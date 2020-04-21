Người nói câu này nhất định chưa từng yêu bạn thật lòng

“Em xứng đáng với một người tốt hơn”, có nghĩa là anh cần một người tốt hơn em. Khi bạn nghe đàn ông nói câu này, hãy hiểu rằng anh ta không còn thương bạn, hoặc là chưa từng yêu bạn thật lòng. Không phải bạn chưa đủ tốt, mà là anh ta cần một người khác.

Có những người đàn ông không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Hoặc là họ chưa từng yêu bạn thật lòng, chỉ là bạn đã nhận ra quá trễ.

Còn một người đàn ông cạn tình sẽ chỉ chọn một lý do để giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của anh ta trong lòng bạn. Nếu có phải nghe câu nói ấy, hãy hiểu rằng bạn đã không may gặp phải một người chưa từng trân trọng bạn. Nếu đủ yêu họ sẽ giữ lấy bạn, nếu chưa từng yêu họ có chọn ra đi cũng vẫn muốn bạn giữ lấy họ.

Không điều gì có thể ngăn cản đàn ông nếu bạn thật sự là người anh ta muốn. Anh ta sẽ muốn bản thân tốt hơn để có được bạn, làm bạn hài lòng, hay cho bạn những gì bạn cần. Thậm chí, anh ta sẽ tình nguyện thay đổi chỉ vì muốn có được bạn.

“Anh sợ lỡ thời gian của em”

“Anh sợ lỡ thời gian của em”, nhưng anh không sợ lỡ mất em. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ sợ mất bạn hơn bất cứ điều gì. Hơn cả công danh sự nghiệp, những mối quan hệ khác, họ bằng mọi cách sẽ giữ lấy bạn. Họ không để bạn chờ, không muốn bạn đánh đổi thanh xuân.

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn sẽ không sợ mất bạn. Vì thế, dù bạn có chờ bao lâu, họ cũng không cho cả hai một cái kết đẹp. Hoặc là, bạn không đủ quan trọng để họ muốn giữ lấy, bằng lòng từ bỏ những mục tiêu khác.

Nói cho cùng, đàn ông yêu bạn không để bạn thiệt thòi, còn đàn ông chưa từng yêu bạn thì dù bạn có tình nguyện đợi chờ cũng vô ích. Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, hãy chọn ở bên người sợ mất bạn, sợ bạn lỡ làng mà không từ bỏ bạn.

Đàn ông yêu bạn không để bạn thiệt thòi, còn đàn ông chưa từng yêu bạn thì dù bạn có tình nguyện đợi chờ cũng vô ích - Ảnh minh họa: Internet

“Anh thương em, mà cũng cần cô ấy”

Đừng tin lời đàn ông nói cùng lúc yêu cả hai người phụ nữ. Thứ tình yêu đó thật ra chỉ là lòng tham của đàn ông. Khi đàn ông chỉ yêu bản thân thì họ chẳng yêu ai thật lòng.

Nếu anh ta yêu bạn, vì sao lại có một người phụ nữ khác xuất hiện? Nếu anh ta đã chọn bạn, vì sao lại không có trách nhiệm chung thủy? Đừng dễ dàng tin rằng một kẻ ngoại tình vẫn trân trọng bạn.

Với phụ nữ, hãy chọn vị trí duy nhất trong lòng đàn ông. Đừng là thứ nhất, vì sẽ có thứ hai, thứ ba… Đừng cho đàn ông có quyền lựa chọn, khi bạn xứng đáng là người phụ nữ duy nhất được quý trọng. Phụ nữ hơn nhau là ở cách chọn chỗ đứng của mình trong lòng đàn ông, là duy nhất hoặc không là gì cả.

“Mình không hợp nhau”

Nếu đàn ông không yêu bạn thì có ngàn lý do để chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không hợp nhau, vì sao có thể ở bên nhau lâu như thế? Nếu không hợp nhau, vì sao từng nói sẽ không rời bỏ nhau? Trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông đưa ra lý do chia tay thế này chỉ là đang giữ thể diện cho chính mình. Có lẽ thật sự chính là anh ta đã chán bạn rồi, hoặc chưa từng thật lòng quý trọng bạn.

Vì nếu đàn ông yêu bạn, dù cả hai khác biệt thế nào anh ấy cũng không rời đi. Còn nếu đàn ông không yêu bạn thì có ngàn lý do để chia tay.