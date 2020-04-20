Càng đầu tư vào 3 điểm này trên cơ thể, phụ nữ càng quyến rũ hạ gục đàn ông

Mỗi người sinh ra đều có đôi mắt để nhìn ngắm cuộc đời. Nhưng sẽ có những đôi mắt nông cạn hẹp hòi với mọi thứ, lại có những đôi mắt nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý, cởi mở phóng khoáng. Sự khác nhau chính là ở cách bản thân đầu tư cho tầm nhìn, thế giới quan của mình.

Một người phụ nữ chỉ giam mình trong những nơi quen thuộc, làm những việc nhàm chán, không cầu tiến, không ham đổi thay và học hỏi sẽ không thể có một đôi mắt rộng mở. Một người phụ nữ đi nhiều, biết nhiều sẽ có những trải nghiệm phong phú, có một tâm hồn rộng mở.

Một đôi mắt nông cạn sẽ chỉ nhìn thấy những điều trước mắt, trong khoảng bầu trời hạn hẹp quen thuộc. Một đôi mắt rộng mở sẽ được gặp những người thú vị, nhìn ngắm bầu trời mới mẻ, nhiều màu sắc. Đôi mắt nông cạn sẽ làm con người trở nên hẹp hòi, thiếu hiểu biết. Đôi mắt rộng mở sẽ giúp con người giàu cảm nhận và hiểu biết nhiều hơn.

Một người đàn bà thông minh sẽ không ngại đi và thay đổi để trở nên cởi mở, phóng khoáng với bản thân và cuộc đời.

Đôi tai

Với phụ nữ, đôi tai vừa để lắng nghe học hỏi, vừa để thấu hiểu người khác. Phụ nữ nghe điều tốt điều hay sẽ giúp bản thân ngày một tốt hơn. Phụ nữ giỏi lắng nghe người khác thì chắc chắn luôn gặp vận may.

Phụ nữ có một đôi tai biết lắng nghe, học hỏi và thấu hiểu sẽ luôn hấp dẫn trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có một đôi tai biết lắng nghe, học hỏi và thấu hiểu sẽ luôn hấp dẫn trong mắt người khác. Phụ nữ biết đầu tư vào đôi tai, để nghe những điều bổ ích, rèn luyện khả năng thấu hiểu, bao dung thì dù gặp ai cũng được quý mến.

Ngược lại, phụ nữ không biết bảo vệ đôi tai, chỉ nghe những gì không tốt, để bản thân không tiến bộ và phát triển, không thể lắng nghe người khác thì khó mà hạnh phúc.

Làn da và vóc dáng

Với phụ nữ thì “nhất dáng nhìn da”. Người phụ nữ quyến rũ luôn có điểm từ trung bình trở lên về da và dáng trong mắt đàn ông. Da có thể không trắng trẻo nhưng phải có sức sống, khỏe mạnh từ việc giữ gìn sức khỏe, chăm sóc mỗi ngày. Vóc dáng có thể không chuẩn nhưng luôn thơm tho, rắn chắc, gọn gàng trong những bộ quần áo phù hợp.

Phụ nữ kiếm tiền không chỉ để nuôi người khác, mua đồ hiệu, mà còn phải đầu tư vào chính cơ thể của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hai điểm trên cơ thể phụ nữ tuổi nào cũng phải chăm sóc thật kỹ. Phụ nữ không cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng phải biết yêu bản thân. Phụ nữ đẹp chưa chắc hạnh phúc, nhưng phụ nữ có thói quen yêu bản thân thì sống sẽ dễ dàng hơn. Thói quen sẽ quyết định tính cách, tính cách sẽ quyết định vận mệnh. Phụ nữ có thói quen chăm sóc, trân quý với bản thân thì vận mệnh chắc chắn không thể hẩm hiu, bị xem thường.

Phụ nữ kiếm tiền không chỉ để nuôi người khác, mua đồ hiệu, mà còn phải đầu tư vào chính cơ thể của mình. Một người đàn bà quyến rũ không bỏ rơi chính mình, không quên yêu quý từng bộ phận trên người. Phụ nữ quyến rũ từ những điều đơn giản nhất, không cần cầu kỳ, chỉ cần biết quý trọng bản thân.