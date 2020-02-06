Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp và tự do gấp vạn lần lúc có chồng

Trở thành người đàn bà một đời chồng, đêm đêm chị ôm con nằm ngủ mà không cần đợi chồng triền miên trong sự dằn vặt rằng anh ta đang ôm nhân tình. Đôi lúc chị cũng cảm thấy cô đơn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng bên bạn bè thân thiết.

Đàn bà khi đặt bút kí vào lá đơn ly hôn ai cũng ở trong tâm trạng đau khổ vô cùng. Họ sẽ không nghĩ được rằng, chính mình của những năm tháng về sau sẽ trở nên xinh đẹp và tự do vô cùng. Bởi, người chồng tệ bạc ấy chính là nguồn cơn cho mọi sự sầu héo, tàn úa của người vợ. Và rồi đàn bà một đời chồng sẽ có một cuộc sống thật sự vui vẻ và bình an gấp vạn lần so với khi còn sống với chồng. Chị chịu đựng việc chồng ngoại tình gần 1 năm - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng nghĩ chị gái mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng chị có về thăm ba mẹ, nhìn chị gầy rộc xơ xác, đôi mắt thâm quầng tôi có hỏi nhưng chị chỉ trả lời là anh chị giận nhau thôi. Rồi chị tôi ly hôn, lí do hết sức tàn nhẫn với chị: Anh rể tôi ngoại tình và thậm chí người đàn bà ấy đã có con với anh. Từ khi phát hiện anh ngoại tình đến lúc chị quyết định ly hôn là gần một năm.

Trong một năm, chị chịu tất cả những đau đớn và giày vò chưa từng có trong cuộc đời mình. Anh đi suốt, đi biền biệt như căn nhà này chỉ là nhà trọ. Chị biết, anh giờ đây đang ôm ấp nhân tình đang có bầu. Còn chị lặng lẽ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng mà khóc. Rồi chị cắn răng mà kí vào đơn ly hôn bởi có muốn níu kéo cũng không được vì anh ta tuyên bố bỏ vợ. Cô nhân tình đang mang thai đứa con trai mà anh khao khát, còn chị thì không thể sinh con thêm con vì biến chứng sau khi sinh đứa con gái đầu lòng. Chị chịu những đau đớn và giày vò chưa từng có trong cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Vài năm sau, chị sống một cuộc sống rất khác so với khi có chồng. Không hẳn là vui sướng hơn nhưng thật sự thanh thản và tự do. Không còn là vợ, chị không cần phải gồng mình lên gánh bao nhiêu trách nhiệm vào người. Vui thì cười, buồn thì khóc, không cần mang một thứ mặt nạ tỏ ra mình ổn để diễn với mọi người. Cần thì gửi con gái cho ông bà, chị tự cho mình cái quyền được lười biếng như thời còn son rỗi. Ban đêm, ôm con nằm ngủ mà không cần đợi chồng triền miên trong sự dằn vặt anh ta đang ôm nhân tình. Đôi lúc chị cũng cảm thấy cô đơn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng bên bạn bè thân thiết.

Chị nói với tôi rằng chị đã từng sống như một con sâu. Một con sâu bao bọc mình bằng sự đau đớn tận cùng của việc phản bội. Nếu cứ nằm yên, cứ để những thứ đó quấn quanh cơ thể mình thì chị sẽ vĩnh viễn chết dần, chết mòn trong đó. Việc duy nhất, một người đàn bà phải làm khi chồng ngoại tình là lột xác như chính cái cách mà con sâu hóa bướm. Đau đớn lắm, nhưng chính lúc trút bỏ được nó rồi, đàn bà sẽ xinh đẹp sải cánh mà tung bay với tự do và những điều hoàn toàn mới. Sẽ có một cánh cửa tốt đẹp khác mở ra - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi kí vào lá đơn ly hôn thì cánh cửa đau thương khép lại, sẽ có một cánh cửa khác tốt đẹp hơn mở ra. Chẳng ai muốn mình trở thành người đàn bà ly hôn thế nhưng điều đó sẽ tốt gấp vạn lần việc chung sống cả đời với người đàn ông tệ bạc.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Đã ra đi thì không bao giờ có chuyện quay đầu Chồng cũ đã tìm đến tận nơi tôi ở để mong được hàn gắn. Thế nhưng những đối xử vô tâm, vô tình anh đã gây ra cho tôi 7 năm làm sao có thể xóa nhòa? Những người đàn bà ly hôn như tôi không bao giờ có chuyện hàn gắn lại.

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