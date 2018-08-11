Những điều làm nên một cô vợ 'báu vật', chắc chắn đàn ông khôn sẽ không để mất

Phụ nữ yêu 11/08/2018 10:46

Dưới đây là những đặc điểm của cô vợ 'báu vật', có cho tiền đàn ông cũng không dám để mất, đảm bảo không bao giờ ham muốn của lạ.

Phụ nữ là phúc khí làm cho gia đình trở nên thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Nếu sở hữu những đặc điểm này, chắc chắn bạn là báu vật có một không hai, chồng sẽ ôm khư khư bên người sợ mất.

1. Một người có thể cùng chồng vượt qua những khó khăn. Dù nghèo hèn hay giàu sang, bạn cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nếu chồng sa cơ thất thế, vợ cũng một lòng ở bên chăm lo, động viên. Đàn ông nên quý trọng người phụ nữ này. Bởi đến nghèo cô ấy còn không sợ thì chẳng có gì khiến cô ấy thay lòng đổi dạ.

2. Biết cách quản lý tiền cho chồng, chỉ có thêm chứ không thất thoát đồng nào. Cô ấy không dám tiêu hoang, khi muốn mua gì cũng cân nhắc thật kỹ càng. Tiền lương chồng đưa mỗi tháng đều gửi ngân hàng không tiêu xài riêng cho bản thân. Đây là một người vợ giỏi giang, đàn ông nên giữ thật kỹ.

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Vợ khôn ngoan luôn biết cách giữ thể diện cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết cân bằng cuộc sống giữa mẹ chồng và nàng dâu, là người vợ hiền, dâu thảo. Cô ấy luôn biết lấy lòng mẹ chồng, khiến cho mối quan hệ này không bao giờ căng thẳng khiến chồng khó xử. Bởi cô ấy biết khi xảy ra xung đột hay mâu thuẫn, người đứng giữa sẽ vô cùng mệt mỏi. Điều đó thể hiện người vợ này biết lo nghĩ cho chồng, không muốn đẩy anh ấy vào tình thế khó nhằn.

4. Ngoan hiền ở nhà, ra ngoài biết nói chuyện giữ thể diện cho chồng. Đây là điều mà phụ nữ cần học tập để chồng tự hào về bạn hơn. Bởi đàn ông có lòng tự trọng rất lớn, anh ấy muốn được vợ ca ngợi và tự tin nói về mình trước mắt mọi người. Vợ thông minh sẽ biết khen ngợi chồng và an ủi mỗi khi anh ấy gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bởi họ biết chồng đã quá áp lực trong công việc, điều anh ấy cần là một câu hỏi han, cử chỉ quan tâm thân mật.

Những điều làm nên một cô vợ 'báu vật', chắc chắn đàn ông khôn sẽ không để mất - Ảnh 2
Chung thủy là đức tính nhất định phải có ở người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

5. Có thể vị tha cho những lỗi lầm của chồng. Đây là đức tính một người phụ nữ phải có, bởi có những giây phút trong cuộc đời, đàn ông sẽ yếu lòng. Khi đó họ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà sa ngã. Vì vậy điều một người vợ khôn ngoan nên làm đó là bao dung chồng. Tuy nhiên một người thông minh sẽ biết cách bao dung thế nào cho đúng. Bao dung cho chồng không đồng nghĩa với việc tha thứ cho anh ấy quá nhiều lần. Sau những lần tha thứ, bạn phải biết cách để chồng nhận ra lỗi lầm của mình. Đừng mù quáng tha thứ hết lần này đến lần khác, chỉ khiến anh ấy xem nhẹ bạn mà thôi.

6. Một người phụ nữ đảm đang. Đàn ông cần một người biết quan tâm, vun vén gia đình, chăm sóc nhà cửa và con cái. Họ thích ngắm nhìn những cô nàng nóng bỏng nhưng sẽ cưới một người công dung ngôn hạnh. Thế nên phụ nữ vừa phải biết kiếm tiền vừa phải biết nấu ăn và chăm lo nhà cửa. Có vậy chồng mới quấn quýt ở bên không bao giờ rời xa.

Những điều làm nên một cô vợ 'báu vật', chắc chắn đàn ông khôn sẽ không để mất - Ảnh 3
Một người thông minh phải biết giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

7. Là nữ cường, vừa giỏi việc nhà, vừa biết cách giúp chồng vượt qua khó khăn trong công việc. Một người phụ nữ khôn ngoan phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cân bằng giữa việc công và việc tư để chồng vừa nể vừa yêu. Vả lại đàn ông vốn rất thích những phụ nữ tự lập, vừa biết cách kiếm tiền lại vừa làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền.

8. Chung thủy là yếu tố chắc chắn phải có ở người phụ nữ. Nỗi đau và sỉ nhục lớn nhất của một người đàn ông đó là bị phản bội. Họ khó chấp nhận một người vợ không đàng hoàng, đứng núi này trông núi nọ. Đàn ông có thể cưới một người có nhiều khuyết điểm, thậm chí không đẹp, nhưng nhất định phải chung thủy.

9. Phụ nữ có trái tim nhân hậu là báu vật trời ban cho đàn ông. Họ luôn đối đãi với mọi người tốt và chân thành trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Khi có tấm lòng nhân hậu, bạn được mọi người yêu mến, chồng trân trọng.

 

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