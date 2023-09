Đàn bà một đời chồng: Xinh đẹp và tự do gấp vạn lần lúc có chồng

Đàn bà khi đặt bút kí vào lá đơn ly hôn ai cũng ở trong tâm trạng đau khổ vô cùng. Họ sẽ không nghĩ được rằng, chính mình của những năm tháng về sau sẽ trở nên xinh đẹp và tự do vô cùng. Bởi, người chồng tệ bạc ấy chính là nguồn cơn cho mọi sự sầu héo, tàn úa của người vợ. Và rồi đàn bà một đời chồng sẽ có một cuộc sống thật sự vui vẻ và bình an gấp vạn lần so với khi còn sống với chồng.

Tôi từng nghĩ chị gái mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng chị có về thăm ba mẹ, nhìn chị gầy rộc xơ xác, đôi mắt thâm quầng tôi có hỏi nhưng chị chỉ trả lời là anh chị giận nhau thôi. Rồi chị tôi ly hôn, lí do hết sức tàn nhẫn với chị: Anh rể tôi ngoại tình và thậm chí người đàn bà ấy đã có con với anh. Từ khi phát hiện anh ngoại tình đến lúc chị quyết định ly hôn là gần một năm.