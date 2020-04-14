Không màng gì khác, người phụ nữ khiến chồng luôn sợ mất chỉ tập trung vào 3 điều này

Phụ nữ yêu 14/04/2020 05:12

Một người phụ nữ thông minh trong hôn nhân không để bản thân mệt mỏi khi phải lo được lo mất quá nhiều chuyện. Họ chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Người phụ nữ thông minh giữ chồng không quá mệt mỏi, vì họ chỉ tập trung vào những điểm chủ chốt trong hôn nhân.

Bản thân

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi bản thân vợ chồng cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có. Thay vì chỉ nghĩ sẽ sống vì người khác, bạn phải học cách đầu tư và tập trung vào bản thân trước. Phụ nữ quá qua loa với bản thân thì dù chu toàn cho người khác cũng không thể hạnh phúc.

Hãy có một ý nghĩa cuộc sống nhất định. Có một đam mê, sở thích, hay một công việc cho bạn nhiều niềm vui. Có một không gian cá nhân vừa đủ để chiêm nghiệm, ngắm nhìn lại những gì tốt hay chưa tốt ở bản thân. Có một khoảng tự do nho nhỏ để không phụ thuộc quá nhiều vào chồng con.

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Một người vợ thông minh luôn giữ được bản thân không “mất giá” theo tháng năm bên cạnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy học cách chăm sóc cơ thể của chính mình. Bạn không cần phải đẹp như thuở đôi mươi, quan trọng là quý trọng cơ thể và giữ sự tự tin. Phụ nữ làm đẹp cốt là để bản thân tự tin và được tôn trọng, yêu thương.

Hơn hết, hãy học cách độc lập và có giá trị. Độc lập với công việc, tài chính, cá tính và lối sống riêng. Khiến bản thân có giá trị khi không vì bất kì ai mà sống sai với chính mình.

Một người vợ thông minh luôn giữ được bản thân không “mất giá” theo tháng năm bên cạnh chồng. Vì thế dù họ có không xinh đẹp như trước vẫn khiến có nét đặc biệt thu hút riêng, khiến chồng phải lo giữ.

Tình yêu của chồng

Trong hôn nhân, đàn ông cũng quan trọng cảm xúc như phụ nữ. Phụ nữ muốn cảm giác cảm động từ chồng, thì đàn ông cũng vậy, dù rằng họ chẳng mấy khi nói ra mong muốn này. Phụ nữ muốn được chiều chuộng, thì đàn ông muốn được thấu hiểu. Phụ nữ thích cảm giác lãng mạn, thì đàn ông thích sự rung động từ những điều thực tế.

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Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn cân bằng tình yêu và thời gian dành cho chồng và con - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như, anh ấy sẽ cảm động nếu bạn luôn biết anh ấy cần gì, muốn gì ngay cả khi chưa nói. Hoặc việc bạn hiểu cho những điều thiếu sót, nhược điểm của chồng cũng làm anh ấy xúc động. Đàn ông sẽ mềm lòng khi được thấu hiểu như thế. Và những sự rung động đơn giản đó sẽ giữ lửa cho tình yêu của đàn ông trong hôn nhân.

Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn cân bằng tình yêu và thời gian dành cho chồng và con. Họ không để chồng có cảm giác vợ yêu con hơn mình. Vì đàn ông thích được ưu tiên, đặc biệt là từ người phụ nữ bên cạnh.

Gia đình

Người phụ nữ thông minh luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên. Vì một người vợ khiến chồng vừa yêu vừa nể là người giữ lửa, giữ nề nếp cho gia đình. Đàn ông yêu vì sự đức hạnh của vợ cốt ở sự tận tụy, hy sinh và đồng hành cùng chồng. Đàn ông nể vì chỉ khi quý trọng gia đình, phụ nữ mới có thể làm được nhiều điều như thế.

Giữ gia đình là giữ từng bữa ăn ấm cúng, thơm ngon, là giữ không gian ngăn nắp, có mùi vị sum vầy. Là giữ trong nhà êm ấm, giữ nếp nhà không vướng thị phi, mâu thuẫn. Là hậu phương cho chồng những lúc khó khăn, vất vả. Là tạo cho chồng cảm giác luôn muốn về nhà sau một ngày làm mệt mỏi.

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 Chỉ cần 3 điều ấy bền vững thì phụ nữ cũng sẽ giữ được hạnh phúc cho mình trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, chỉ cần tập trung vào 3 điều quan trọng trên, phụ nữ cũng đã tốn nhiều công sức và thời gian. Nhưng chỉ cần 3 điều ấy bền vững thì phụ nữ cũng sẽ giữ được hạnh phúc cho mình trong hôn nhân.

7 điều người vợ thông minh không bao giờ nói với chồng

7 điều người vợ thông minh không bao giờ nói với chồng

Bạn có quyền tự do nói ra những suy nghĩ của mình với bạn đời, nhưng có những câu nói bạn không bao giờ nên thốt ra, ngay cả khi bạn đang buồn bã hay tức giận vì có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân và làm tổn thương chồng.

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