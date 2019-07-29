Những câu nói của người đàn ông vô tâm không bao giờ có thể thay đổi

Phụ nữ yêu 29/07/2019 05:26

Có những người đàn ông vô tâm vì thật sự đã không còn yêu vợ. Đã thế thì dù bạn có cố gắng chịu đựng thì cũng vô ích, vì họ sẽ không bao giờ thay đổi được...

Người đàn ông vô tâm không bao giờ thay đổi sẽ thường nói những câu này.

“Em nói nhiều quá”

Ở cạnh người chồng vô tâm, nhiều người vợ sẽ trở nên nói nhiều hơn. Vì họ biết chồng sẽ không nhớ, nên luôn cố gắng chia sẻ nhiều lần để chồng nhớ. Nhưng thay vì ghi nhớ những gì vợ nói, muốn chồng nhớ để làm thì họ lại trở nên cáu gắt, khó chịu. Thay vì lắng nghe, họ sẽ trách vợ nói nhiều. Thay vì nhớ, cuối cùng họ vẫn quên. Và thay vì muốn hiểu vợ hơn, họ lại chỉ thấy ở vợ tật xấu nói nhiều.

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Với kiểu đàn ông vô tâm này, phụ nữ dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu đàn ông vô tâm này, phụ nữ dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Vì anh ta không muốn nghe, không muốn thay đổi nên sẽ không bao giờ có thể đổi thay.

“Anh là vậy đó, em đừng cố thay đổi anh”

Nếu bạn đủ quan trọng, đàn ông sẽ cố gắng thay đổi vì bạn. Nếu đàn ông yêu bạn đủ nhiều, bạn sẽ không phải cố nhẫn nhịn để thay đổi họ. Bởi thế, nếu đàn ông đã vô tâm và không muốn thay đổi thì chính là vì bạn chưa đủ quan trọng và anh ta đã không còn yêu bạn đủ nhiều.

Có những người đàn ông vô tâm mãi mãi không thể khác đi, vì người phụ nữ bên cạnh đã không còn là người anh ta cần và yêu nhất. Trên đời này, không có đàn ông vô tâm hoài, chỉ có đàn ông đã không còn quý trọng bạn. Bởi thế, bạn đừng mong nước mắt và nỗi thất vọng của mình có thể khiến anh ta khác đi.

“Có vậy mà em cũng buồn?”

Đàn ông yêu thương bạn sẽ không vô tâm với nỗi buồn của bạn. Dù anh ấy không thể hiện quá nhiều nhưng vẫn sẽ cố gắng để bạn không buồn thêm lần nào nữa. Đối với tình yêu thật sự, đàn ông lạnh lùng đến mấy cũng sẽ mềm lòng.

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Đàn ông yêu thương bạn sẽ không vô tâm với nỗi buồn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, kiểu chồng vô tâm mải miết với nước mắt, nỗi buồn của bạn thì có lẽ là vì anh ta thật sự không còn quý trọng bạn. Bạn khóc bao lần, buồn bao bận nữa thì anh ta cũng không thấy mình sai. Thay vào đó, anh ta chỉ thấy bạn thật phiền phức, mau nước mắt, thậm chí sẽ chán ghét bạn.

Có một kiểu đàn ông vô tâm tàn nhẫn nhất, chính là khi anh ta không còn yêu bạn nữa. Đã thế thì làm sao còn có thể thay đổi được nữa?

“Anh thấy mình không sai gì cả”

Người vô tâm vì hết thương bạn thì không bao giờ thấy bản thân sai. Anh ta luôn thấy mình đúng, ngay cả khi vì anh ta mà bạn đã chịu tổn thương rất lớn. Nhưng nếu còn yêu bạn, thì dù có vô tâm đàn ông cũng sẽ có lúc nhận ra bạn đã chịu đựng nhiều thế nào. Tàn nhẫn nhất là đàn ông đã hết yêu, sự vô tâm lúc đó không còn là vô tình, mà là cạn tình thật sự.

Bởi thế, bạn cố gắng để chứng minh một người đàn ông hết yêu mình sai cũng chẳng được gì. Vì sai hay đúng cũng không quan trọng khi bạn đã tổn thương nhiều, và người ta thì hoàn toàn không thể thấy.

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Đàn ông vô tâm vì hết thương bạn thì không bao giờ thấy bản thân sai - Ảnh minh họa: Internet

Có những kiểu đàn ông vô tâm bạn có thể tha thứ, có thể chịu đựng, có thể đợi chờ họ. Nhưng nếu họ vô tâm vì thật sự không còn coi trọng bạn thì có lẽ bạn đừng tốn thêm thời gian vì họ. Bởi dẫu bạn chịu đựng và tổn thương nhiều thế nào nữa, họ cũng sẽ không vì bạn mà đổi thay. Sự thật là vậy, nên hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn nhé phụ nữ!

Đừng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm, vì bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng

Đừng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm, vì bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng

Đợi chờ đàn ông vô tâm thay đổi là điều vô vọng nhất trong đời phụ nữ. Bởi nếu từ đầu họ trân trọng bạn thì đã dành hết tình cảm và thời gian cho bạn. Càng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm thì bạn chỉ càng chuốc thất vọng ê chề…

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Từ khóa:   phụ nữ đàn ông chồng vô tâm

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