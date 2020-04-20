3 ‘chiêu kín’ khiến người đàn ông lạnh lùng nhất cũng phải tan chảy

Khi còn trẻ, phụ nữ đẹp nhưng sống theo người khác, tìm kiếm khám phá bản thân. Chẳng hạn như bạn từng nghĩ rằng phụ nữ chỉ đẹp khi mặc váy, hở chân, điệu đà với những màu sắc nữ tính. Đến khi trải đời rồi bạn lại thích mặc quần jean, áo sơ mi, với những gam màu cá tính. Vậy mà, bạn khi ấy lại đặc biệt trong mắt đàn ông hơn. Vì bạn biết mình hợp với điều gì, bạn biết khoác lên người những gì khiến bạn tự tin, cho bạn thần thái quý phái, không giống với bất kì ai.

Sắc đẹp theo phụ nữ thời son trẻ, nhưng theo tháng năm thì chỉ có thần thái khiến phụ nữ trở nên nổi bật. Người phụ nữ quyến rũ luôn giữ 3 lối sống sang chảnh, khiến đàn ông say mê thế này.

Đàn ông cực kì thích kiểu phụ nữ biết mình là ai. Vì khi bạn biết rõ về mình, bạn sẽ đặc biệt duy nhất, tự do và độc lập.

Sẽ không có thứ trang sức nào rực rỡ hơn sự tự tin được phụ nữ mài giũa theo năm tháng. Lúc ấy, bạn không cần phải đẹp giống ai, sắc sảo như ai, bạn chỉ cần là chính mình duy nhất, giá trị và không nhạt nhòa trong đám đông.

Suy nghĩ tích cực

Con người luôn bị hấp dẫn bởi nguồn năng lượng tích cực. Một người phụ nữ sống tích cực, tràn đầy năng lực có sức hút với đàn ông chẳng khác gì một người đàn bà đẹp.

Lối sống tích cực không dễ để có được. Thói quen sẽ quyết định tính cách, tính cách sẽ quyết định lối sống, lối sống sẽ tạo nên năng lượng tích cực. Từ những thói quen hằng ngày trong suy nghĩ, quan điểm sống lạc quan sẽ cho bạn một tâm hồn rộng mở, hướng tới những điều tốt đẹp. Khi bạn có năng lượng tích cực, thì dù đứng trước chuyện gì cũng có thể bình thản, vững vàng.

Với đàn ông, đó là tâm thế của kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, đó là tâm thế của kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất. Đó là sức hút từ người phụ nữ kiên cường từ nội hàm.

Vì thế, phụ nữ hãy giữ cách sống tự tạo niềm vui cho bản thân, hơn là đợi đàn ông đến giúp mình. Khi bạn có thể tự tạo nguồn năng lượng tích cực cho chính mình thì tâm hồn cũng sẽ thoải mái, dung mạo sẽ đằm thắm hơn.

Và hãy nhớ, ai cũng thích ở bên những điều vui vẻ, dễ chịu. Một người đàn bà quyến rũ nhất khi cho đàn ông cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng mà khó quên nhất.

Giữ nét duyên bí ẩn

Phụ nữ cần vài nét duyên bí ẩn để “khắc dấu” đặc biệt vào lòng đàn ông. Vì đàn bà đẹp mà không có duyên cũng vô sắc trong mắt đàn ông. Ngược lại, đàn bà có duyên cũng trở nên quyến rũ với đàn ông.

Một người phụ nữ quyến rũ có nét duyên ngầm sẽ có từng cử chỉ, hành động ý nhị, tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ quyến rũ có nét duyên ngầm sẽ có từng cử chỉ, hành động ý nhị, tinh tế. Hoặc đôi khi chỉ là sự hài hước duyên dáng cũng khiến đàn ông say lòng. Hoặc là một trái tim đơn thuần giàu bao dung, thấu hiểu. Hay là lối đối nhân xử thế giàu lòng bác ái, lương thiện. Đó đều là những nét duyên giúp phụ nữ giữ trái tim đàn ông yên ổn ở bên cả đời.