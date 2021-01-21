Những câu thả thính hay ngọt lịm tan chảy trái tim bao người 

Hiện nay, không ít những trường hợp đã “thoát ế” ngay chỉ trong một status thả thính, bày tỏ tình cảm cực chất, làm đối phương tan chảy. Và như thế đã thành công để mang về một con gấu ấm áp 37,5 độ C cho mùa đông không lạnh.

Bạn đang cô đơn và cảm thấy lạnh lẽo ư? Trên chặng đường đã qua bạn vẫn lẻ bóng một mình. Tại sao lại thế? Sống ở cái thời đại người người lướt facebook, zalo làm quen với nhau vô cùng dễ dàng. Thế mà khi mùa đông gần về, cái khí lạnh lại cào xé nỗi cô đơn bấy lâu, cảm giác thèm được ôm ai đó mỗi ngày một trào dâng. Nhưng mà ngặt nỗi bạn vẫn chưa có người yêu, mặc dù luôn miệt mài cưa cẩm nhắn tin sáng, trưa, chiều tối đều đặn từ ngày này qua ngày khác. Cách này xưa rồi. Bây giờ muốn khiến crush chú ý đến mình thì phải làm khác đi, phải rắc những câu thả thính hay đầy muối mặn, có thế thì khả năng thoát ế mới cao.

Đặc biệt với phái nữ, đứng trước người con trai mình thích, đừng bao giờ lưỡng lự không biết có nên chủ động tán tỉnh hay im lặng chờ đợi để rồi hối tiếc. Thay vào đó hãy chủ động “cầm cưa”, nhưng hãy cầm một cách thật khéo léo, khiến chàng đổ đứ đừ mà vẫn không mất giá trong mắt mọi người. Dùng những câu thả thính, chính là bí quyết giúp nàng làm được điều này.

Do đó khi mà crush một ai đó, nhưng mà không có cơ hội và đủ dũng khí để đứng trước mặt người ta để bày tỏ. Lúc này, thả thính là một chiêu thức tuyệt vời để thổ lộ tình cảm. Bạn hãy học ngay mấy câu thả thính cực chất sau đây. Chắc chắn nếu không vạn tiễn xuyên tâm thì cũng khiến trái tim người ấy thổn thức. Biết đâu đó, sau câu thả thính thính ấy chàng và nàng sẽ thuộc về nhau.

Thả thính cũng là phương thức giúp bạn kiếm tìm người yêu

Mấy câu thả thính như “Bầu trời xanh, làn mây trắng. Anh yêu nắng hay yêu em? hay là “Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em thôi.” Mấy câu này xưa lắm rồi. Phải dùng những câu “chất” hơn thế, có sức sát thương mạnh hơn thì chàng mới đổ. Điển hình như là:

Cuộc đời có hàng ngàn cám dỗ nhưng em chỉ cần bến đỗ là anh thôi.

Mặc dù đã lớn nhưng em vẫn muốn được lì xì, nhận phong bì, nhận cả người yêu.

Người ta thì chờ năm mới còn em chỉ chờ anh tới mà thôi.

Năm mới em vẫn một mình, nếu anh cũng thế thì mình yêu đi.

Tết này bánh kẹo đầy đủ, cơ mà ngọt nhất vẫn là yêu anh.

Anh chỉ việc yêu em còn thế giới cứ để em lo.

Trời thu đẹp nhất về đêm, còn đời em đẹp nhất là thêm anh vào.

Thức khuya em tỉnh bằng trà, yêu anh em trả bằng tình được không?

Trái tim em vốn hỗn độn, sao anh còn đến làm lộn xộn thêm.

Cuộc đời này chắc chắn không như ý anh muốn, vậy em sẽ như ý anh muốn.

Các nàng thả thính khiến trái tim chàng thổn thức (Ảnh minh họa: Internet)

Với những câu thả thính này sẽ làm cho trái tim đang cô đơn của các chàng trai ít nhiều sẽ bị “sốt nhẹ” đấy. Đây cũng là cách “bật đèn xanh” rất tinh tế để chàng cảm tự cảm nhận. Cuối cùng chính chàng sẽ là người nói ra điều mà các nàng muốn nghe.

Do đó, các nàng muốn nhanh chóng thoát ế thì phải áp dụng ngay những câu thả thính cực nhất, cực độc như trên. Ngày thoát kiếp FA sẽ không còn xa nữa đâu.

Khác hoàn toàn với các bạn nữ, nam giới thả thính phải thật phong cách. Bởi tạo hóa sinh ra đàn ông là để chinh phục. Vì vậy, để “cưa đổ” một cô gái thì không nên quá vồ vập, không lộ liễu mà phải thông minh. Biết phát tín hiệu từ xa để thu hút sự chú ý của đối phương mà không bị cho là đào hoa hay lăng nhăng. Chính vì vậy, phái mạnh phải nỗ lực rất nhiều để nắm được trái tim người con gái mình thích.

Khi thả thính phải thể hiện là vì yêu mà đến, chứ không phải vì nhiều điều khác như đẹp, giàu có… chi phối. Chính vì vậy, khi cánh mày râu thả thính cần phải chọn những câu thật chất và chân thành và vô cùng ngọt ngào như là:

Thả thính ngọt lịm, khiến nàng đổ ngay

Anh chỉ muốn ở bên em hai lần, đó là bây giờ và mãi mãi.

Anh đang cố hết sức để ngủ, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em.

Anh biết có rất nhiều cách khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng với anh cách nhanh nhất là được ở bên em.

Em ơi gió lạnh gần kề, em mau thu xếp mà về bên anh.

Tay anh đây ấm lắm, em muốn nắm thử không?

Anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em để mang lại hạnh phúc cho em.

Em dễ thương quá, dễ thương thế chỉ muốn giấu đi không cho ai biết thôi.

Anh không thích thế giới này, nhưng vẫn bước vào vì chỉ muốn bên em.

Chưa được cho phép mà đã tự ý thích em, anh xin lỗi nhé.

Những câu thả thính ngọt ngào dễ thương này chắc rằng sẽ khiến cho biết bao cô nàng phải phải mất ăn mất ngủ khi đọc được. Bạn sẽ nhanh chóng xác lập được mối quan hệ tình cảm cho riêng mình.

Có thể nói thả thính là cách phát tín hiệu yêu thương trên diện rộng vô cùng hiệu quả. Không chỉ gieo niềm tin và cảm nhận cho đối phương mà còn có thể dụ dỗ, lôi kéo, hấp dẫn ai đó để làm cho họ thích mình và từ đó nảy sinh tình cảm. Những người nhận tín hiệu cũng ngầm hiểu rằng khi người ta thả thính có nghĩa là đang muốn người khác quan tâm chú ý đến mình.

Ai là người dễ bị dính thính nhất?

Thông thường những ai đang cô đơn, chưa có người yêu sẽ dễ rung động nên dễ bị dính thính nhất. Đặc biệt, họ rất dễ dính thính của các cao thủ tình trường có nhiều kinh nghiệm trong việc thả thính. Nguyên nhân là do khi cô đơn, chỉ có một mình người ta thường rất khát khao tình yêu, muốn dâng hiến hết cho tình yêu, yêu chân thành một người. Cộng với những câu thả thính của đối phương quá đỗi ngọt ngào, chân thành đã chạm đến tần số trái tim, khiến họ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời. Chính vì vậy mà những người này dễ bị dính thính, tự cho mình là kẻ được yêu, được tỏ tình.

Những người đào hoa hoặc cô đơn dễ bị dính thính

Bên cạnh những người cô đơn thì những anh chàng và cô nàng quá đào hoa cũng rất dễ dính thính. Vì đào hoa nên họ rất nhạy cảm với những câu tình cảm, thả thính sướt mướt. Dù đã có người yêu nhưng họ vẫn muốn kiếm thêm vài “lốp” dự phòng. “Đào hoa” dường như là căn bệnh mạn tính, họ luôn muốn thêm nếm chứ không bao giờ muốn bớt. Do đó mà họ luôn muốn bước tới, khám phá đối phương.

Tuy nhiên, “thính” không phải lúc nào cũng là thính thơm, đôi khi xen lẫn là những liều thính độc. Bởi cũng có những người “thả thính” không có tình cảm thật đối với đối phương. Họ thích những quan tâm, cử chỉ thân mật yêu thương nhưng lại không coi đó là tình yêu nam nữ. Họ không thật sự yêu thích nhưng lại luôn gieo niềm tin cho đối phương. Do đó, sau khi biết được điều này những người dính thính sẽ cảm thấy đau khổ và mất niềm tin ghê gớm. Vì vậy, các bạn hãy xem xét thật cẩn trọng trước khi bị dính thính.

Bạn hãy cẩn thật với thính của đối phương rải

Qua đây có thể thấy được sử dụng những câu thả thính hay cũng có hai mặt. Vừa có tác dụng “xóa ế, giảm buồn”, nhưng đâu đó cũng xuất hiện hành động lừa gạt tình cảm và niềm tin của người khác. Vì vậy, các anh chàng, cô nàng đang một mình lẻ bóng phải cẩn thận với các hành động “rải thính, quăng thính” của đối phương nhé!