẳng hạn, dù làm nhiều tiền hơn chồng, bạn cần tìm cách nâng cao giá trị và lòng tự trọng của chồng. Chắc chắn bạn sẽ được chồng yêu thương, nuông chiều. Bởi khi người đàn ông cảm nhận đầy đủ sự tôn trọng từ vợ, anh ấy có thể thoải mái thể hiện bản lĩnh trong chính ngôi nhà của mình mà không phải đi đâu cả. Một người vợ khôn ngoan nên biết cách tạo điều kiện giúp chồng bộc lộ được khả năng, bản lĩnh. Đừng suốt ngày chê bai chồng vô dụng, không kiếm tiền giỏi bằng mình. Thế nên, hãy cứ để chồng bạn là người kiếm tiền giỏi nhất, là người trụ cột trong gia đình và là người chồng, người cha tuyệt vời như những gì anh ấy mong muốn.

Đôi khi thua kém chồng một chút cũng chẳng sao - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi giả vờ ngốc nghếch, thua chồng một chút cũng không chết ai. Đây là cách khôn ngoan giúp bạn lấy được trái tim của anh ấy một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất. Một người vợ thông minh luôn biết lùi về sau để làm hậu phương cho chồng. Thậm chí trước mặt mọi người, bạn không ngại tâng bốc, khen ngợi chồng. Chuyện này không có gì quá đáng cả, chẳng qua là bạn tự hào và luôn xem chồng bạn là người giỏi nhất. Điều này vừa có thể bảo vệ lòng tự trọng, tạo nguồn động lực cho đàn ông, vừa là điều kiện để chồng yêu bạn hết lòng.

Có những việc bạn có thể quyết định nhưng hãy nhường chồng

Nhường chồng quyết định mọi thứ là điều khôn ngoan phụ nữ nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Dù gì anh ấy cũng là trụ cột trong gia đình. Thế nên ít nhất bạn phải cho anh ấy quyền đưa ra cách giải quyết những vấn đề trong gia đình. Chẳng hạn như việc cho con học trường nào, ở đâu, hoặc gia đình sẽ đi du lịch những nơi nào trong mùa hè này. Chắc chắn những điều đó bạn có thể quyết định được nhưng hãy hỏi ý kiến của chồng. Nghe xem anh ấy muốn gì và để anh ấy đưa ra quyết định. Bạn đừng dại mà ra lệnh cho chồng phải làm như thế này, phải như thế kia. Bởi vì đàn ông ghét những lời ra lệnh của người khác. Họ dễ nổi cáu khi vợ suốt ngày ra lệnh cho mình.

Lời nói dối ngọt ngào

Có những lời nói dối sẽ trở nên vô hại nếu có mục đích tốt. Nếu muốn được chồng yêu thương, đôi khi bạn cũng phải biết nói dối một chút. Như việc bạn không khéo léo trong nấu ăn, nhưng lại muốn làm cho chồng một bữa tiệc thịnh soạn. Bạn có thể ra ngoài cửa hàng và mua những món đó về rồi tự trang trí, bày biện lại. Thậm chí có thể nói những món đó do bạn làm, đây hoàn toàn là lời nói dối có thiện chí. Bởi bạn thật sự quan tâm đến chồng, muốn anh ấy có một bữa ăn thật ngon nên mới hành động như vậy. Dù vô tình phát hiện chuyện này, anh ấy cũng sẽ thích thú. Quan trọng là tấm lòng của bạn và anh ấy đã cảm nhận được đủ đầy tình yêu đó. Đảm bảo anh ấy sẽ thương yêu bạn hết mực, không bao giờ muốn rời xa.