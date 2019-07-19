Đừng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm, vì bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng

Phụ nữ yêu 19/07/2019 05:00

Đợi chờ đàn ông vô tâm thay đổi là điều vô vọng nhất trong đời phụ nữ. Bởi nếu từ đầu họ trân trọng bạn thì đã dành hết tình cảm và thời gian cho bạn. Càng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm thì bạn chỉ càng chuốc thất vọng ê chề…

Bạn chắc hẳn đã có những lần thất vọng về người đàn ông vô tâm bên cạnh mình? Nhưng đàn ông vô tâm cũng tùy người, có người vài lần rồi thôi, nhưng cũng có người vô số lần cũng không đổi. Thậm chí, họ vô tâm nhiều tới mức bạn đã không còn cảm giác buồn khi họ quên sự hiện diện của bạn, cảm giác mòn mỏi khi phải đợi chờ họ nhớ tới…

Đợi chờ từng khiến bạn mệt mỏi, nhìn thấy đối phương bao lần thất hứa dần rút hết niềm tin ở bạn. Nhưng bạn vẫn thứ tha, vẫn nuôi hy vọng. Một vài ngày, rồi đến vài tháng, bạn vẫn nghĩ chỉ cần lần sau người ta sẽ nhớ, sẽ thay đổi. Bạn vẫn cho người ta quá nhiều lý do để quên bạn, lỡ hẹn với bạn, vô tâm với bạn. Bạn vẫn tin nếu rảnh rỗi hơn, nếu để tâm hơn, người ta ắt sẽ yêu thương và chân thành với bạn…

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Bạn chắc hẳn đã có những lần thất vọng về người đàn ông vô tâm bên cạnh mình? - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống này thật sự không dài, thời gian để ta thể hiện yêu thương, quan tâm với nhau cũng không nhiều. Với những người đàn ông vô tâm thì khoảng thời gian ấy lại càng ít ỏi đi. Khi từ đầu họ không tiếc thời gian, công sức để nói yêu ta, muốn giữ lấy ta cả đời thì làm sao ta tin có một ngày họ vô tâm và hờ hững đến thế. Với họ bận rộn luôn quan trọng hơn ta, hay ta chẳng bao giờ nằm trong những rảnh rỗi của họ.

Phụ nữ chúng ta có tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nhường nào thì khi trở về sau những bề bộn của cuộc sống vẫn cần một người để tựa vào. Để có một người hỏi chúng ta đã phải chịu bao ấm ức bên ngoài, dặn dò chúng ta phải đi đứng cẩn thận, ăn uống đúng giờ, đừng quan tâm mập ốm…

Bởi có người phụ nữ nào lại không mong mỏi được bảo bọc chở che, được an toàn trong lồng ngực vững chãi thoải mái. Chúng ta chưa từng mưu cầu xa xỉ, chỉ ước nguyện một người yêu thương mình chân thành.

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Với những người đàn ông vô tâm thì khoảng thời gian ấy lại càng ít ỏi đi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu người đàn ông bên cạnh không thể cho ta những điều đơn giản đó, dù là ít ỏi nhất, thì có nghĩa là ta đã chọn sai người mất rồi…

Thế nên, đừng đuổi mãi theo một người đàn ông không còn dành tâm trí và trái tim cho ta nữa. Chúng ta không ích kỷ, nhưng chúng ta cần một người xứng đáng, chúng ta cần một tình yêu xứng đáng. Đừng tước đoạt quyền đòi hỏi yêu thương của chính mình, đừng cho rằng chúng ta đã mưu cầu quá xa vời. Yêu thương chưa bao giờ là gượng ép, chân thành cũng không cần đòi hỏi. Những điều chúng ta cần, dù là hái sao trên trời, thì một người đàn ông chân thành yêu thương chúng ta cũng có thể làm được.

Càng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm thì phụ nữ chỉ càng chuốc thất vọng ê chề. Những gì ta nhận được cuối cùng chỉ là vụn vỡ đau lòng.

Bạn có thể dành cả đời để đợi một người đàn ông vô tâm thay đổi, chẳng ai nói bạn sai cả. Nhưng liệu đến cuối cùng bạn vẫn không nhận được gì, đến cả thời gian cũng không còn, thì liệu bạn có nghĩ sự tự nguyện đợi chờ ấy là khôn ngoan?

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Càng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm thì phụ nữ chỉ càng chuốc thất vọng ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, hãy bảo vệ trái tim và thời gian của mình trước một kẻ vô tâm. Vì trái tim của bạn xứng đáng với một người để tâm đến bạn, và thời gian của bạn chỉ có giá trị với những ai thật sự trân trọng bạn.

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