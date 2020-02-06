‘Bắt chước’ đàn ông 5 điều này, phụ nữ ngày càng quyến rũ vạn người say mê

Phụ nữ yêu 06/02/2020 05:03

Không phải tự dưng người ta lại nói sinh ra là phụ nữ thường khổ hơn đàn ông. Và phụ nữ thông minh thường học hỏi đàn ông những điều này để hấp dẫn và sống nhẹ nhàng hơn.

Một người phụ nữ thông minh sẽ “bắt chước” những cách sống này của đàn ông, để không thiệt vào thân, mà còn ngày càng hấp dẫn quyến rũ hơn.

Không suy nghĩ nhiều

Phụ nữ thường khổ tâm vì suy nghĩ nhiều những chuyện chưa xảy ra, hoặc không cần thiết. Ngược lại, đàn ông dù nhìn xa trông rộng nhưng cũng suy nghĩ nhiều như phụ nữ. Họ biến những những suy nghĩ lo lắng vô ích thành những kế hoạch tương lai cụ thể. Đặc điểm này ở đàn ông một phần nhờ sự quyết đoán, tự tin vào bản lĩnh của mình.

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Phụ nữ có thể không mưu trí, mạnh mẽ được như đàn ông, nhưng vẫn có thể học hỏi làm sao để bản thân “nhẹ đầu” mà sống thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không mưu trí, mạnh mẽ được như đàn ông, nhưng vẫn có thể học hỏi làm sao để bản thân “nhẹ đầu” mà sống thoải mái. Với những chuyện chưa xảy ra, bạn đừng tốn âu lo. Với những việc đã rồi, hãy để nó qua. Và với hiện tại, hãy có những hoạch định chắc chắn. Phụ nữ càng nghĩ ít đi thì càng dễ được hạnh phúc. Phụ nữ không bận tâm nhiều cũng trẻ đẹp lâu hơn.

Không câu nệ tiểu tiết

Phụ nữ có tính chu đáo, tỉ mỉ nên dễ câu nệ tiểu tiết. Và chính vì tính cách đó nên họ thường bị ràng buộc trong nhiều khuôn khổ, không có sự phóng khoáng như đàn ông. Đàn ông là sinh vật yêu thích tự do, nên bản tính thoải mái dễ sống tự tự hơn phụ nữ. Nếu học được cách bỏ qua những điều nhỏ nhặt, không cần thiết, phụ nữ sẽ thấy bình yên hơn, cũng không tự làm khổ chính mình.

Gặp gỡ bạn bè

Đàn ông luôn biết cách giữ bạn bè và các mối quan hệ thân thiết. Đó không chỉ là cách giúp họ giảm căng thẳng mệt mỏi, mà còn là giữ quan hệ để tiện cho công việc hay sự nghiệp sau này. Vì thế mà đàn ông thường rủ rê bạn bè, lên lịch tụ tập nhiều hơn phụ nữ.

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Hẹn hò bạn bè, giữ được những mối quan hệ quan trọng, ra ngoài nhiều còn giúp phụ nữ hấp dẫn và cảm thấy vui vẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không có quy luật nào là buộc phụ nữ phải cắt đứt hết các mối quan hệ bạn bè khi lấy chồng. Ngược lại, hẹn hò bạn bè, giữ được những mối quan hệ quan trọng, ra ngoài nhiều còn giúp đàn bà hấp dẫn và cảm thấy vui vẻ hơn .

Học cách vô tâm của đàn ông

Bản chất vô tâm của đàn ông không phải là thái độ xem thường người khác, mà là xem nhẹ những chuyện không đáng để bận tâm. Phụ nữ thường khổ vì đa sầu đa cảm, chuyện bé xé to, chuyện vu vơ thành nghiêm trọng. Đây có thể là điểm tích cực trong bản chất của đàn ông. Họ chỉ tập trung vào bản thân, những chuyện thị phi, không cần thiết đều không để ý.

Kỳ thực, đàn bà hạnh phúc là người “vô tâm” hơn những người phụ nữ khác. Vì họ không để ý người khác nói gì, không lưu ý những chuyện không đáng.

Học cách thưởng thức cái đẹp

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Phụ nữ càng thích ngắm người khác xinh đẹp, sẽ càng có mong muốn làm đẹp chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ngắm cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Phụ nữ thường cho rằng đây là bản tính đa tình của đàn ông. Nhưng thật ra, chiêm ngưỡng cái đẹp là điều phụ nữ nên học hỏi ở đàn ông. Nếu phụ nữ biết đâu là đẹp, đâu là đáng để ngắm nhìn thì sẽ biết cách hoàn thiện bản thân. Phụ nữ càng thích ngắm người khác xinh đẹp, sẽ càng có mong muốn làm đẹp chính mình.

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