Người chồng tốt là phải thường xuyên làm việc nhà

Phụ nữ yêu 07/02/2020 10:41

Đàn ông không cần chạy theo những giá trị phù phiếm và rỗng tuếch để minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh và giỏi giang. Hãy thường xuyên làm việc nhà, như vậy đã là người chồng tốt rồi.

Phụ nữ vẫn không ngừng tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt để kết hôn. Và đàn ông cũng không ngừng chứng tỏ mình sẽ là một người chồng tốt nếu phụ nữ tin tưởng trao gửi cuộc đời. Đàn ông tự hào mình có kinh tế vững vàng, mình giỏi ăn nói, luôn lãng mạn và quan tâm… Thế nhưng, có một điều vô cùng đơn giản ở người chồng tốt mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được đó là: Làm việc nhà.

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Đàn ông không ngừng chứng tỏ mình sẽ là người chồng tốt nếu kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ thường tỏ ra ngưỡng mộ, trầm trồ khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông biết nấu ăn, rửa chén, chẳng ngại ngần giúp vợ phơi quần áo… Phụ nữ thầm ghen tỵ với người vợ khi có được một người đàn ông biết san sẻ, yêu thương như vậy. Hình ảnh một người đàn ông trong bếp hay đi chợ mua rau lại có sức quyến rũ phụ nữ hơn cả những gã đàn ông điển trai trên màn ảnh. Bởi suy cho cùng, điều phụ nữ cần đâu có gì khác ngoài việc có được một người có thể san sẻ, gánh vác những chuyện nhỏ nhặt ấy cùng mình.

Đàn ông thường thề thốt yêu thương vợ mình, thường chứng tỏ rằng cô ấy quan trọng trong cuộc đời mình nhiều như thế nào. Nhưng cũng chính những gã đàn ông ấy khi vợ nhờ làm việc nhà thì liền lập tức nhíu mày: “Anh phải làm những việc đó sao?”, “đó là việc của phụ nữ mà”, “anh mà đi chợ lỡ có ai nhìn thấy thì xấu hổ lắm…”. Và cũng có những người chồng làm việc nhà nhưng với tâm lý là đang giúp vợ và minh chứng cho thế giới thấy là mình tốt như thế nào.

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Có những người đàn ông xem chuyện nhà là của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông tốt không thể hiện ở những việc lớn lao, to tát mà ngay chính những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Khi làm việc nhà, họ không phải nghĩ rằng đang giúp vợ mà đó là những việc họ cần phải làm. Chẳng khó gì nhặt bó rau, cắm nồi cơm, chẳng khó gì việc vào bếp nấu vài món ăn đơn giản nhưng rất ít người chồng có thể làm được việc đó. Cho nên, khi nghe ai đó kể về việc chồng họ biết phụ giúp việc nhà thì người phụ nữ lại nghe nghẹn đắng trong lòng: “Biết đến bao giờ người chồng của mình có thể làm những việc như thế?”.

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Người chồng tốt sẽ thường xuyên giúp vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không cần chạy theo những giá trị phù phiếm và rỗng tuếch để minh chứng với thiên hạ rằng mình bản lĩnh và giỏi giang. Hãy đối xử thật tốt với người phụ nữ bên cạnh mình, như vậy là đủ. Bởi, không phải người đàn ông nào cũng có thể kiếm được nhiều tiền nhưng ai cũng có thể rửa chén, lau nhà. Không phải ai cũng có thể cho vợ nhà lầu, xe sang nhưng có thể ghé vai cùng gánh vác để cuộc sống của vợ thong dong, bớt đi cực nhọc. Người chồng tốt chính là người làm được những điều nhỏ bé như vậy!

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