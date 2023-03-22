Nhân số Trời định: Phụ nữ cứ có 3 đặc điểm này kiểu gì cũng được chồng cưng như trứng, hôn nhân viên mãn, cuộc đời giàu sang

Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dái tai to dày là người có mệnh tốt, về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khoẻ đều không tệ.

Phụ nữ như vậy có phúc khí rất lớn. Nếu vợ bạn là người phúc khí, cả nhà vì điều đó mà hoà thuận, hưởng thụ cuộc sống không lo cơm áo.

Phụ nữ có dái tai mềm rất khoan dung nhân hậu với người khác, đặc biệt là đối với chồng con thì rất quan tâm chăm sóc, giàu lòng cảm thông, nhiệt tình với người.

Vùng cằm tròn đầy

Địa các trong xem tướng phụ nữ, đặc biệt là xem tướng mắt chính là để chỉ vùng cằm. Người có vùng cằm tròn đầy, da dẻ hồng mịn, cân đối với gương mặt, không có sẹo và không có nốt ruồi hung hại thì thường được thừa hưởng phúc phần của cha ông, tổ tiên để lại.

Người này nếu tính tình thiện lương, tâm lý bình ổn, dung mạo ưa nhìn thì dễ được thừa kế và hưởng nhiều lộc điền sản, đất đai của đấng sinh thành. Họ hợp làm các công việc liên quan đến bất động sản và nhà đất hoặc kinh doanh, môi giới. Nhờ “mát tay” nên làm đâu thắng đó, chỉ cần chăm chỉ cần cù là sẽ dễ gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Họ thuộc tuýp phụ nữ vượng phu ích tử, sau khi kết hôn, nếu gặp được người chồng hợp mệnh, chung thủy giỏi giang thì sẽ nhân đôi may mắn tài vận, giúp người bạn đời thăng tiến trong sự nghiệp và hoạn lộ.

Dự đoán, ngoài 45 tuổi, vợ chồng họ dễ có bước chuyển ngoặt trong kinh tế, vãn niên giàu sang, an nhàn hưởng phúc. Chính bởi vậy mà nhân tướng học ví rằng, người nữ này được hưởng phúc phần tài lộc trời ban, có số mệnh phụ phu nhân, quyền quý giàu sang.

Có tai ép sát

Tai là cơ quan thính giác rất quan trọng trong cơ thể con người. Theo các nhà nhân tướng học, tai thể hiện cho trí tuệ và tuổi thọ trung bình của mỗi người. Tướng tai ép sát vào phía đầu là dấu hiệu của những người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn, có tư duy logic và sáng tạo.



Trong công việc, họ luôn lập ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể và từng bước triển khai thật nó thật cẩn thận. Đứng trước khó khăn, nguy hiểm, họ không bao giờ lo lắng, sợ hãi thậm trí vô cùng kiên cường. Nhờ vào bản tính đó mà những người phụ nữ có tướng tai ép sát thường đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên họ lại có nhược điểm là dễ bị hành động, lời nói của người khác ảnh hưởng đến tinh thần. Họ dễ rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng nếu như công việc không được như ý muốn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.