Những câu nói 'ngu ngốc' gây tổn thương sâu sắc cho vợ, chồng tuyệt đối đừng nên nói

Hôm chiều thứ bảy tầm khoảng 4 giờ, có một cặp vợ chồng đến cửa hàng của tôi để mua quần áo. Vừa bước chân vào cửa, anh chồng đã lớn tiếng.

Chị vợ hơi lo lắng nói với tôi muốn mua đầm đi đám cưới bạn. Tôi tươi cười chọn cho chị ấy những bộ đầm thời thượng nhất. Chị cầm lấy đi vào trong thay. Ít phút sau, vén chiếc màn che, chị bước ra hỏi anh.

Anh liền trả lời.

- Đầm thì cái nào cũng như nhau thôi, lựa nhanh đi rồi về. Đúng là phụ nữ làm gì cũng lề mề.

Nụ cười trên môi chị tắt hẳn, cúi đầu đi vào trong thay nhanh bộ quần áo ban đầu rồi mang ra cho tôi gói lại chiếc đầm kia. Đến khi trả tiền, anh đi nhanh ra cửa dắt xe đợi sẵn. Chị thở dài móc tiền trong ví trả rồi rời đi. Tôi liền hỏi.

- Chị không thử những bộ đồ khác sao? Thử đi rồi quyết định cũng được mà.

Chị lắc đầu cười hiền.

- Thôi, mắc công để ảnh đợi rồi có chuyện nữa. Chị không biết đi xe nên nhờ ảnh chở đi vậy mà cũng cằn nhằn nãy giờ.

Nói xong chị xách túi quần áo rời đi. Câu chuyện của chị khiến tôi nghĩ mãi. Phận đàn bà lấy nhầm chồng đã khổ, lấy nhầm người không tâm lý lại càng tủi thân trăm bề. Các ông à! Vợ là để yêu thương chứ không phải osin hay người dưng, không phải muốn đối xử sao cũng được. Cô ấy cũng biết tổn thương, cũng buồn vui như những người khác thôi. Đừng vô tâm nữa, đừng nói những lời cộc cằn này kẻo cô ấy thương tổn.

“Em giống y như mẹ em”

Đây là không chỉ là câu nói xúc phạm vợ mà còn thiếu tôn trọng mẹ vợ. Khi vợ chồng cãi nhau, bạn đừng bao giờ lôi các vị phụ huynh vào cuộc tranh luận. Điều đó không chỉ ảnh hưởng để tình cảm vợ chồng mà còn gây mất hòa khí hai bên gia đình thông gia. Nếu vợ sai, hãy nói những lời nhẹ nhàng để cô ấy nhận ra lỗi của mình. Tuyệt đối đừng mắng chửi cô ấy bằng những lời lẽ kiểu này.

Khi vợ chồng cãi nhau, đừng dại kéo phụ huynh vào cuộc xung đột này - Ảnh minh họa: Internet

“Em có nhiều quần áo, giày dép lắm rồi, mua làm gì nữa, phụ nữ chỉ làm trò vớ vẩn”

Niềm vui trong cuộc sống của phụ nữ là kiếm tiền, mua sắm và chưng diện. Nếu bạn không thể mua cho cô ấy chiếc đầm hay chiếc túi đẹp, cũng đừng vội cho đó là trò vớ vẩn. Có thể đàn ông xem câu nói đó là chuyện bình thường, nhưng lại là câu có tính sát thương cao đối với phụ nữ. Mỗi người đều có sở thích riêng, nếu yêu phải tôn trọng nhau. Đàn ông có sở thích muốn lê la nhậu nhẹt, đàn đúm cùng bạn bè, còn đàn bà thích mua sắm, chưng diện. Nếu đã sống chung một nhà, hãy chấp nhận khuyết điểm của nhau, đừng chì chiết đối phương.

“Đó không phải là điểm xấu nhất của em, còn nhiều điểm xấu hơn nữa”

Đây là câu nói tưởng chừng đùa cợt nhưng lại kém duyên nhất. Đàn ông không nên nói những câu như thế này. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ chỉ muốn đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình. Họ không thể chịu được bản thân trở nên xấu xí trước mặt người khác. Đàn ông nên nhớ, bạn có thể nói đùa nhưng tuyệt đối đừng mang nhan sắc hay tuổi tác của phụ nữ ra trêu đùa.

“Em lề mề suốt cả buổi chiều mà chỉ chọn được bộ quần áo thế này thôi hả?”

Phụ nữ luôn muốn chỉn chu và xinh đẹp khi đi ra ngoài, vì cô ấy không muốn chồng mất mặt. Bởi vậy, đàn ông đừng nói với vợ những lời chỉ trích như vậy. Hãy dành cho cô ấy lời khen, dù là giả dối. Nên nhớ, những điều vợ làm là muốn giữ thể diện cho người chồng của mình thôi.